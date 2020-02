Achat groupé d’énergie Selectra condamné

Surfant sur le succès des campagnes « Énergie moins chère ensemble » de l’UFC-Que Choisir, les offres d’achat groupé d’énergie se développent, parfois avec de drôles de méthodes. Le courtier en énergie Selectra vient d’être condamné par le tribunal de grande instance de Paris au profit de l’UFC-Que Choisir.

Alertée par des consommateurs qui s’interrogeaient sur le rôle de Selectra dans l’organisation de sa dernière campagne « Énergie moins chère ensemble », l’UFC-Que Choisir a découvert que le site de Selectra assurait la promotion des offres d’achat groupé d’électricité qu’il commercialise en reprenant l’intitulé exact des campagnes « Énergie moins chère ensemble » ainsi que le nom de l’association ! Le courtier utilisait de plus l’intitulé du site dédié à cette opération, « Choisirensemble », pour renvoyer vers ses offres d’achat groupé.

Victimes de la confusion provoquée et entretenue par Selectra, certains consommateurs ont souscrit à des offres d’achat groupé commercialisées par cette société en pensant participer à la campagne « Énergie moins chère ensemble » de l’UFC-Que Choisir, s’étonnant ensuite de ne pas recevoir l’offre lauréate des enchères inversées organisées en septembre dernier.

Contrefaçon, concurrence déloyale et préjudices

Face à cette utilisation illicite de son nom et de sa notoriété, et en raison de la confusion pour les consommateurs, l’UFC-Que Choisir a assigné Selectra en justice notamment pour contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme. Dans son jugement rendu le 7 novembre, le tribunal de grande instance de Paris retient la contrefaçon ainsi que la concurrence déloyale et condamne Selectra à indemniser les préjudices causés tout en l’enjoignant de cesser ses agissements illicites.

Un succès pour l’UFC-Que Choisir, qui demandera légitimement à être confirmé si Selectra fait appel du jugement.