Concours « Photogâchis » Participez à notre concours photo contre la surconsommation

À l’occasion de ses 70 ans, l’UFC-Que Choisir mobilise les consommateurs pour dénoncer les dérives de l’hyperconsommation (suremballage, excès de publicités, gaspillage alimentaire, obsolescence programmée…) à travers un concours photo, ouvert à tous et organisé jusqu’au 1er mai. À la clé : plusieurs lots, écoresponsables bien sûr !

À l’initiative de l’association locale de la Sarthe, l’UFC-Que Choisir, avec 25 associations locales participantes, lance un concours photo intitulé « Photogâchis ». Le slogan est clair : « Ayez l’art de dénoncer les dérives de la surconsommation. » L’objectif est de cibler les excès de la surconsommation, et ils sont nombreux : produits trop vite usés, non réparables, montagnes de plastique et de déchets non recyclables, pollution publicitaire, etc. Les concours locaux (détails et modalités de participation ci-dessous) sont gratuits et ouverts à tous, et le dépôt des clichés s’étale jusqu’au 1er mai. Plusieurs lots sont à gagner. Les premiers prix locaux seront soumis au vote d’un jury national qui choisira ses 10 photos préférées afin de les soumettre au vote du public pour la remise, à l’automne, du Grand Prix des Consommateurs.

Cette action s’inscrit dans le cadre du 70e anniversaire de l’UFC-Que Choisir. L’association prolonge ainsi sa contribution au monde d’après pour une consommation plus sobre, juste et responsable en proposant aux consommateurs de se mobiliser de manière créative.

Exprimez votre talent d’artiste, empoignez votre smartphone ou votre appareil photo et déposez votre cliché sur le site de l’association locale participante la plus proche de chez vous !

Liens de dépôt auprès des associations locales participantes

UFC-Que Choisir de Caen https://caen.ufcquechoisir.fr/2021/03/19/halte-au-gachis/ UFC-Que Choisir de Charente-Maritime https://charentemaritime.ufcquechoisir.fr/2021/03/22/photogachis-comment-participer-a-notre-concours-photo/ UFC-Que Choisir de Côte d'Or https://cotedor.ufcquechoisir.fr/2021/03/15/photogachis-comment-participer-a-notre-concours-photo/ UFC-Que Choisir du Doubs https://doubs.ufcquechoisir.fr/2021/03/20/photogachis-comment-participer-a-notre-concours-photo/ UFC-Que Choisir d'Alès https://ales.ufcquechoisir.fr/2021/03/28/photogachis-comment-participer-a-notre-concours-photo-3/ UFC-Que Choisir de Montpellier https://quechoisir-montpellier.org/actualites/777-ayez-l-art-de-denoncer-les-derives-de-l-hyperconsommation UFC-Que Choisir de Grenoble https://grenoble.ufcquechoisir.fr/photogachis-comment-participer-a-notre-concours-photo/ UFC-Que Choisir de la Manche https://www.ufcquechoisir-manche.fr/photogachis-comment-participer-a-notre-concours-photo UFC-Que Choisir du Maine et Loire https://maineetloire.ufcquechoisir.fr/2021/03/24/photogachis-comment-participer-a-notre-concours-photo/ UFC-Que Choisir de la Mayenne https://mayenne.ufcquechoisir.fr/2021/03/20/photogachis-comment-participer-a-notre-concours-photo/ UFC-Que Choisir de Nancy et sa région https://nancy.ufcquechoisir.fr/photogachis-comment-participer-a-notre-concours-photo/ UFC-Que Choisir du 56 https://morbihan.ufcquechoisir.fr/2021/03/17/photogachis-concours-photo/ UFC-Que Choisir de Clermont-Ferrand https://clermontferrand.ufcquechoisir.fr/photogachis-comment-participer-a-notre-concours-photo/ UFC-Que Choisir du Bas-Rhin https://basrhin.ufcquechoisir.fr/2021/03/21/photogachis-comment-participer-a-notre-concours-photo/ UFC-Que Choisir de Haute-Savoie https://hautesavoie.ufcquechoisir.fr/2021/03/26/photogachis-comment-participer-a-notre-concours-photo/ UFC-Que Choisir de Rambouillet et sa région https://rambouillet.ufcquechoisir.fr/2021/03/22/photogachis-comment-participer-a-notre-concours-photo/ UFC-Que Choisir de la Haute-Vienne https://hautevienne.ufcquechoisir.fr/2021/03/28/photogachis-comment-participer-a-notre-concours-photo/ UFC-Que Choisir de l'ouest du 94 https://ouest94.ufcquechoisir.fr/2021/03/20/photogachis-comment-participer-a-notre-concours-photo/ UFC-Que Choisir d'Argenteuil-Cergy https://argenteuil.ufcquechoisir.fr/2021/03/30/photogachis-comment-participer-a-notre-concours-photo/ UFC- Que Choisir de Béziers https://beziers.ufcquechoisir.fr/2021/03/24/photogachis-comment-participer-a-notre-concours-photo/ UFC-Que Choisir de l'Aude https://aude.ufcquechoisir.fr/2021/03/30/photogachis-comment-participer-a-notre-concours-photo/ UFC- Que Choisir d'Orléans https://orleans.ufcquechoisir.fr/2021/03/16/photogachis-comment-participer-a-notre-concours-photo/ UFC-Que Choisir de Bourgoin-Jallieu https://bourgoinjallieu.ufcquechoisir.fr/2021/03/19/photogachis-comment-participer-a-notre-concours-photo/ UFC-Que Choisir de Marseille et des Alpes-Maritimes https://marseille.ufcquechoisir.fr/photogachis-comment-participer-a-notre-concours-photo/ UFC-Que Choisir de Sète https://sete.ufcquechoisir.fr

De nombreux lots à gagner

En plus des lots des concours locaux, plusieurs lots écoresponsables seront à gagner lors du concours national destiné à départager la sélection des 10 meilleurs clichés. Le gagnant du concours national pourra remporter un vélo électrique d’une valeur maximale de 3 000 €. Bonne chance à tous !