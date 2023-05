© Getty Images/iStockphoto Gummies Ludiques, mais sans réels avantages

Les compléments alimentaires déclinés en gommes ont le vent en poupe. Pourtant, leur intérêt ne saute pas aux yeux. Explications.

Si vous êtes récemment allé dans une pharmacie, une parapharmacie ou au rayon bien-être de votre supermarché, vous avez sans doute remarqué la multiplication des compléments alimentaires proposés sous forme de gommes à mâcher, ou « gummies ». Ces dernières se sont d’abord répandues aux États-Unis avant de conquérir la France, où de nombreuses marques ont développé des produits spécifiques ou transformé leurs références phares pour suivre la tendance. Vitamines, compléments alimentaires pour mieux dormir ou encore pour préparer son bronzage : l’offre est abondante et met en avant le côté plus ludique et pratique des gummies par rapport aux traditionnels comprimés et ampoules. Pas besoin d’eau pour les avaler ! De plus, sucrées et aromatisées aux fruits, les formules en gommes permettent de masquer le goût pas toujours agréable de certains composants. Autant d’arguments pour un meilleur suivi des cures, notamment chez les plus jeunes et les personnes âgées.

Mais les atouts des gummies ne doivent pas occulter leurs défauts, et en premier lieu leur composition. Si la liste des ingrédients est en général assez courte, elle commence invariablement par un ou des sucres (principalement du sirop de glucose, mais souvent, également, du sucre de canne). Certains compléments alimentaires s’affichant « sans sucres ajoutés » (comme le Biostime Kids des Laboratoires Biostime) comportent, en remplacement, des fructo-oligosaccharides (FOS). Ces substances sont moins caloriques que le sucre classique (2 kcal/g contre 4 kcal/g) et favorisent le développement des bactéries de la flore intestinales (propriétés probiotiques). Reste qu’une consommation trop importante risque de provoquer des problèmes digestifs : ballonnements, douleurs intestinales, flatulences, etc. Des conséquences dont peuvent être aussi responsables les polyols (mannitol, sorbitol…), ces édulcorants présents dans de nombreuses confiseries sans sucres et que l’on retrouve fréquemment dans les gummies pour enfants, celles à connotation « beauté » et celles censées faciliter la perte de poids. Dommage que les fabricants indiquent rarement la quantité de ces ingrédients, de même que les calories contenues dans une gomme, car cela empêche d’adapter la durée de la cure et sa consommation de gummies avec celle d’autres aliments sucrés et édulcorés.

Comme des bonbons

En plus de leur goût sucré, les formes de ces gommes (étoiles, fruits, nounours…) font penser à des bonbons. Un paradoxe, surtout vis-à-vis des plus jeunes, une des cibles du marketing. « On essaie d’apprendre aux enfants que les bonbons ne sont pas des aliments essentiels, mais des petits plaisirs qui doivent rester occasionnels. Et là, on leur dit, au contraire, “il faut prendre tes gummies tous les jours, c’est bon pour la santé”. Il y a de quoi être un peu perdu, relève Sophie Gorin-Gottraux, diététicienne à l’hôpital des enfants des Hôpitaux universitaires de Genève (Suisse). J’ai constaté que, selon l’âge et les produits, la dose journalière recommandée par les fabricants allait jusqu’à six gummies ! Sur des cures d’un mois, c’est beaucoup, et c’est aussi une manière de donner aux plus jeunes l'habitude de prendre des compléments qui ne sont pas nécessaires. »

Risques de mésusage

La spécialiste rappelle que l’usage de compléments alimentaires n’est pas utile chez les enfants qui ont une alimentation équilibrée, suffisante pour couvrir leurs besoins en vitamines et minéraux. Certaines maladies ou un régime alimentaire spécial (végétalien notamment) justifient parfois une supplémentation, mais elle est alors du ressort d’un médecin. En France, seule la supplémentation en vitamine D est recommandée pour les enfants, en prévention du rachitisme, mais l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) conseille fortement aux parents d’avoir recours à des médicaments, et non à des compléments alimentaires. « Il existe des risques réels de surdosage […], en cas de mauvaise lecture de l’étiquette des compléments alimentaires ou d’association de compléments alimentaires entre eux », précise l’agence, qui a rapporté, en 2021 et 2022, plusieurs cas de surdosage à la vitamine D chez des tout-petits. Les adultes doivent aussi veiller à ne pas grignoter les gummies comme des confiseries. Ils s’exposent tout autant à des effets secondaires en cas d’excès. Selon les produits, on dépasse aisément les limites supérieures de sécurité (LSS). Pour la vitamine D, elle est de 100 µg par jour chez l’adulte, soit seulement 4 gummies à 1 000 UI (unités internationales). Le risque de « sous- dosage » existe aussi : alors que les gummies coûtent plus cher que les comprimés et les ampoules, il faut parfois en prendre plusieurs pour avoir une quantité de principe actif équivalente à celle des formes traditionnelles.

Ajoutons que la composition d’un produit pharmaceutique peut légèrement varier selon sa présentation. Ainsi, les gommes Multivitamines adulte du laboratoire Vitavea ne contiennent que 10 vitamines et du zinc, alors que du côté des comprimés Multivitamines Global de la même marque, on compte 12 minéraux et 7 oligoéléments. « Les propriétés physico-chimiques de la gomme peuvent limiter la concentration de certains principes actifs », explique Odile Chambin, professeure au laboratoire de pharmacie galénique de l’université de Bourgogne, qui traite de la préparation, de la conservation et de la présentation des médicaments. « Cette forme pharmaceutique est susceptible de poser des problèmes de stabilité sur la durée, car le gel peut avoir tendance à reprendre de l’eau au fil du temps. » Qu’on se le dise, derrière leurs belles couleurs et un goût attractif, les gummies procurent donc peu d’avantages par rapport aux produits plus classiques.

Sommeil et contre-indications La mélatonine est souvent présente dans les gummies conçues pour favoriser le sommeil. Mais son usage sous forme de complément alimentaire est déconseillé à diverses populations par les autorités sanitaires. Vérifiez bien les contre-indications ! © A. LECOMTE

Des prix trop élevés Les gummies sont en général beaucoup plus chères que les produits équivalents sous forme de comprimés ou d’ampoules. Une cure d’un mois de Multivitamines adulte du laboratoire Vitavea revient à 8,49 € avec les gommes contre 5,32 € avec les comprimés. © A. LECOMTE