© PHOTOPQR/LE COURRIER DE L'OUEST/ Ressource en eau La guerre des bassines

Ce printemps, des scènes d’une violence inouïe se sont produites à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. La lutte contre les retenues d’eau au bénéfice d’agriculteurs s’y radicalise. Mais qu’en est-il de l’impact sur la ressource aquatique ? Que Choisir fait le point… sereinement.

Les retenues collinaires ne captent que les eaux de ruissellement, pour se remplir de celles de pluies ou de la fonte des neiges. À l’inverse, les retenues de substitution, appelées bassines par leurs adversaires, prélèvent l’eau dans les nappes phréatiques. En ces temps de sécheresse et de recharge insuffisante de la ressource souterraine, la question de leur pertinence se pose. Les interdire ou en créer d’autres afin de réduire le pompage dans les nappes et les rivières en été, lorsque ces dernières sont au plus bas, est le seul débat qui vaille. Mais il mérite des échanges sérieux et dépassionnés, pas des invectives qui empêchent de faire avancer les choses.

Il existe six agences de l’eau en France, et ce n’est en rien l’effet du hasard. Elles correspondent à de grands bassins hydrographiques délimités par la ligne naturelle de partage des eaux, d’où leurs grandes différences de superficie. Alors que celui d’Artois-­Picardie ne s’étend que sur 20 000 km2, soit 3,6 % du territoire, celui d’Adour-Garonne en couvre un cinquième, avec 117 650 km². De son côté, l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse intervient sur deux bassins ­versants distincts, celui de Corse, fatalement circonscrit sur les 8 722 km2 de l’île, et celui de Rhône-Méditerranée, qui s’étale sur un quart de l’Hexagone. Chacune de ces zones compte une multitude de bassins plus petits, tous irrigués par une rivière, où gérer la ressource répond à des problématiques locales. C’est notamment le rôle des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), qui sont élaborés dans les périmètres en déséquilibre quantitatif. Face à ces réalités très diverses, la question des retenues d’eau relève d’un contexte précis (certains projets font l’objet de recours en justice), même si la multiplication des sécheresses et leur durée imposent plus que jamais le partage de la ressource et la réduction des consommations.

© Franck Dubray/PHOTOPQR/OUEST FRANCE/MAXPPP - PHOTOPQR/LE COURRIER DE L'OUEST/MAXPPP En mars dernier, à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, opposants aux bassines et forces de l’ordre se sont très violemment affrontés lors de manifestations en plein champ, faisant des centaines de blessés.

Construction illégale

Dans le Sud-Ouest (grand bassin Adour-­Garonne), le déficit en eau a beau être estimé à 250 millions de mètres cubes chaque été, les céréaliers font toujours la part belle à la culture du maïs. Il présente pourtant l’énorme inconvénient d’exiger un maximum d’eau en plein cœur de la saison estivale, lorsque le débit des rivières et le niveau des nappes phréatiques sont les plus faibles. Ainsi, 90 % de l’eau consommée en cette période est dédiée à l’irrigation en Adour-­Garonne. Les usagers domestiques ont de quoi protester. Surtout que les agriculteurs y réclament toujours plus de stockages de la ressource, quitte à les construire en toute illégalité, comme ce fut le cas pour le barrage de Caussade, une retenue d’irrigation située dans le Lot-et-Garonne. À pas moins de cinq reprises, la justice a donné raison à France nature environnement (FNE) en déclarant le projet illicite. La cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé la décision dans un arrêt du 3 février 2021. Elle souligne les effets néfastes de cet ouvrage sur la gestion des eaux et sur leur qualité. Une telle appropriation de la ressource est pourtant tolérée par le gouvernement. Mais ­l’affaire est toujours en cours : FNE a attaqué l’État en justice pour faute en déposant une requête devant le tribunal administratif de Bordeaux (Gironde), il y a quatre mois. De son côté, le comité de bassin Adour-Garonne s’est prononcé en faveur de nouvelles retenues d’eau au seul bénéfice des irrigants, le 10 mars 2022, en modifiant in extremis le Sdage, un document capital pour la gestion de l’eau, à la stupeur des associations y siégeant.

La Vendée en exemple ?

En revanche, 25 bassines sont sorties de terre en Vendée, de 2007 à 2019, sans provoquer la moindre éruption de colère… Ici, comme aujourd’hui dans les Deux-Sèvres, l’enjeu était de revenir à un meilleur état du Marais poitevin en lui assurant un niveau d’eau suffisant en été. Son fonctionnement dépend en effet des prélèvements effectués dans l’immense bassin versant qui l’alimente et qui, dès 1994, avait été classé en « zone de répartition des eaux » du fait de ses déficits chroniques en eau. Ce dernier se trouve à cheval sur le Sud Vendée, les Deux-Sèvres et la Charente- Maritime. L’irrigation du maïs y était tellement massive dans les années 2000 que le Marais était menacé.

Afin d’assurer la survie de cette vaste zone humide, qui abrite une biodiversité exceptionnelle, et celui de sa célèbre Venise verte, il fallait absolument diminuer les prélèvements d’eau de 60 % dans les nappes du Sud Vendée en été. Tout le monde s’est assis autour de la table pour trouver une solution, des associations environnementales à la FNSEA, le premier syndicat agricole français, en passant par les ­collectivités locales, les acteurs publics et le syndicat mixte Vendée Sèvre Autizes (SmVSA). Les discussions ont été vives et ardues, les contradictions et les désaccords, la règle. Les paysans qui ponctionnaient à volonté grâce à leurs forages privés n’étaient pas emballés ; les ONG environnementales restaient dubitatives quant à l’effet des retenues sur les écosystèmes et craignaient qu’elles n’entretiennent le modèle dominant de la culture du maïs. N’empêche que ce collectif a fini par accoucher d’un compromis. Les agriculteurs se sont engagés à réduire leurs prélèvements d’un tiers et à faire évoluer leurs pratiques. Concernant les 25 ouvrages créés, leur remplissage se déroule en période hivernale, entre le 1er novembre et le 31 mars, sous réserve que les nappes soient suffisamment rechargées. Répartition des volumes annuels prélevables entre les irrigants, accompagnement de leur baisse structurelle, étude d’impact sur le milieu naturel… tout passe par l’Établissement public du Marais poitevin (EPMP). Entré en service en 2011, il a été nommé organisme unique de gestion collective des prélèvements destinés à l’irrigation à l’échelle du territoire.

En 2021, l’agence de l’eau Loire-Bretagne a publié un premier rapport sur les actions du Sud Vendée « pour le retour à une gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau sur le Marais poitevin ». Certes, évaluer l’impact des retenues les plus récentes nécessite davantage de recul, mais l’étude révèle que la limitation des prélèvements printemps-été est conforme aux objectifs fixés. Les analyses, elles, « mettent en évidence une remontée significative de la nappe sur l’ensemble des piézomètres », et du niveau d’eau du Marais en été, même si les seuils réglementaires de période d’étiage (niveau moyen le plus bas d’un cours d’eau) restent trop rarement respectés.

Pratiques agricoles, réduire les besoins en eau Sur le bassin Adour-Garonne, en collaboration avec 20 partenaires et 60 agriculteurs de 2016 à 2021, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) a démontré que la capacité d’infiltration des terres agricoles était de deux à huit fois plus élevée et plus stable dans la durée quand le travail du sol était abandonné. D’abord et avant tout en renonçant au labour, puis en mettant en place des cultures intermédiaires. « Les niveaux de rentabilité de ces exploitations sont équivalents à ceux des exploitations conduites selon les pratiques conventionnelles », observe l’Inrae. En faire une généralité, imposée notamment aux grandes cultures, serait donc possible. # Quelle que soit l’activité de l’exploitant, l’agriculture peut devenir beaucoup plus sobre en eau si les pratiques suivantes sont adoptées : paillage, apports de matières organiques, limitation du travail du sol, agroforesterie avec la plantation de haies et d’arbres. Elles permettent de garder l’eau au maximum sur la parcelle. # La panoplie de la sobriété en eau se complète avec la diversification des cultures, la restauration des zones humides et la sélection de variétés moins gourmandes en eau.

Répartition des surfaces irriguées par rapport aux surfaces agricoles totales de chaque culture

Premiers retours positifs

Ce protocole ayant également visé l’évolution des pratiques agricoles (sans pour autant les imposer), l’agriculture du Sud Vendée a progressé. « Dans notre département, les réserves de substitution sont un bien public géré par les syndicats mixtes, précise Arnaud Charpentier, président de SmVSA, qui en possède 20. Elles présentent un intérêt économique, environnemental et agricole. On préserve mieux le milieu, le niveau des nappes est supérieur de 1 à 3 mètres à celui des années 1990, les oiseaux migrateurs et plusieurs espèces de canards fréquentent les retenues en été. Sur le plan agricole, on a réduit de 18 % la culture de maïs, maintenu l’élevage, multiplié le maraîchage et le bio. » De fait, l’agriculture biologique occupe désormais 20 % de la surface agricole du bassin de la Vendée et 14 % de celle du bassin des Autizes. « Au départ, nous doutions de l’intérêt de ces projets, toutefois les indicateurs montrent aujourd’hui des progrès réels, la nappe souterraine se maintient mieux en été, confirme Yves Le Quellec, président de FNE Vendée et ­spécialiste du Marais poitevin. La gestion collective de l’irrigation sous l’autorité de l’EPMP conduit à une meilleure régulation. Plus assurée en été, la disponibilité de l’eau devient un atout clé dans la diversification des cultures et le développement de l’agriculture bio. Néanmoins, on peut encore améliorer le système, et il faudra l’adapter à l’évolution de la ressource. » La cour des comptes régionale des Pays de la Loire est moins enthousiaste : dans un rapport de 2022, elle pointe notamment des études partielles et une absence de données fiables sur l’utilisation des prélèvements.

De ce dispositif vendéen utile au milieu si particulier du Marais poitevin, les opposants aux bassines des Deux-Sèvres n’ont que faire. Les retenues, dont celle de Sainte-­Soline, ont cependant le même objectif de restauration du bon fonctionnement du Marais, grâce à une baisse des prélèvements de 70 % en été. Signé en 2018, un accord en planifie 16 dans le ­bassin versant de la Sèvre niortaise et du Mignon, qui doivent y stocker 6,2 millions de mètres cubes. Comme en Vendée, tout le monde a accepté de discuter, sachant que la gestion de l’irrigation relèvera aussi de la responsabilité de l’EPMP. Les associations environnementales – la Coordination pour la défense du Marais poitevin et Deux-Sèvres nature environnement – ont exigé que l’accès à l’eau des irrigants soit conditionné à des changements de pratiques agricoles, et ont obtenu gain de cause. Rotation et diversification des cultures, diminution de l’usage de produits phytosanitaires, plantation de haies pour la biodiversité… ils sont obligés d’agir, sinon ils perdent des volumes d’eau. La promesse d’importantes économies d’eau leur a d’ailleurs aussi été faite.

Ça commençait bien, d’autant que la part du maïs dans les cultures irriguées avait chuté de 68 à 35 %. Pourtant, tout s’est détraqué lors de la construction de la première bassine, celle de Mauzé-sur-le-Mignon. Selon Deux-Sèvres nature environnement, les efforts individuels consentis par les agriculteurs qui allaient bénéficier de cette retenue étaient insuffisants, notamment concernant la réduction de l’emploi des pesticides. « Le compte n’y était pas, assure Magali Migaud, au nom de l’association. On attendait une baisse de 50 % à un horizon proche, pas des engagements de long terme. On a moins de 10 ans pour réussir la transition agroécologique, le virage doit être pris très rapidement ! » L’affaire envenime un climat déjà peu serein. La bassine de Mauzé-sur-le-­Mignon ayant été creusée, les opposants se retrouvent depuis à proximité du chantier de Sainte-­Soline, à l’initiative du collectif Bassines non merci.

Réchauffement climatique Le stockage de l’eau en question Tous les opposants brandissent la carte du réchauffement climatique quand ils contestent la création de « mégabassines », à juste titre. Les sécheresses hivernales risquant de se succéder, si on en juge par les deux hivers passés, il est évident que les protocoles devront évoluer et les retenues, rester à moitié, voire complètement vides lorsque l’eau manquera pour les autres usages. Mais les condamner d’emblée partout s’avère tout aussi excessif que la posture des irrigants qui s’accrochent à leur droit de ponctionner la ressource datant des années 2000 ou 2010, à l’époque où elle coulait en abondance. Pour ce qui est de l’alimentation en eau du Marais poitevin (lire l’article principal), le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) a publié, en 2021, un rapport plutôt positif – contesté par certains… et par le BRGM lui-même sur plusieurs points – concernant les 16 ouvrages de stockage prévus dans les Deux-Sèvres. L’établissement public a conclu que « le respect des futures limites de prélèvements en printemps-été permettrait d’améliorer les niveaux piézométriques des aquifères [nappes] pompés, les débits à l’étiage des cours d’eau, et d’augmenter les quantités d’eau apportées au Marais poitevin ». Il a cependant précisé que « la récurrence de périodes de sécheresse hivernale pourrait conduire de manière répétée à des niveaux de nappe inférieurs aux seuils réglementaires, compromettant le remplissage des réserves certaines années ». Il faudra alors que les préfets résistent à la pression des irrigants, qui ne manqueront pas de réclamer des dérogations pour les remplir.

Ne pas se tromper d’ennemi

La Coordination pour la défense du Marais poitevin a préféré booster la mise en œuvre du protocole de l’intérieur. « Nous sommes hostiles à la politique de stockage systématique de l’eau, mais tout autant aux discours simplistes, déclare François- Marie Pellerin, ingénieur géologue et vice-président de l’association. Ce qui est vrai à un endroit ne l’est pas ailleurs. Les nappes qui alimentent le Marais poitevin sont superficielles, et en relation directe avec les rivières. Quand on ponctionne dedans l’hiver, en périodes de hautes eaux, l’impact est faible et de courte durée. Si on y prélève l’été, au lieu de puiser dans les retenues de substitution, cela a des conséquences dramatiques sur le Marais. »

Pomper dans les nappes souterraines qui mettent du temps à se recharger pour stocker l’eau dans des bassines relève de l’hérésie. « En périphérie du Marais poitevin, les nappes libres (1) montent très vite après les précipitations, en quelques heures seulement, explique Alain Dupuy, professeur d’hydrogéologie à Bordeaux INP. En raison du sous-sol poreux et perméable, le temps de transfert est bref. Dans un tel système, ponctionner en période de hautes eaux n’est pas problématique. J’y suis favorable dans ce contexte du changement climatique si l’on proscrit les prélèvements ­estivaux. ­Cependant, ce qui vaut pour un territoire n’est pas généralisable. La substitution doit s’étudier au cas par cas. » Des propos que les anti-bassines sont loin de partager. Ils ont d’ailleurs visé un projet favorable au Marais poitevin, alors qu’ils pourraient en contester tant d’autres, rien que dans l’ex-­région Poitou-Charentes…

Cela dit, si les pratiques des agriculteurs irrigants ont fini par évoluer en Vendée, ce fut loin d’être immédiat. Afin de réduire leur consommation d’eau comme ils s’y étaient engagés, la plupart d’entre eux se sont jetés sur les sondes capacitives. En évaluant le niveau hydrique du sol, elles permettent d’ajuster l’irrigation et de n’apporter que la bonne dose au bon moment. Si cette mesure s’était révélée efficace en matière d’économies d’eau, les pratiques agricoles, elles, n’avaient pas changé. Mais en « tapant » au portefeuille – les retenues appartiennent au syndicat mixte, qui facture l’eau en fonction de son utilisation, la transition a fini par arriver…

Des ouvrages agricoles financés par les ménages

Co-organisateur des manifestations à Sainte-Soline, le collectif Bassines non merci (qui n’a pas donné suite à nos sollicitations) réclame, quant à lui, l’interdiction totale de ces retenues sur tout le territoire, qu’il veut compenser par la généralisation des pratiques agricoles durables et respectueuses de l’environnement. Le hic, c’est que la Confédération paysanne, syndicat qui les défend, n’a recueilli que 20 % des suffrages aux dernières élections des chambres d’agriculture. C’est peu pour une transformation radicale et rapide du modèle dominant… D’autant plus que l’élection d’Arnaud Rousseau à la tête de la FNSEA, premier syndicat avec plus de 50 % des voix, augure mal d’une transition paysanne : sous sa double casquette de céréalier et de patron d’Avril, un des industriels des huiles les plus puissants, il incarne en effet à merveille l’agro-industrie.

Qu’elles soient justifiées par endroits ou non, les bassines sont largement subventionnées (jusqu’à 70 %) par les agences de l’eau. Or, les ménages concourent au budget de celles-ci, à hauteur de 80 %, via leurs factures. Ils constituent donc les principaux financeurs des retenues destinées aux irrigants et qui ne «profiteront» pas aux populations locales ! C’est là un énorme scandale que ne cessent de dénoncer l’UFC-Que Choisir et ses associations locales (AL) sur le terrain. « Opposés à ces ouvrages qui sont financés par l’argent public au seul profit de l’agrobusiness, nous demandons un projet territorial agricole durable », souligne Hugues Minaud, correspondant environnement de l’AL des Deux-Sèvres. C’est dit !

La préfecture veille : Une bassine illégale rebouchée Dans le Val-d’Oise, Banthelu, un village de 150 habitants, s’est trouvé bien malgré lui impliqué dans le conflit des bassines. Un agriculteur qui y cultive 350 hectares de céréales a créé, sans autorisation, une immense retenue en plein champ, très visible à l’entrée de la commune, et en plus en zone non constructible. Alerté par un riverain, le préfet a confié l’affaire à ses services. Le 14 décembre 2022, une rencontre est organisée avec le maire de la localité. Le projet n’étant pas conforme aux règles de droit de l’urbanisme, la direction départementale des territoires lui indique la marche à suivre pour dresser le procès-verbal d’infraction dans les plus brefs délais et ordonner la remise en état du site. Or, le maire fait traîner… Fin janvier 2023, des manifestants protestent contre l’immense trou couvert de bâches. Quelques jours avant, le préfet avait mis en demeure l’élu de transmettre le PV. « Le cas échéant, le préfet se substituera au maire, comme le droit l’y autorise », ajoutait son communiqué. Depuis, la préfecture a fait combler l’ouvrage. Mais si l’Île-de-France demeure ainsi un territoire « zéro bassine », les forages agricoles qui puisent dans les nappes souterraines y sont nombreux. © Frédéric Naizot/PHOTOPQR/LE PARISIEN/MAXPPP - LP/Olivier Arandel/PHOTOPQR/LE PARISIEN/MAXPPP Fin janvier, 300 personnes manifestaient contre la mégabassine creusée à l’entrée de Banthelu (95) – elle a été comblée depuis.

(1) Nappes libres : on les trouve dans les sous-sols perméables.