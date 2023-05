© amedeoemaja - stock.adobe.com Summer body Un régime voué à l’échec

Vous voulez oser le maillot de bain ? Battez-vous ! Voilà le credo des programmes alimentaires et sportifs promettant un « corps de l’été ». Cette industrie de la minceur express promeut des méthodes nocives pour la santé.

Dès les premiers signes du printemps, nous sommes priés de nous mettre au régime afin de gagner le droit de montrer notre corps en maillot de bain (summer body ou bikini body). Entre les publicités, les vidéos sur les réseaux sociaux et la presse féminine, impossible d’échapper à cette injonction ! Pour beaucoup de marques, c’est ­l’occasion rêvée de vendre aux clientes une multitude de produits censés les aider à atteindre l’objectif illusoire de la silhouette parfaite. Le marché de la minceur dégage d’ailleurs, chaque année, des milliards d’euros de bénéfices.

De fait, 50 % des Français sont en surpoids ou obèses. Une part non négligeable de femmes de corpulence normale considèrent qu’elles ont des kilos en trop et suivent des régimes. Tandis que le chiffre d’affaires des compléments alimentaires décline un peu, les dépenses en coaching sportif, rééquilibrage nutritionnel, soins amincissants ou autres, elles, augmentent. En témoigne le succès des salles de fitness et des programmes minceur de type Comme j’aime ou Weight Watchers.

Le summer body étant un business, le concept évolue avec la société. Dans les années 2000, il fallait être presque filiforme. Aujourd’hui, le diktat tolère quelques courbes bien placées mais conserve la norme du corps jeune et tonique, sans vergetures ni cellulite. Le marché s’est donc adapté. Le nouveau credo ? Le régime « sain » ou « équilibré », selon une étude Xerfi ­Precepta (2019). Or, « du point de vue médical, celui-ci doit être centré sur la santé, et non l’image », rappelle le Dr Cédric Moro, directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

Prise de poids Des causes multiples Les régimes échouent car ils résument les kilos en trop à un problème d’alimentation et d’activité physique. Or, « un patient en surcharge pondérale sait ce qu’il faut manger, comment il faut bouger, il a déjà suivi plusieurs régimes par le passé », explique le Pr Zoltan Pataky, médecin spécialiste de l’obésité. Les autres facteurs sont trop souvent ignorés, à commencer par les prédispositions génétiques. De même, l’environnement économique et social joue un rôle important sur l’accès à une nourriture saine et à la pratique régulière d’une activité sportive. Enfin, n’oublions pas l’impact de notre état de santé. Physique, d’abord : se dépenser plus n’est pas toujours possible. Mental, ensuite : la prise alimentaire et l’exercice physique sont influencés par nos émotions, nos pathologies et nos traumatismes. Toutes ces dimensions sont rarement considérées. « Nous, soignants, sommes aussi responsables, car nous recherchons souvent des solutions rapides, concède Zoltan Pataky. Nous devons écouter le patient, le comprendre et l’accompagner vers des objectifs lui correspondant, pas l’inverse. »

Stéréotype du corps féminin

C’est pourtant bien l’image qui se trouve au cœur des préoccupations. Il s’agit d’un stéréotype du corps féminin que les publicitaires ou les journalistes mettent massivement en avant. Les réseaux sociaux, comme Instagram, TikTok ou Snapchat, renforcent l’idée que la valeur d’une personne est, au moins en partie, définie par l’apparence qu’elle présente au monde. Résultat, « l’image qu’on a de notre propre corps n’est pas toujours la bonne », déplore la Pr Irène ­Margaritis, cheffe de l’unité d’évaluation des risques liés à la nutrition à l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses). Le discours de santé publique visant la lutte contre l’obésité et ses dangers renforce assez malencontreusement ces normes esthétiques strictes. « Alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) parle d’épidémie d’obésité, ce serait plutôt une “épidémie de mise au régime” qui semble avoir atteint les pays développés », soulignait, en 2015, la sociologue Solenne Carof.

L’effet pervers du summer body réside dans son aspect temporaire. Le corps devient un objet esthétique lorsqu’il se découvre. On doit alors « se reprendre en main » avant de profiter de la plage, maigrir le plus possible en un minimum de temps et relever les défis lancés par les salles ou les coachs de sport. Le caractère éphémère et express du régime est assumé. Il impose des mesures draconiennes, incompatibles avec la vie quotidienne, donc impossibles à maintenir durablement. « La motivation est forte, car l’été approche et on est prêt à tout, concède le Pr Zoltan Pataky, médecin spécialiste de l’obésité aux Hôpitaux universitaires de Genève, en Suisse. Cependant, à l’automne, on se dit qu’on a assez souffert et on retombe dans nos habitudes. »

© L. HINI Les incitations à suivre un régime estival pullulent dans la presse et sur les réseaux sociaux.

Une démarche qui favorise l’effet yoyo

On remange alors comme avant, on reprend le poids perdu… et souvent des kilos en plus. C’est presque inévitable : 80 % des régimes se soldent par un échec. « Plus ils sont drastiques, plus on s’expose à une reprise rapide du poids perdu », résume le Dr Cédric Moro. Or, les études scientifiques traitent peu de ce phénomène. La majorité d’entre elles durent moins d’un an et s’intéressent rarement aux suites des régimes. « Quand elles s’arrêtent, tout s’arrête, et les participants reprennent du poids. La volonté de mincir avant l’été relève du même processus : l’effort est limité dans le temps », analyse Zoltan Pataky. C’est ce qu’on appelle l’effet yoyo.

Confronté à un déficit en calories, l’organisme ralentit d’abord son métabolisme de base, qui correspond à ses besoins en énergie au repos (respiration, digestion, activité musculaire…). Il sacrifie pour cela une partie de sa masse musculaire, car c’est elle qui en nécessite le plus. Ensuite, ce barrage cède, et le corps puise dans les réserves adipeuses, mais aussi toujours dans les muscles. « Il s’agit d’un mécanisme ancré par l’évolution de notre espèce », souligne Cédric Moro. C’est le début d’un cercle vicieux.

Face aux privations, l’organisme s’adapte et, à la fin du régime, il dépense moins d’énergie au repos. Si l’on reprend les habitudes alimentaires d’avant, cela se traduit, pour le corps, par un surplus de calories, qu’il stocke afin de se protéger d’éventuelles restrictions futures. Nous récupérons donc le poids perdu et, la plupart du temps, des kilos supplémentaires. « Ce phénomène fonctionne en escalier : on alterne des phases de perte et de reprise de poids, puis on finit par atteindre l’obésité », précise la Pr Irène Margaritis, de l’Anses.

Dangereux pour la santé

Cela a des répercussions sur notre santé mentale. Saisie sur la question en 2010, l’Anses a livré un sombre tableau des conséquences psychologiques des régimes : perte d’estime de soi, vision déformée de son corps, développement de troubles du comportement alimentaire, périodes de frustrations suivies d’épisodes de compulsion… « Instaurer un contrôle cognitif sur un comportement naturel comme l’alimentation peut induire des troubles, particulièrement chez les jeunes gens », affirme Irène Margaritis, qui a piloté la coordination de cet avis.

Les dangers sont également physiques. Déséquilibrés, presque tous les régimes entraînent des carences. L’avis de l’Anses évoque de possibles problèmes digestifs, osseux, musculaires, hépatiques, rénaux, ainsi qu’une hausse du risque cardiovasculaire et de troubles métaboliques associés à l’effet yoyo. Concernant les diètes les plus hypocaloriques, un risque de mort subite est même constaté. Dans certaines populations, des soucis spécifiques apparaissent : dénutrition chez la personne âgée, dérèglements hormonaux chez l’adolescente ou la personne sportive.

Avant de vous mettre au régime, il convient de peser le pour et le contre, avec l’aide d’un spécialiste (médecin ou diététicienne). Pour être efficace, la méthode doit s’envisager dans la durée, donc ne pas être trop contraignante. Posez-vous d’abord ces deux questions :« Les modifications du régime sont-elles compatibles avec ma vie quotidienne ? Est-ce que je m’imagine toujours les suivre dans 20 ans ? Si la réponse est non, il s’agit d’un bon indice », conseille le Pr Zoltan Pataky. Les préceptes de l’alimentation méditerranéenne constituent un bon point de départ. La pratique régulière d’une activité physique est aussi recommandée. Elle compense en partie la perte de muscles et améliore la perception de notre corps.