Vous avez du mal à déchiffrer vos factures d’électricité et de gaz ? Que Choisir veut vous aider à y voir plus clair avec un décryptage à venir de ces documents qui grouillent de chiffres complexes et lignes peu claires. Pour ce faire, nous faisons appel à nos lecteurs pour qu’ils nous fournissent des factures de gaz et d’électricité que nous anonymiserons, bien entendu. Dans un premier temps, nous ciblons les principaux fournisseurs (en nombre de clients). Pour l’électricité, nous sommes ainsi à la recherche de factures d’EDF, Engie, Eni, TotalEnergies et Octopus. Côté gaz : Engie, EDF, TotalEnergies, Eni et Gaz de Bordeaux.