Vous avez reçu un diagnostic d’hypertension. Comment avez-vous réagi ? Qu’est-ce que cela change dans votre quotidien ? Avez-vous modifié votre alimentation ou augmenté votre activité physique ? Si vous prenez un traitement médicamenteux, est-il facile à suivre ? Avez-vous constaté des effets indésirables, ou au contraire une amélioration de votre bien-être ? Votre témoignage contribuera à un prochain dossier de Que Choisir Santé. Merci par avance.