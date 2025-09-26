APPEL À TÉMOIGNAGES

SantéVous avez de l’hypertension

Vous avez reçu un diagnostic d’hypertension. Comment avez-vous réagi ? Qu’est-ce que cela change dans votre quotidien ? Avez-vous modifié votre alimentation ou augmenté votre activité physique ? Si vous prenez un traitement médicamenteux, est-il facile à suivre ? Avez-vous constaté des effets indésirables, ou au contraire une amélioration de votre bien-être ? Votre témoignage contribuera à un prochain dossier de Que Choisir Santé. Merci par avance.

Soutenez-nous, rejoignez-nous

La force d'une association tient à ses adhérents ! Aujourd'hui plus que jamais, nous comptons sur votre soutien. Nous soutenir

image nous soutenir

Newsletter

Recevez gratuitement notre newsletter hebdomadaire ! Actus, tests, enquêtes réalisés par des experts. En savoir plus

image newsletter