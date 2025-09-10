Succession : la médiation vous a-t-elle aidé à apaiser un conflit ?

Partage inégal, soupçons de détournement, objets de famille disputés… Les successions font souvent ressurgir rancunes et jalousies. Dans un prochain dossier de Que Choisir Budgets, nous souhaitons donner la parole à nos lecteurs sur le rôle de la médiation dans ces situations. Avez-vous eu recours à la médiation pour régler un litige successoral ?

Avant le décès, vos parents ont-ils réuni la famille pour anticiper les conflits ?

Après un décès, la médiation vous a-t-elle permis de débloquer une indivision, d’éviter un procès, etc., ou au contraire avez-vous trouvé la démarche décevante ?

Quelles ont été vos motivations, vos difficultés, vos réussites ou vos regrets et quel a été coût de la démarche ?

Racontez-nous votre expérience, qu’elle soit positive ou non. Vos témoignages, anonymisés si vous le souhaitez, permettront d’illustrer la réalité de ces situations délicates et d’aider d’autres familles à mieux les traverser.

