Troubles dys, du spectre autistique, TDAH…

Pour un prochain dossier consacré aux troubles du neurodéveloppement, nous recherchons des témoignages. Vous avez plus de 65 ans et vivez avec un de ces troubles (TDAH, trouble du spectre autistique, dys, syndrome de la Tourette, etc.) ? Ou alors vos enfants ou petits-enfants ont été diagnostiqués ? Votre expérience nous intéresse ! Partagez-nous votre histoire, les difficultés rencontrées dans votre parcours (familial, professionnel, amical) mais aussi les choses qui ont été le plus utiles, pour vous ou vos proches.