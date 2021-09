© doom.ko - stock.adobe.com Pellets Expérimentation d’un achat groupé dans 3 régions

Énergie économique et écologique, les granulés de bois ou pellets sont un marché en pleine expansion avec aujourd’hui 1,2 million de ménages qui les utilisent pour se chauffer. Il existe d’ailleurs plusieurs incitations fiscales à les utiliser. La multiplication des producteurs doit permettre de diminuer les coûts de transports de l’énergie.

Variant en fonction des appareils et de leur puissance, mais aussi du prix des granulés, la facture moyenne pour les ménages chauffés ainsi oscille entre 600 et 900 euros/an. Il n’en reste pas moins que la qualité du granulé peut altérer sa performance, et qu’il est donc important de choisir des pellets de qualité.

Après le gaz, l’électricité (www.choisirensemble.fr) et le fioul (www.choisirsonfioul.fr), l’UFC-Que Choisir a donc décidé d’expérimenter un achat groupé sur les granulés de bois dans 3 régions : Hauts-de-France, Île-de-France et Grand Est via le site www.choisirsonpellet.fr. L’objectif est de proposer des granulés de qualité (100 % résineux, français (ou pays limitrophes) et certifiés (ENplus, Dinplus ou NFC)), au meilleur prix, grâce au regroupement des consommateurs.

L’inscription est gratuite et sans engagement. Un appel d’offres est lancé auprès des producteurs qui peuvent, eux aussi, s’inscrire directement sur le site. Le 30 septembre, à l’issue de l’appel d’offres, les offres lauréates seront annoncées et les consommateurs pourront les accepter d’ici au 30 octobre, avec, le cas échéant, une livraison dans les 15 jours. Cette expérimentation obéit à notre formule « soyons plus pour payer moins ». Alors aux habitants du Grand Est, d’Île-de-France et des Hauts de France chauffés aux granulés de bois, mobilisons-nous, rassemblons-nous sur www.choisirsonpellet.fr.