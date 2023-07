© pla2na - stock.adobe.com Assurance emprunteur Le changement ça paye !

Après avoir obtenu la résiliation à tout moment de l’assurance emprunteur et alors que les taux des crédits immobiliers remontent, l’UFC-Que Choisir, forte du bilan du service d’aide au changement proposé par sa filiale la SAS Que Choisir, invite plus que jamais les assurés emprunteurs à faire jouer la concurrence pour gagner en pouvoir d’achat.

En raison des marges importantes réalisées sur l’assurance emprunteur par les banques qui détiennent l’essentiel du marché, le changement, possible à tout moment, vers un assureur alternatif moins cher permet de réaliser des milliers d’euros d’économies pour les assurés, comme le prouve le premier bilan du service d’aide au changement d’assurance de la SAS Que Choisir.

5.137 euros d’économies moyennes réalisés par les bénéficiaires du service

Depuis le 1er septembre 2022, date la pleine effectivité du changement d’assurance emprunteur, le service d’aide mis en place par la SAS comptabilise près de 3.000 demandes. Or ce service bénéficie à tous. Si l’on peut penser que les jeunes ménages sont ceux qui y ont le plus recours, 72 % des demandes sont faites par les 36-60 ans, ce qui souligne qu’il n’y a pas d’âge pour gagner en pouvoir d’achat. Le montant moyen d’économies par dossier est de 5.137 euros. Plus particulièrement, pour les 26-35 ans, c’est 4.520 euros par emprunteur, soit près de 9.000 euros pour un ménage. Pour les couples entre 36 et 45 ans, c’est 12.530 euros.

Autre avantage significatif : avec la remontée des taux et le durcissement de l’obtention de crédit, le changement d’assurance emprunteur permet de descendre sous le taux de l’usure dans de nombreux dossiers.

Un taux d’acceptation très significatif : plus de 96 %

Alors que l’un des freins au changement identifiés auprès des assurés emprunteurs est la crainte de la complexité des démarches et la peur du refus, l’UFC-Que Choisir se félicite que le taux d’acceptation des dossiers de son service soit de 96.5 %, ce qui souligne l’impact de la marque UFC-Que Choisir.

Alors que la possibilité de changer d’assurance emprunteur à tout moment reste trop méconnue des emprunteurs, particulièrement de ceux ayant un crédit depuis plusieurs années, l’UFC-Que Choisir invite les assurés emprunteurs à se saisir de cette opportunité et à utiliser: