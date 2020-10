© Karrastock/AdobeStock Comparatif Radiateurs électriques Test portant sur 26 radiateurs électriques

Difficile de choisir un radiateur électrique, tant les technologies diffèrent. Au moment d'acheter, le consommateur se retrouve en effet devant des dizaines de références et des mentions qu'il ne comprend pas forcément : « radiateur à inertie », à « double cœur » ou à « panneau rayonnant »... Et bien souvent, les explications fournies par les vendeurs sont basées sur les discours des marques : les convecteurs seraient énergivores, les modèles à inertie permettraient d'importantes économies, les panneaux rayonnants sont les plus rapides, etc. Pour démêler le vrai du faux, nous avons testé 26 modèles des quatre principaux segments : convecteurs, radiateurs à inertie (fluide et sèche), radiateurs à panneaux rayonnants et radiateurs à double cœur. Nos résultats réservent des surprises, bien loin des allégations marketing.