Comparatif Réfrigérateurs-congélateurs Test portant sur 186 réfrigérateurs-congélateurs

Indispensable à la conservation des aliments, le réfrigérateur est présent dans la quasi-totalité des ménages. Les fabricants se livrent donc à un véritable jeu de séduction et proposent sans cesse des « frigos » toujours plus design et innovants. Une ou deux portes, encastrable ou pose libre, air brassé ou air ventilé, congélateur intégré… Il peut être difficile de s’y retrouver. Que Choisir a testé des dizaines de modèles de marques comme Bosch, Electrolux, Ikea, Liebherr, Miele ou encore Siemens et Whirlpool. Performances de refroidissement et de congélation, consommation électrique, facilité d’emploi ou bruit et vibrations font partie des nombreux critères du protocole de test.