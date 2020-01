Le délai d’attente ou délai de carence est une période qui s’applique dès la souscription du contrat et durant laquelle les prestations ne sont pas prises en charge par la mutuelle.



Aucun délai d’attente : vous pouvez bénéficier de toutes les garanties du contrat dès la souscription.

Aucun délai ou délai inférieur à 3 mois avec prise en charge partielle : suivant les contrats, vous pouvez bénéficier des garanties dès la souscription du contrat, ou dans les 3 mois qui suivent.

Tous délais : suivant les contrats et les assureurs, l’entrée en vigueur des garanties peut survenir entre la date de souscription du contrat et plusieurs mois après.

