En ce début d’année, les hausses de tarifs des mutuelles rappellent douloureusement que se soigner est de plus en plus cher. Bonne nouvelle quand même : il est possible de juguler ces augmentations en adoptant diverses solutions simples à mettre en œuvre.

Pour tous ceux qui détiennent une « mutuelle » ou une assurance complémentaire santé, 2025 sera-t-elle une nouvelle annus horribilis ? Si la question mérite d’être posée de façon aussi abrupte, c’est qu’il y a de quoi s’inquiéter. Car non seulement les hausses de tarifs ont été prohibitives l’an passé, mais en plus, depuis le 31 mars 2024, le relèvement significatif des franchises médicales sur les médicaments (1 € par boîte au lieu de 0,50 €), les actes paramédicaux (1 € au lieu de 0,50 €, dans la limite de 4 € par jour) et les transports sanitaires (4 € au lieu de 2 € ; dans la limite de 8 € par jour) a impacté le budget santé des ménages. Le même traitement a été appliqué aux participations forfaitaires retenues sur chaque consultation ou acte réalisé par un médecin (2 € au lieu de 1 €, dans la limite de 8 € par jour pour un même professionnel de santé et de 50 € par an, ce dernier montant étant demeuré inchangé). Sans oublier, depuis le début de cette année, la hausse de 5 % du ticket modérateur appliqué sur les consultations médicales et les médicaments, ce qui se traduit inévitablement par une plus forte intervention des assureurs santé*.

Le résultat ? Le reste à charge dont les