En résumé Des fraudes ont été découvertes dans le réseau Ophtalmologie Express, incluant la facturation d'actes fictifs, l'absence de professionnels de santé et la réalisation d'actes inutiles, causant un préjudice estimé à 6,6 millions d'euros.

En conséquence, des centres ont été déconventionnés par l'assurance maladie. Les consultations dans ces centres ne sont plus remboursées.

L'assurance maladie a renforcé le cadre légal et encourage les assurés à vérifier leurs relevés et à signaler toute pratique douteuse.

Sur les 9 centres Ophtalmologie Express ouverts jusqu’à il y a peu sur le territoire (1), un a fermé de lui-même suite aux contrôles administratifs, un autre s’est vu retirer son autorisation, et les 7 autres viennent tout simplement d’être déconventionnés par l’assurance maladie. Cela signifie que les consultations et actes qui y seraient réalisés ne sont plus remboursés. Si d’aventure vous aviez un rendez-vous prévu chez Ophtalmologie Express, mieux vaut donc éviter de vous y rendre !

Des dysfonctionnements graves sont à l’origine de la décision des autorités. Une enquête lancée en 2023 a mis en évidence une ribambelle d’anomalies, constatées dans l’ensemble du réseau : facturation d’actes fictifs ‒ au détriment de l’assuré et de la Sécu ‒, absence de professionnels de santé dans les locaux ou encore réalisation d’actes inutiles, occasionnant un surplus de dépenses. Autant de mauvaises habitudes visant à rentabiliser à peu de frais les structures, au mépris de la santé des usagers et des finances de l’assurance maladie. Le préjudice est estimé à 6,6 millions d’euros. Une plainte a été déposée dès l’automne 2023 pour signaler les premières fraudes.

Ce déconventionnement de cabinets ophtalmologiques aux pratiques contestables n’est pas le premier. L’assurance maladie note que depuis 2023, 52 centres de santé « déviants » ont été stoppés dans leur dynamique, 90 millions d’euros de fraude ayant été détectés. Au plan légal, le cadre a été revu et durci pour limiter la prolifération de structures n’ayant que le profit pour horizon. Même si la dispense d’avance de frais n’incite pas les assurés à se méfier, il n’empêche que nous avons tous un rôle à jouer dans le repérage de pratiques délictueuses de ce type. Un coup d’œil de temps en temps sur les relevés d’assurance maladie permet de s’assurer que les soins remboursés correspondent bien à ceux prescrits ou réalisés lors du rendez-vous. En cas de doute, contacter l’assurance maladie et signaler les aberrations constitue un geste simple qui peut conduire à faire cesser des agissements préjudiciables à tous.