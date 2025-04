Voilà encore de quoi faire de la place dans le portefeuille, du moins pour les détenteurs de smartphone. Depuis le 18 mars dernier, la carte Vitale peut être dématérialisée, c’est-à-dire enregistrée et disponible sur le téléphone via une appli. Sous cette forme, elle conserve évidemment les avantages de la bonne vieille carte Vitale : chez un professionnel de santé ou à l’hôpital, elle identifie l’assuré et enregistre les actes facturés, avec télétransmission à la CPAM en vue de la prise en charge. En plus, les mises à jour se font automatiquement.

Attention, avant d’en arriver là, le parcours n’est pas simple. La dématérialisation, ça se mérite ! D’abord, la procédure est réservée aux personnes disposant d’une carte d’identité au format carte bancaire, préalablement enregistrée sur l’appli France Identité. Un processus qui, en lui-même, peut comporter des embûches insurmontables… Les deux tentatives que nous avons menées à notre petite échelle ont échoué à ce stade.

Notre tentative de connexion sur l’appli France Identité s’est soldée par un échec avec l’affichage d’un message d’attente qui ne s’est jamais enlevé.

Il faut aussi avoir ouvert un compte assurance maladie sur Internet, dit « Ameli ». Une fois toutes ces conditions remplies, direction l’App Store ou Google Play pour télécharger l’appli carte Vitale. Quand l’identité est demandée, cliquez sur « m’identifier avec France Identité ». Après ce détour, et à supposer qu’il soit concluant, il suffit de retourner vers l’appli carte Vitale pour finaliser son intégration dans le smartphone. L’accès est doublement sécurisé puisqu’en plus du code d’activation du téléphone, l’appli nécessite d’entrer un code personnel à 6 chiffres.

Un déploiement progressif

Que celles et ceux qui ne disposent pas encore de carte d’identité au format réduit, ou qui n’ont pas réussi à l’enregistrer sur leur téléphone, se rassurent. Parallèlement à ce système un poil fastidieux, une autre option sera progressivement proposée, à partir de mai prochain, pour passer à la carte Vitale dématérialisée. Elle a déjà été expérimentée dans 23 départements, les assurés concernés ayant été avertis par courriel. Dans ce cadre, la vérification de l’identité de l’assuré se fait en plusieurs étapes sécurisées, dont une avec reconnaissance faciale par vidéo.