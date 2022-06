L’UFC-Que Choisir met à votre disposition un speedtest. Ce test de débit gratuit permet, d’un simple clic, de connaître le débit descendant, le débit montant (bande passante) et le ping (ou temps de latence) de votre connexion à Internet. Vous pourrez ainsi, en quelques secondes, avoir une idée précise de la qualité de votre connexion à Internet.

Comment interpréter les résultats

Une fois le speedtest effectué, trois résultats s’affichent :

La réception, ou débit descendant. Il s’agit de la vitesse de transfert des informations du réseau vers votre ordinateur, exprimée en mégabits par seconde (Mb/s). Plus cette vitesse est élevée, plus vite les pages Internet s’affichent, les vidéos se lancent et les fichiers se téléchargent. Si vous êtes connecté en ADSL, un débit d’au moins 8 Mb/s est recommandé. En fibre optique, il dépend de l’offre, mais on peut considérer 200 Mb/s comme satisfaisant.

L’envoi, ou débit montant. Il s’agit de la vitesse de transfert de l’ordinateur vers le réseau. Exprimée elle aussi en mégabits par seconde (Mb/s), elle a notamment un impact direct sur le temps d’envoi des documents et fichiers. En ADSL, il tourne autour de 1 ou 2 Mb/s. En fibre optique FTTH (fiber to the home), il peut, avec certaines offres, atteindre la vitesse des débits descendants, soit plus de 200 Mb/s (il est moins élevé en FTTB, ou fiber to the building).

Le ping, ou temps de latence. Il correspond au délai que mettent les informations à venir du serveur. Il est exprimé en millisecondes (ms). Un ping faible (moins de 50 ms) permet de profiter pleinement de services interactifs comme la visioconférence ou les jeux vidéo en ligne. Au-delà de 200 ms, une certaine latence est susceptible d’apparaître.

Participez à notre observatoire de la qualité de l’Internet fixe En vue de réaliser un état des lieux de l’Internet fixe en France, l’UFC-Que Choisir a développé un outil ouvert à tous. En téléchargeant notre extension sur votre ordinateur, vous alimenterez notre observatoire exclusif. Votre concours est important. Plus vous serez nombreux à participer, plus les données seront fiables et plus nous aurons de poids pour demander aux pouvoirs publics et aux opérateurs d’accroître les débits. Participer

Notre protocole En conformité avec le code de conduite élaboré par l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes), l’UFC-Que Choisir met à la disposition du grand public les éléments techniques de son speed test. Ces éléments sont de nature à évoluer. Mesure des débits Protocole de mesure WebSocket TLS sur HTTP/1.1 Port TCP 443 Nombre de threads 12 pour le download, 8 pour l'upload Durée du test 4 s pour l’établissement du débit puis 10 s de mesure Chiffrement des flux TLS 1.2 si le navigateur le supporte, sinon TLS 1.1 ou TLS 1.0 Protocole IP IPv4 Suppression du slow start La prise de mesure commence 4 s après l’établissement de la totalité des connexions Valeurs affichées Débit moyen sur 10 s après suppression du slow start Mesure de la latence Protocole de mesure WebSocket TLS sur HTTP/1.1 Port TCP 443 Nombre d’échantillons 10 Durée du Time out 30 s Chiffrement des flux TLS 1.2 si le navigateur le supporte, sinon TLS 1.1 ou TLS 1.0 Protocole IP IPv4 Valeur affichée Moyenne des mesures Serveurs de test Sélection de la mire de test Les threads sont répartis équitablement sur les 2 serveurs Emplacement physique 2 serveurs hébergés dans le data center Equinix PA4 – Saint-Denis Opérateur Zayo France (AS8218) Bande passante disponible 10 Gbps par serveur Protocole IP écouté IPv4 Port écouté TCP 443