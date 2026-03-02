Le réseau électrique de votre domicile est capable de diffuser votre connexion Internet dans toutes les pièces, à la place, ou en complément, du wi-fi. Il faut simplement passer par des kits CPL (courant porteur en ligne), qui permettront au réseau électrique de décrypter le signal informatique.

L'essentiel Le CPL permet de transformer votre réseau électrique domestique en réseau informatique . Il suffit de brancher un premier boîtier près de votre box Internet et un second dans la pièce où vous souhaitez recevoir la connexion (ordinateur, TV, console), offrant ainsi une alternative au wi-fi sans avoir à tirer de longs câbles Ethernet.

Bien que les constructeurs affichent des débits théoriques élevés, la réalité est souvent bien inférieure.

Vérifiez la présence d'un ou plusieurs ports Ethernet selon vos besoins. Certains kits proposent également une fonction répéteur wi-fi pour étendre le réseau sans fil en plus de la connexion filaire.

À quoi sert un kit CPL ?

Le courant porteur en ligne (CPL) permet de faire transiter les données informatiques par le réseau électrique d’une habitation.

Concrètement, il suffit de connecter un adaptateur CPL à votre box (source d’arrivée d’Internet chez vous) par l’intermédiaire d’un câble Ethernet (RJ45).

Ensuite, branchez un autre adaptateur CPL à une prise dans une autre pièce, et reliez-le, toujours en Ethernet, à l’appareil que vous souhaitez connecter à Internet.

Il est possible de connecter ainsi plusieurs appareils au Web, appareils qui seront également connectés entre eux au sein du réseau domestique ainsi créé. Vous pourrez donc, par exemple, transférer des fichiers d’un ordinateur à l'autre.

Bon à savoir Plus la distance avec la box augmente, plus le débit chute. De même, plus il y a d’adaptateurs, plus le débit moyen diminue.

Fonctionnement d'un kit CPL © Antoine Levesque Un premier boîtier relié à la box 1 fait passer Internet par le réseau électrique. Dans le couloir ou le bureau, d’autres blocs permettent de connecter des appareils en wi-fi 2 ou via un câble Ethernet 3 .

Les adaptateurs CPL sont parfois vendus à l’unité, mais le plus souvent par deux (c’est le minimum pour créer un réseau). Votre installation et vos besoins guideront votre choix parmi les différents modèles existants.

Quel débit choisir pour un kit CPL

La norme se situe aujourd’hui à 1 Gbits/s ou 1,2 Gbits/s .

ou . Les modèles à 500 ou 600 Mbits/s sont un peu dépassés.

Mais attention aux débits annoncés par les fabricants sur les emballages. Souvent, ils cumulent les débits ascendants et descendants, ainsi que les débits cumulés des différents ports Ethernet quand il y en a plusieurs.

Ainsi, quand Netgear annonce un débit de 2 000 Mbps sur son kit CPL PLP2000-100FRS, vous n’aurez jamais plus de 1 Gbps. Et quand Devolo affiche 500 Mbps (sur le DLAN550), vous n’aurez jamais plus de 100 Mbps. Et encore, il s’agit de débits théoriques ! Les débits réels sont 4 à 5 fois inférieurs.

Bon à savoir Pour optimiser le débit, branchez les adaptateurs directement sur la prise murale (pas sur une multiprise). En choisissant un modèle intégrant un « filtre », vous profiterez des meilleurs débits.

Kit multiprises

Si vous devez connecter plusieurs appareils dans une même pièce, optez pour un adaptateur équipé de plusieurs prises Ethernet. Avec un seul adaptateur, vous pourrez connecter un ordinateur, une console de jeu et un téléviseur, par exemple.

Kit wi-fi

Certains adaptateurs servent également de bornes relais wi-fi. Ils permettent de connecter des appareils à Internet sans fil en tirant profit des meilleurs débits. Pratique pour connecter votre tablette tactile ou votre smartphone. Deux autres solutions à envisager pour amplifier le wi-fi chez soi : un répéteur wi-fi ou un système mesh.

Prise sur prise

De nombreux modèles reproduisent la prise électrique qu’ils monopolisent : vous pouvez y brancher n’importe quel appareil, une rallonge ou une multiprise, comme sur une prise électrique classique.

Bon à savoir Les adaptateurs sont totalement compatibles d’une marque à l’autre. Des modèles de débits différents peuvent également communiquer entre eux (seuls les anciens adaptateurs 85 Mbits/s ne sont pas compatibles). Sachez toutefois que, pour optimiser les débits, mieux vaut brancher le plus puissant à la source (la box ou le modem).

Quel est le débit de votre connexion Internet ? Grâce à notre Speed test gratuit, vous pouvez connaître d’un simple clic le débit descendant et le débit montant de votre connexion à Internet.