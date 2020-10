© Adobe stock Fournisseurs d'accès à Internet Comment bien choisir son FAI ?

Contrairement à ce que l’on peut parfois imaginer, toutes les offres d’accès à Internet ne se ressemblent pas. Voici quelques conseils pour déjouer les pièges et faire le bon choix.

Avec son accès à Internet, ses appels téléphoniques inclus et son service télé, le triple play reste la base des offres des FAI. Néanmoins, de nombreuses différences se cachent dans les détails.

Quels services ?

Bien que les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) le mettent toujours en avant, le débit n’est pas forcément la donnée la plus importante à prendre en considération. Tenez-en compte si vous échangez régulièrement des fichiers lourds ou si plusieurs ordinateurs doivent se partager une même connexion. Dans ce cas, outre le débit descendant (de 8 à 1 Gbits/s), le débit montant, dont dépend la vitesse d’envoi de données, doit aussi être évalué. En revanche, peu importe le débit si vous ne faites que surfer sur Internet et envoyer quelques courriels. Vérifiez plutôt si les numéros que vous avez l’habitude d’appeler (appels vers les fixes de certains pays étrangers, appels vers les mobiles, etc.) sont inclus dans le forfait.

Idem côté télé : plus que le nombre de chaînes accessibles, c’est la qualité des programmes proposés dans le bouquet de base ou en option payante qu’il faut prendre en considération, ainsi que l’accès ou non, via la box, à des services de télé de rattrapage (MyTF1, Pluzz, M6 Replay…). Attention aussi à la fonction « magnétoscope numérique », qui permet d’enregistrer directement des programmes télé sur son décodeur. Seuls certains FAI l’incluent dans leurs offres. Dans ce cas, vérifiez la capacité de stockage. Plus elle est élevée, plus vous pourrez enregistrer d’heures de programmes. Sachez par ailleurs que la plupart des box sont désormais capables d’afficher sur le téléviseur les fichiers (photos, vidéos…) stockés sur l’ordinateur, mais certains mediacenters sont plus simples à utiliser que d’autres.

Enfin, si vous êtes accro au cinéma, vérifiez que vous aurez accès à un service de VoD (vidéo à la demande) digne de ce nom et si vous aimez lire la presse, optez pour une offre incluant un service permettant d’accéder à une sélection de journaux et magazines sur smartphone ou tablette.

Des forfaits à tous les prix

Pour ces offres Premium, prévoyez un budget d’au moins 45 € par mois, voire bien plus si vous optez pour un forfait incluant des chaînes de télé spécifiques. Néanmoins, si cette débauche de services vous laisse de marbre, n’hésitez pas à vous tourner vers les offres d’entrée de gamme que proposent certains FAI. Dans ce cas, vous n’aurez peut-être accès qu’aux services de base et vous devrez certainement payer en plus les appels vers les mobiles, mais votre portefeuille sera préservé (comptez en moyenne entre 30 et 40 € par mois). Plusieurs opérateurs proposent également des offres « Internet seul » comprenant juste une connexion, parfois accompagnée d’une ligne téléphonique et d’appels inclus (pas de télé, mais la TNT peut suffire). Vous pouvez également faire jusqu’à 20 € d’économie par mois en optant pour une offre quadruple play associant le triple play à un forfait de téléphonie mobile. Enfin, pensez à surveiller les offres promotionnelles et autres ventes privées que certains FAI proposent régulièrement et qui permettent de faire de réelles économies.

Attention aux frais cachés

Certains FAI n’hésitent pas à afficher des tarifs de base attractifs sans préciser clairement que la location de la box n’est pas comprise (comptez dans ce cas 3 ou 5 € de plus par mois), que l’option télé est en supplément ou bien que l’abonnement augmentera au bout de 6 mois ou 1 an. Méfiez-vous par ailleurs des frais annexes qui peuvent faire grimper la facture : frais d’activation, de résiliation, frais de portabilité du numéro fixe, dépôt de garantie, etc. La fourniture d’un kit CPL peut enfin s’avérer très utile dans le cas où le téléviseur est installé loin de la box.

À chaque technologie ses atouts

Le choix de l’offre dépend aussi de votre lieu d’habitation et des technologies auxquelles il est éligible. Si la quasi-totalité des logements sont couverts en ADSL (accès à Internet haut débit par la ligne téléphonique), seuls ceux qui sont en zone dégroupée peuvent bénéficier des meilleures conditions tarifaires. Pour savoir si c’est votre cas, contactez chaque FAI ou rendez-vous sur son site Internet et indiquez votre numéro de téléphone. Attention toutefois car, même en zone dégroupée, le débit maximal varie d’un logement à l’autre et le service de télévision peut être en partie ou totalement inaccessible si la distance qui sépare l’habitation du central téléphonique est trop importante. Hors de ces zones, seules des offres « non dégroupées », généralement plus chères et moins intéressantes, sont proposées.

La fibre optique et le câble permettent quant à eux de bénéficier de débits plus importants et d’une connexion plus stable. Il faut néanmoins, pour en bénéficier, que le logement soit éligible. Pour le savoir, renseignez-vous auprès des différents FAI ou de votre mairie. Des travaux d’installation peuvent également s’avérer nécessaires. Si ni l’ADSL ni la fibre ne sont disponibles dans votre zone d’habitation, vous devrez vous rabattre vers des technologies alternatives telles que le satellite, la 4G ou la boucle locale radio. Notre guide d’achat intitulé « Les différents canaux d’accès » revient en détails sur les technologies d’accès à Internet et sur leurs spécificités.

Le dégroupage sauvage Votre connexion Internet s’est interrompue subitement ? Vous êtes peut-être victime de dégroupage sauvage (ou « slamming »). Autrement dit, un FAI s’est approprié votre ligne par erreur. Dans ce cas, contactez votre FAI. Il est tenu de rétablir la connexion en quelques jours, sans frais. Vous pouvez par ailleurs obtenir réparation du préjudice subi. Enfin, ne souscrivez jamais deux abonnements en même temps en vous disant que vous choisirez au final l’opérateur qui aura connecté votre ligne le premier. Compte tenu de la procédure de dégroupage, vous recevriez deux modems et seriez abonné auprès des deux FAI même si seul le deuxième opérateur à demander le dégroupage de votre ligne vous fournit une connexion.

