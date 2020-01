Nouveau modem Bbox Gros ravalement de façade

Les futurs abonnés à l’offre Internet fixe Ultym de Bouygues Télécom recevront un tout nouveau modem qui rompt avec les standards plus par son design que par ce qu’il a dans le ventre. Revue de détail.

À partir de la fin du mois de janvier 2020, les nouveaux abonnés au forfait Bbox Ultym, l’offre d’Internet fixe haut de gamme de Bouygues Télécom, se verront confier un tout nouveau modem. Fini le boîtier blanc qui cherchait à se faire discret, le nouveau boîtier entend bien s’imposer au milieu du salon. Il a quelques arguments pour y parvenir.

Un design étonnant

Ce bloc de 23 cm de haut sur 15 cm de large en forme de cheminée a de quoi interloquer à première vue. Mais d’après Bouygues Télécom, cette forme est censée aider à la diffusion du signal Wi-Fi (les antennes Wi-Fi sont situées au-dessus des composants pour éviter les interférences) et assurer une bonne ventilation. Quant à sa façade noire et brillante, elle est plutôt élégante, même si elle pourrait s’avérer assez sensible à la poussière et aux traces de doigts.

Un Wi-Fi performant

À l’instar de la SFR Box 8, le nouveau modem de Bouygues intègre le Wi-Fi 6, la toute dernière norme de Wi-Fi qui accroît les débits et assure une meilleure gestion du signal. Encore faut-il, pour en profiter pleinement, disposer de smartphones et d’ordinateurs équipés de cette norme. Or, ils sont encore rares. À ceux qui ont un grand logement, Bouygues propose gratuitement un répéteur Wi-Fi qu’il suffira d’installer à bonne distance du modem pour étendre la couverture. Ce petit boîtier, qui reprend le design de la box, intègre lui aussi le Wi-Fi 6. Pour en bénéficier, il faut adresser une demande au service client.

Le nouveau modem de Bouygues Télécom vu de dos.

Un écran discret

La façade ne comporte que 2 boutons (un WPS pour appairer les appareils et un autre pour activer et désactiver le Wi-Fi) et un écran qui s’allume lorsqu’on approche la main ou que l’on tourne la grosse molette proéminente. Celle-ci sert à surfer dans les menus afin d’accéder à des réglages et à diverses informations comme l’état de la connexion ou les messages laissés sur sa boîte vocale. L’ensemble est fluide et plutôt ergonomique.

Des gadgets bienvenus

Le nouveau modem de Bouygues intègre quelques petites nouveautés qui, sans être révolutionnaires, n’en restent pas moins sympathiques. Dans le menu figure notamment un test de débit qui permet, directement depuis le modem, d’afficher les débits montant ou descendant du moment. Une autre fonctionnalité permet de connecter un nouveau smartphone en Wi-Fi grâce à un système de QR code qui apparaît sur l’écran et qu’il suffit de flasher. Il est enfin possible, depuis l’appli Bouygues Télécom, de contrôler sa box à distance, et notamment déterminer des plages horaires pendant lesquelles chaque appareil pourra ou non se connecter en Wi-Fi. Il ne s’agit pas à proprement parler de contrôle parental, mais c’est un bon début pour surveiller l’accès des enfants à Internet.

Un modem durable

À en croire Bouygues, tout aurait été fait pour assurer un impact minimum de ce modem sur l’environnement : utilisation de matériaux recyclables, démontage facile pour une plus grande réparabilité, etc. Il est également évolutif puisqu’il suffira de remplacer un composant (la carte Wi-Fi, par exemple) pour que le modem s’adapte aux futures normes. Reste à voir comment cette durabilité annoncée sera gérée dans les faits. En tout cas, le fait que la façade n’arbore aucune diode lumineuse inutile et que l’écran noir et blanc ne reste pas allumé semble montrer une vraie volonté de limiter la consommation d’électricité.

Pas de nouveau décodeur associé

Alors que d’autres opérateurs se plaisent à vanter les atouts de leurs décodeurs TV, Bouygues a fait le choix audacieux de ne changer que la partie modem. Le décodeur TV et les services associés (accès à la télévision, VOD, replay, enregistrement des programmes, media center, etc.), resteront donc les mêmes qu’aujourd’hui. Et contrairement à certains de ses concurrents, le nouveau modem de Bouygues ne comporte ni enceinte, ni commande vocale (celle-ci reste néanmoins disponible sur le décodeur TV). Il n’intègre pas non plus de 4G/5G qui aurait permis d’accéder à Internet en cas de réseau fixe défaillant ni de Femtocell, un système qui permet de bénéficier d’un réseau 4G à la maison.

Nouveau modem pour le même prix

À partir de fin janvier, le nouveau modem sera livré automatiquement aux nouveaux abonnés à l’offre Ultym, qui existe déjà depuis quelques années. Son prix sera le même qu’aujourd’hui, à savoir 24,99 €/mois pendant 12 mois puis 41,99 €/mois. Les abonnés actuels à l’offre Ultym pourront troquer leur ancien modem contre ce nouveau modèle, mais Bouygues Télécom ne précise ni quand ni dans quelles conditions.

Notre avis

Bouygues n’a pas succombé à la débauche de nouveautés plus ou moins utiles dans laquelle se sont lancés plusieurs de ses concurrents et dans un sens, c’est tant mieux. L’opérateur s’est contenté de quelques innovations qui, sans être révolutionnaires, sont plutôt bien vues. Quant au Wi-Fi 6, même s’il n’apportera pas grand-chose dans l’immédiat à la plupart des utilisateurs, il fallait l’intégrer tant il est certain que cette norme va vite s’imposer. Reste à savoir si les performances promises par Bouygues, notamment en matière de Wi-Fi, seront au rendez-vous et si sa capacité à évoluer avec le temps sera réellement mise à profit pour limiter la production de déchets. Ce modem est d’autant plus une bonne nouvelle que le prix de l’offre à laquelle il est associé ne change pas. On peut toutefois regretter qu’il ne soit fourni qu’avec l’offre premium de Bouygues, permettant ainsi à l’opérateur de segmenter un peu plus ses offres et d’inciter une partie de ses clients à basculer sur une offre plus chère.