Vous voulez faire fructifier votre épargne ou préparer la transmission de votre patrimoine en bénéficiant des avantages fiscaux liés à l’assurance vie ? Vous préférez privilégier des fonds euro pour un placement sécurisé ou vous tourner vers des unités de compte (UC) pour espérer de meilleurs rendements ? En fonction de vos objectifs, Que Choisir sélectionne les produits les plus performants aux frais les moins élevés et proposant les options de gestion les plus intéressantes parmi plus de 180 contrats analysés.