Nouveauté pour la présentation des rendements sur l’année 2024 affichés par les mutuelles et assureurs pour leurs contrats d’assurance vie en euros. Face à la tendance de plus en plus importante des opérateurs de ne présenter plus que les résultats de leurs fonds boostés, et par ailleurs à la fermeture de certains contrats 100 % euros, nous avons décidé de regrouper les résultats en deux catégories : contrats monosupports et contrats multisupports.

Cette année, ce n’est pas un, mais deux palmarès que nous publions pour les fonds en euros. L’objectif : tenter de rester clair et surtout juste, c’est-à-dire de comparer ce qui est comparable. Car pour masquer un rendement plutôt maussade sur l’année 2024, beaucoup de mutuelles et compagnies d’assureurs se sont mis à livrer principalement (voire uniquement pour certains) les taux de rendements de contrats boostés. Ces derniers sont des contrats d’assurance vie qui ne sont plus placés à 100 % en supports euros, mais partiellement en unités de comptes (UC).

Rappelons qu’avec le bon vieux contrat d’assurance vie 100 % euros, aussi appelé contrat monosupport, l’argent placé est garanti à 100 %. Ce n’est plus le cas avec le contrat boosté, ou contrat multisupport. L’argent placé en unités de comptes n’est en effet pas garanti et peut faire l’objet de pertes.

Transfert du risque sur l’épargnant

Or on le sait, une rémunération plus élevée est toujours la contrepartie d’une prise de risque plus élevée. Voilà pourquoi les fameux contrats en euros multisupports, vers lesquels les assureurs aimeraient amener les épargnants, présentent en général des taux plus élevés que les 100 % euros.

Seulement, certaines compagnies jouent sur l’ambiguïté en ce début d’année et n’affichent pas clairement le type de contrats dont elles livrent les taux, donnant faussement l’impression que leurs taux d’intérêt sont meilleurs que ceux de la concurrence… C’est pourquoi nous avons pris le parti de distinguer clairement les deux contrats dans notre palmarès.

À noter, en outre, que certains anciens fonds monosupports en euros sont en train de se fermer. C’est le cas par exemple du contrat Multi Vie de la Macif, fermé à la commercialisation depuis le 17 juin 2024.

Pas de quoi se réjouir

Enfin, rappelons-le, et contrairement à ce que l’on a parfois pu lire, l’année 2024 n’a pas été un très bon cru pour l’assurance vie. Les taux des fonds 100 % euros ont en effet eu tendance à se tasser par rapport à l’année 2023. Ils tournent ainsi généralement autour de 2 % à 2,50 %. Compte tenu du niveau d’inflation, il n’y a pas de quoi crier au miracle. On se trouve ainsi, peu ou prou, au même niveau que le taux du livret A. Ce dernier vient de passer de 3 % à 2,40 %. Au final, seuls quelques contrats 100 % euros affichent un rendement supérieur à 2,50 % en 2024. C’est le cas notamment de ceux, traditionnellement bien placés, d’Ampli Mutuelle (3,75 %), de l’Afer (3,20 %), de la Carac (3,30 %) ou de MACSF (3,10 %).

Taux de rendement 2024 de 18 contrats d’assurance vie en euros monosupports*

Assureur

Nom du contrat Rendement 2024

(rappel du taux 2023)* Évolution sur 1 an

Afer

Multiplacements 3,20 % (2,20 %) +1

Agipi

Fonds Agipi 2,50 % (2,45 %) +0,05

Ampli Mutuelle

Euro Garanti 3,75 % (3,50 %) +0,25

Allianz

Fonds euros 2,20 % (1,83 %) +0,37

Axa

Odyssiel 2 % (2 %) 0

BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Multiplacements NC (3 %) NC

Boursorama

Eurossima 1,70 % (2 %) -0,30

Caisse d’épargne

Millevie 2,15 % (2,15 %) 0

Carac

Profileo 3,30 % (3,30 %) 0

Fortuneo

Suravenir rendement 2,20 % (2,20 %) 0

Generali

Eurossima 2 ,53 % (2,60 %) -0,07

Le Conservateur

Helios Patrimoine 1,10 % (1,10 %) 0

Linxea

Linxea Zen NC (NC) NC

Maaf

Winalto 2,70 % (2,80 %) -0,10

Macif

Multi Vie 2,70 % (2,70 %) 0

MACSF

RES 3,10 % (3,10 %) 0

Maif

Nouveau Cap 2,60 % (2,10 %) +0,50

Mif

Compte Épargne Libre Avenir 2,65 % (2,65 %) 0

Source : établissements. NC : non communiqué.

* Taux nets de frais de gestion mais bruts de prélèvements sociaux et de frais sur versements.

Taux de rendement 2024 de 16 contrats d’assurance vie en euros multisupports (sans garantie du capital placé en unités de comptes UC)

Assureur

Nom du contrat Rendement 2024



Agipi

Eurocroissance 2,60 %

Allianz

Allianz Vie Fidélité 2,50 %

Axa

Odyssiel 2 % à 3 %

(selon la part d’UC)

BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Multiplacements 3 %

Boursorama

Euroexclusif 3 %

(si la part d’UC est inférieure à 50 % au 31/12/2024)

Caisse d’épargne

Millevie 2,30 %

Carac

Profileo 3,50 %

Fortuneo

Suravenir Opportunités 2 Jusqu’à 4 %

(selon la part d’UC)

Generali

Croissance durable 3,50 %

GMF

Multéo 2,70 %

Le Conservateur

Helios Patrimoine Jusqu’à 4,25 %

(selon la part d’UC)

Linxea

Linxea Zen NC

Maaf

Winalto 2,70 % à 3,10 %

(selon la part d’UC)

Macif

Winalto 2,70 %

Maif

ARS 3 %

Mif

Libre Avenir multisupport 3,35 %

Source : établissements. NC : non communiqué.

* Taux nets de frais de gestion mais bruts de prélèvements sociaux et de frais sur versements.