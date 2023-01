© Getty Images/iStockphoto Assurance vie Le palmarès des rendements 2022

Après des années de taux bas, c’est un tournant qui s’amorce dans le monde de l’assurance vie en euros. La grande majorité des compagnies qui ont commencé à publier leur taux, tout particulièrement les mutuelles, repasse généralement la barre des 2 % de rendements nets, voire 2,5 % pour certaines. Un niveau quasi inatteignable en 2021.

Les gagnants provisoires

Les mutuelles tirent très clairement leur épingle du jeu en ce début d’année, affichant quasiment toutes des hausses de taux de rendement d’au moins 0,4 point de base. Leur taux moyen se situe ainsi autour de 2 %. La palme revient pour l’instant à la mutuelle MACSF qui annonce un taux de rendement net de 2,5 %. Une nuance cependant : beaucoup de bancassureurs et d’assureurs privés traditionnels n’ont pas encore communiqué leurs résultats 2022. Ceux qui ont commencé à le faire affichent des résultats dans la moyenne plus élevés qu’en 2021 (entre 1,2 % et 2 %), mais dans l’ensemble moins ambitieux que ceux des mutuelles d’assurance.

À noter que le fonds Vivaccio de la Banque postale dont le rendement atteignait des fonds abyssaux (autour de 0,65 %) n’est plus commercialisé. Pas beaucoup de retour pour l’instant non plus des contrats d’assurance vie en ligne, si ce n’est le contrat Linxea Zen, ce fonds en euros dont le rendement remonte notablement (de 0,86 % à 1,30 %). Il faut aussi rappeler que le niveau du taux annoncé n’est pas seulement lié à la performance des fonds en euros de l’assurance vie mais aussi à la politique commerciale de l'assureur qui peut décider de puiser un peu plus dans ses réserves à certaines périodes afin d’afficher un taux plus attractif pour séduire de nouveaux épargnants.

Hausse en trompe-l’œil

Les bons résultats des premiers taux annoncés doivent malgré tout être relativisés au regard de la forte inflation l’année dernière (6 %) qui au final aboutit actuellement à un appauvrissement des épargnants. Les livrets réglementés, notamment le livret A, s’en tirent ainsi aujourd’hui mieux que les assurances vie pour les rendements versés. Le livret A affiche en effet depuis peu un taux de 3,3 %. Logique : son taux est revalorisé directement en fonction de l’inflation. Mais cela ne devrait pas forcément durer. Car les taux annoncés par les assurances vie sont, eux, liés à la performance réalisée sur l’année passée des obligations d’État (et quelques actions souscrites en part minoritaire) dans lesquels ont investi les fonds euros. Or ces taux ne sont pas réajustés directement en fonction de l’inflation. Ils varient en fonction des taux des nouvelles obligations souscrites chaque année. Les effets de l’inflation se font ainsi sentir beaucoup plus lentement.

Rien n’est cependant joué. Il se dit déjà que l’on pourrait constater un certain essoufflement de l’inflation dans les mois à venir. Les obligations sécurisées pourraient, elles, connaître une nouvelle hausse de la demande.

Taux de rendement 2022 de 23 contrats d’assurance vie* Assureur et nom du contrat Rendement 2022

(rappel du taux 2021)* Évolution sur 1 an Afer

Afer multisupport 2,01 % (1,70 %) + 0,31 Agipi

Fonds Agipi NC (1,10 %) NC Apicil

Euro Garanti 0,95 % (0,86 %) + 0,09 Asac Fapès Alliantz

Épargne retraite 2 % (1,80 %) + 0,20 Axa

Odyssiel NC (0,90 %) NC BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Multiplacements 2 % (1,10 %) + 0,90 Boursorama

Eurossima NC (1 %) NC Caisse d’épargne

Millevie NC (0,75 %) NC Carac

Profileo NC (1,20 %) NC Fortuneo

Suravenir rendement 1,30 % (1,30 %) 0 Generali

Eurossima 1,30 % (0,75 %) + 0,55 GMF

Multeo 2,05 % (1,50 %) + 0,55 La Banque postale

Vivaccio NC (0,70 %) NC Le Conservateur

Helios Patrimoine 1,10 % (2 %) - 0,90 Linxea

Linxea Zen 1,30 % (0,86 %) + 0,44 Maaf

Winalto 2,05 % (1,65 %) + 0,40 Macif

MultiVie 1,80 % (1,15 %) + 0,65 MACSF

RES 2,50 % (2,10 %) + 0,40 Maif

Nouveau Cap 2,10 % (1,30 %) + 0,80 Mif

Compte Épargne Libre Avenir 2,20 % (1,70 %) + 0,50 SMAvie BTP

Batiretraite Multicompte 1,66 % (1,50 %) + 0,16 Swiss Life

Swiss Life Liberté NC (NC) NC Yomoni

Yomoni Vie 2,10 % (1,80 %) + 0,30 Source : établissements. NC : non communiqué.

* Taux nets de frais de gestion mais bruts de prélèvements sociaux et de frais sur versements.