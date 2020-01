© V. Poth/Stock.adobe.com Assurance vie Le palmarès des taux de rendement 2019

Depuis 2012, date où nous avons lancé le palmarès annuel des taux de rendement de l’assurance vie, l’érosion des bénéfices a été constante. Autour de 4 % nets de frais de gestion au début des années 2010, les taux de rendement de la majorité des assurances vie dépassent difficilement aujourd’hui 1,5 % de rentabilité annuelle. L’explication se trouve toujours dans la politique des banques centrales qui maintiennent des taux obligataires bas pour aider la relance de l’économie. Cette poursuite a encore pesé sur les rendements des fonds en euros en 2019 puisque ces derniers sont majoritairement investis en obligations.

Les mutualistes entre 1,60 % et 1,95 %

À quelques petites exceptions près, la très grande majorité des compagnies mutualistes ont encore servi les rendements les plus honorables du marché, même si ces derniers sont en baisse par rapport à l’année 2018, comme l’extrême majorité des assureurs. Leurs contrats ont perdu en moyenne 0,5 points par rapport à l’année dernière pour s’établir autour de 1,60 % à 1,70 %. C’est le cas notamment des principaux groupes mutualistes (Maif, Macif, Macsf, Carac, Le Conservateur, SMABvieBTP, Maaf, Mif) qui tournent autour de 1,60 % et 1,80 %, avec une pointe pour Mif qui frôle les 2 % (1,95 % servis). Selon la direction de la Mif, « ces résultats sont notamment permis par une structure mutualiste (sans actionnaires à rémunérer) et un modèle de coûts maîtrisés avec de faibles frais de gestion ». Elle précise que le taux servi s’applique à tous ses contrats d’assurance vie, indépendamment de l’ancienneté du contrat.

Les résultats des banques en ligne font le yoyo

Certaines banques directes (ING direct, Boursorama) n’impressionnent pas par leurs résultats : 1,15 %. Fortuneo s’en sort mieux (1,65 %). Carrefour Banque sort même carrément du lot avec ses 2,14 %. Mais plus pour tout le monde ! L’enseigne de grande distribution annonce en effet avoir stoppé la commercialisation de son contrat d’assurance vie Carrefour Horizons. Seuls les contrats déjà ouverts avant fin 2019 continueront de vivre et de profiter de ces rendements.

Assureurs privés et bancassureurs plutôt à plat

Caisse d’épargne, Generali, Swiss Life, etc., continuent, eux, d’occuper plutôt les places de fin de tableau avec un tout petit 1 % pour Swiss Life. Reste qu’avec la dernière annonce de baisse du taux du livret A à 0,50 %, les assurances vie conservent un relatif intérêt. Celui, tout au moins, de mettre son argent en sécurité. Ce qui n’est pas le cas des fonds Eurocroissance ou des fonds actions (partiellement ou intégralement investis en actions) dont le capital n’est pas garanti ! Il est donc toujours conseillé de ne pas céder aux sirènes des conseillers financiers qui proposent de diversifier son assurance vie avec des actions, sans connaître un minimum le fonctionnement de la bourse et suivre de près les actions sélectionnées.

Taux de rendements 2019 de 20 contrats d’assurance vie(1) Assureur Nom du contrat Rendement 2019 (rappel du taux 2018)(1) Évolution sur 1 an Afer

Afer Multisupport

1,85 % (2,25 %)

- 0,40 Agipi

Fonds Agipi

1,70 % (2,10 %)

- 0,40 Apicil

Apicil Frontière Efficiente

1,10 % (2,01 %)

- 0,91 Asac Fapès Alliantz

Épargne retraite

2,08 % (2,48 %)

- 0,40 Axa

Odyssiel

1,60 % (1,90 %)

- 0,30 BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Multiplacements

1,45 % (1,50 %)

- 0,05 Boursorama

Eurossima

1,15 % (1,65 %)

- 0,50 Caisse d’épargne

Millevie

Non communiqué

Carac

Compte épargne Carac

1,80 % (2 %)

- 0,20 Carrefour banque

Carrefour Horizon(2)

2,14 % (2,44 %)

- 0,30 Fortuneo

Suravenir rendement

1,60 % (2 %)

- 0,40 Generali

Eurossima

1,15 % (1,65 %)

- 0,50 GMF

Multeo

1,90 % (2,10 %)

- 0,20 La Banque postale

Vivaccio

Non communiqué

ING Direct

Eurossima

1,15 % (1,65 %)

- 0,50 Le Conservateur

Helios Sélection

1,80 % (2,27 %)

- 0,47 Linxea

Linxea Zen

1,25 % (2,16 %)

- 0,91 Maaf

Winalto

1,75 % (1,85 %)

- 0,10 Macif

Multi Vie

1,50 % (1,50 %)

0 MACSF

RES

1,70 % (2,20 %)

- 0,50 Maif

Nouveau Cap

1,50 % (1,80 %)

- 0,30 Mif

Compte Épargne Libre Avenir

1,95 % (2,35 %)

- 0,40 SMAvie BTP

Batiretraite Multicompte

1,65 % (2,24 %)

- 0,59 Swiss Life

Swiss Life Liberté

1 % (1,50 %)

