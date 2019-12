Comparateur Gaz & Électricité gratuit

Pourquoi entrer votre lieu de résidence ? Si nous avons besoin de votre commune de résidence, ce n’est pas une volonté de notre part de savoir où vous habitez mais c’est une nécessité pour bien vous conseiller. 1. Entrer le code postal de votre commune nous permet d’abord de savoir si elle est desservie, ou non, par le réseau de gaz naturel. 2. Votre code postal nous permet ensuite de vérifier que votre commune est bien desservie par le réseau de distribution géré par GRDF, et non par une entreprise locale de distribution. Dans ce cas, vous n'avez pas accès à une réelle diversité d’offres. 3. Enfin, seul votre code postal nous permet de vous fournir les bons tarifs. En effet, s’il existe un seul tarif réglementé pour l’électricité sur l’ensemble du territoire, le prix du gaz varie selon les zones géographiques. Il existe 6 prix différents pour le gaz en tarif réglementé, selon la commune de résidence, avec un prix croissant de la zone 1, la moins chère, à la zone 6, la plus chère. Chaque fournisseur de gaz a la possibilité de découper les 6 zones tarifaires à sa façon, et même d’en ajouter. En général, les opérateurs alternatifs conservent le découpage historique de GDF Suez, mais EDF a adopté le sien. La ville de Caen y est par exemple en zone 4 alors qu’elle est en zone 2 chez GDF Suez. Et c’est encore pire chez GDF Suez, qui a établi 8 prix différents selon les communes dans ses offres de marché ! Rodez, Aurillac, Cahors ou encore Pornic sont ainsi en zone 5 en tarif réglementé, mais en zone 7 en tarif de marché chez GDF Suez, avec un prix du kWh plus élevé. Ne pas entrer le nom de sa commune ou son code postal fausserait donc les comparaisons de prix.

Fermer l’information