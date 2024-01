Les chauffe-eau représentent une part importante de la consommation d’énergie des ménages. Il est donc utile de se tourner vers des solutions plus économes, comme les chauffe-eau thermodynamiques. Bénéficiant de la technologie pompe à chaleur, ils conjuguent économies d'énergie et performances. Mais attention, ils sont chers : souvent plus de 2 000 €. Alors, pour vous aider à choisir un modèle, ou pour simplement vérifier que c’est un choix judicieux pour votre foyer, voici nos recommandations.

→ Test Que Choisir : Test Que Choisir : Comparatif Chauffe-eau thermodynamiques

En résumé Les chauffe-eau thermodynamiques sont équipés d’une pompe à chaleur, ce qui permet de multiplier leurs performances par rapport à un cumulus classique.

Il existe 3 grands types de chauffe-eau thermodynamiques en fonction de la source utilisée pour puiser les calories : à air ambiant (directement dans la pièce où il est installé), à air extérieur, et à air extrait (l’appareil est relié à une VMC).

L’installation est plus contraignante que celle d’un chauffe-eau classique : la pièce doit être volumineuse, non chauffée mais bien isolée de la maison.

Le chauffe-eau thermodynamique fait du bruit en raison de sa pompe à chaleur. Au-dessus de 50 décibels, son niveau sonore peut devenir dérangeant.

Les chauffe-eau thermodynamiques coûtent bien plus cher que les appareils classiques. Leur rentabilité n’est pas garantie en cas de faible consommation d’eau.

L’installation d’un chauffe-eau thermodynamique permet de bénéficier d’aides de l’État. Attention, cela entraîne de nombreuses tentatives d’arnaques par démarchage téléphonique.



Un chauffe-eau thermodynamique est composé de deux éléments principaux : une pompe à chaleur et un ballon d'eau chaude. Son fonctionnement est similaire à celui d'une pompe à chaleur utilisée pour chauffer le logement, mais il a été adapté pour la production d'eau chaude sanitaire.

L’appareil capte l'air extérieur, qui contient de la chaleur même à des températures relativement basses. Cela peut se faire à l'intérieur (dans une pièce non chauffée comme une buanderie) ou à l'extérieur, selon le type de chauffe-eau. Un compresseur augmente la pression de l'air capté, ce qui élève sa température, et cet air comprimé est dirigé vers un échangeur thermique, où la chaleur est transférée à un fluide caloporteur circulant autour du cumulus. L’eau est ainsi chauffée et prête à être utilisée pour les besoins en eau chaude de la maison.

© Adobe Stock

L'avantage clé de cette technologie est qu'elle utilise les calories de l'air environnant, une source d'énergie renouvelable, ce qui en fait une option plus écologique que les chauffe-eau traditionnels fonctionnant uniquement à l’électricité.

Les avantages et inconvénients d’un chauffe-eau thermodynamique

Avantages Inconvénients Écologie

En utilisant une source d'énergie renouvelable, ils réduisent l'empreinte carbone globale de la maison. Dépendance à la température ambiante

Leur efficacité est réduite dans les climats froids. Économies financières

En raison de leur efficacité, les chauffe-eau thermodynamiques peuvent entraîner des économies substantielles sur les factures d'énergie à long terme. Coût initial élevé

Ils coûtent bien plus cher que les chauffe-eau classiques. Polyvalence d'installation

Ils peuvent être installés à l'intérieur ou à l'extérieur du logement. Espace requis

S’ils ne sont pas gainés vers l’extérieur, ils nécessitent un volume important dans la pièce pour que l’échange thermique puisse se faire. Options

Les modèles comptent souvent de multiples programmes et modes pour adapter au plus près sa consommation aux besoins du foyer. Bruit

Les chauffe-eau thermodynamiques sont plus bruyants que les cumulus classiques, à cause du fonctionnement de la pompe à chaleur. Financement

L'installation d'un chauffe-eau thermodynamique permet de bénéficier de différentes aides financières. Arnaques

Les chauffe-eau thermodynamiques sont, avec les pompes à chaleur ou les panneaux photovoltaïques, des produits souvent vantés par les démarcheurs peu scrupuleux.

Air ambiant, air extrait, air extérieur : quel type de chauffe-eau choisir ?

Il existe 3 grands types de chauffe-eau thermodynamiques en fonction de la source d'énergie utilisée. Le choix se fera notamment en fonction de votre type de logement.

Chauffe-eau thermodynamique sur air extérieur

Ce type d’appareil utilise les calories de l’air extérieur pour chauffer l’eau, à l’instar d’une pompe à chaleur air-air ou air-eau. Comme pour ces dernières, les modèles peuvent être monoblocs ou split. Un appareil monobloc dispose de l’ensemble de ses éléments à l’intérieur du logement et puise l’air extérieur par un système de gaines. Un modèle split, quant à lui, sera divisé entre le cumulus situé à l’intérieur du logement et la pompe à chaleur située à l’extérieur. Les chauffe-eau thermodynamiques sur air extérieur, du fait des travaux qu’ils entraînent, sont principalement destinés aux maisons.

Chauffe-eau thermodynamique sur air intérieur

Un modèle de ce type puise les calories de l’air de la pièce où il se trouve. Mais attention, celle-ci doit répondre à certains critères pour que l’installation soit efficace : elle ne doit pas être trop froide (car les performances d’une pompe à chaleur diminuent avec la température) mais ne doit pas non plus être chauffée (car cela reviendrait à alimenter votre chauffe-eau avec votre chauffage !). Elle doit être d’un volume d’au moins 20 m3, afin que l’échange thermique puisse se faire correctement. Il s’agit donc généralement d’un garage, d’un cellier ou d’une buanderie. L’avantage de ces chauffe-eau est qu’ils ne nécessitent pas de percer le mur extérieur. Ils peuvent donc, en théorie, être installés en appartement, mais cette installation risque d’avoir un impact sur les performances de chauffage, puisque la pompe à chaleur rejette de l’air froid.

Bon à savoir Certains chauffe-eau sont polyvalents et peuvent puiser l’air aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur selon la façon dont ils sont installés. C’est le cas de la plupart des modèles de notre comparatif.

Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait

Ce type d’appareil allie la technologie du chauffe-eau thermodynamique à celle de la VMC double-flux. Il est en effet relié à cette dernière et chauffe l’eau grâce aux calories extraites par la VMC, notamment venant des pièces humides comme la salle de bains ou la cuisine. L’air refroidi par la pompe à chaleur du chauffe-eau est ensuite expulsé par la VMC.

Il existe aussi des chauffe-eau thermodynamiques géothermiques, qui captent la chaleur du sol pour chauffer l'eau.

Pour quel logement privilégier un chauffe-eau thermodynamique ?

En raison de sa technologie, le chauffe-eau thermodynamique n’a rien d’un équipement universel. Son mode de fonctionnement le rend difficilement compatible avec la vie en appartement et le réserve aux maisons individuelles. Mais pas à toutes. Les propriétaires dotés d’un chauffage central n’ont guère intérêt à en installer. Sauf exception, la chaudière est double fonction. Elle assure le chauffage et produit l’eau chaude. Il vaut mieux investir dans un modèle à condensation avec ballon plutôt que garder sa vieille chaudière en lui ajoutant un chauffe-eau thermodynamique pour l’eau chaude. Restent les maisons au tout-électrique, où l’eau chaude est produite par un cumulus. Le chauffe-eau thermodynamique leur est destiné, il peut remplacer avantageusement le ballon électrique standard.

Dans quelle pièce installer son chauffe-eau thermodynamique ?

Si le chauffe-eau prélève sur air ambiant, il risque d’entraîner une surconsommation d’énergie pour le chauffage. Comme il rejette un air frais, il transforme la pièce où il se trouve en chambre froide. Il faut donc l’installer dans un local non chauffé et bien isolé du reste de la maison. S’il s’agit du garage attenant, renforcez l’isolation du mur côté logement et remplacez la porte d’accès par un modèle isolant. Au sous-sol, isolez bien le plafond.

S’il prélève sur air extrait, il prend les calories de l’air chaud sortant de la VMC simple flux, c’est idéal pour son rendement et son fonctionnement. Mais coûteux. Il faut poser des gaines et le plus souvent augmenter les débits de la VMC, ce qui entraîne une surconsommation de chauffage. On perd alors une partie de l’intérêt de l’installation sur air extrait.

S’il prélève sur air extérieur, il faut percer deux trous dans le mur extérieur du local. Le premier pour faire passer la gaine d’entrée d’air, le second pour la gaine qui rejettera l’air froid à l’extérieur. Veillez à ne pas dégrader l’isolation du mur lors des travaux.

© Atlantic

Les chauffe-eau thermodynamiques sont-ils adaptés à toutes les régions ?

Les performances des pompes à chaleur se dégradent dans les climats froids. Le rendement du chauffe-eau thermodynamique dépend donc fortement de la température de l’air qu’il prélève. Il est tout particulièrement adapté à la bordure méditerranéenne. Il convient aussi au Sud-Ouest et même au Grand Ouest. Il est en revanche inadapté aux zones de montagne et moins pertinent dans les régions aux hivers froids. Vérifiez la recommandation du fabricant sur l’étiquette énergétique de l’appareil.

La France est divisée en 3 zones climatiques avec des températures extérieures de base* :

H1 (nord et est du pays) -9 °C

H2 (ouest et sud-ouest) -6 °C

H3 (pourtour méditerranéen) -3 °C

* Moyenne des températures les plus basses relevées dans l’année.

Que signifie le COP ?

L'efficacité d'une pompe à chaleur est mesurée par son coefficient de performance (COP). Le COP est le rapport entre la quantité d'énergie produite par la pompe à chaleur et la quantité d'énergie consommée par celle-ci.

Un COP élevé indique une pompe à chaleur plus performante. Un COP de 3 signifie que pour chaque kilowattheure d'électricité consommé, la pompe à chaleur produit 3 kilowattheures d'énergie thermique. Plus le COP est élevé, plus la pompe à chaleur est sobre.

Le problème, c’est que cet indice varie en fonction de la météo. Plus l’air extérieur est froid, plus la PAC peine à en extraire des calories, moins elle est efficace et plus elle consomme. Les résultats de nos tests de chauffe-eau thermodynamiques le montrent clairement : le COP des meilleurs modèles varie de 2,5 à 2,8 quand l’air capté est à 10 °C, alors qu’il ne dépasse pas 2 quand l’air extérieur est à -5 °C. C’est moins que ce qui est indiqué sur les étiquettes des produits, qui affichent pourtant un COP calculé à 7 °C.

À titre de comparaison, le COP d’un cumulus classique s’élève en moyenne à 0,8 (et non pas à 1, du fait de la déperdition de chaleur).

Qu’est-ce que le V40 ?

Le V40 d'un chauffe-eau est un coefficient qui indique le volume d'eau chaude à 40 °C que le chauffe-eau peut fournir pendant une utilisation standard. Il est exprimé en litres et est déterminé par les performances de l’appareil. Plus le V40 est élevé, plus le chauffe-eau est performant et peut fournir une grande quantité d'eau chaude. Par exemple, un chauffe-eau de 200 litres avec un V40 de 1,75 peut fournir 350 litres d'eau chaude à 40 °C.

Pour résumer, il s’agit de la quantité d’eau chaude qu’il est possible de soutirer avant qu’elle passe sous la barre des 40 °C.

Le V40 est un critère important à prendre en compte lors du choix d'un chauffe-eau, car il permet de s'assurer qu’il répondra aux besoins de votre foyer. Il est tout aussi important, voire davantage, que la capacité de la cuve, car un cumulus de 200 l avec un V40 de 1,30 fournira moins d’eau chaude (260 l) qu’un modèle de 150 l avec un V40 de 2 (300 l).

En France, les chauffe-eau électriques doivent avoir un V40 d'au moins 1,75 pour répondre à la norme NF Électricité Performance 2 étoiles.

Quelle capacité du ballon choisir ?

La capacité du ballon doit être adaptée à vos besoins en eau chaude. Pour une famille de 4 personnes, une capacité de 200 à 250 litres est généralement suffisante. Si vous avez des besoins en eau chaude plus importants, choisissez un ballon d'une capacité supérieure ou avec un V40 plus élevé.

Le choix d'un chauffe-eau thermodynamique adapté à vos besoins permet de réduire la consommation électrique. Un ballon trop petit entraîne des pénuries d'eau chaude régulières, tandis qu'un ballon trop grand entraîne un gaspillage énergétique et une augmentation de la facture, ce qui nuit à la rentabilité de l’installation.

Si vous êtes sensible au bruit et vivez en appartement, le chauffe-eau thermodynamique n’est peut-être pas fait pour vous. En effet, si le cumulus est silencieux, le chauffe-eau thermodynamique fait fatalement du bruit en raison de sa pompe à chaleur. Au-dessus de 50 décibels, son niveau sonore peut devenir dérangeant. Aucun chauffe-eau thermodynamique dépassant ce seuil ne doit être installé à proximité des chambres ou des pièces de vie. Ce critère est important au moment du choix, car 3 décibels de plus se traduisent par deux fois plus de bruit.

Quelles sont les options des chauffe-eau thermodynamiques ?

Les chauffe-eaux thermodynamiques peuvent être dotés de différentes fonctionnalités intéressantes. Certains sont connectés et donc pilotables à distance par un smartphone ou une tablette. La plupart proposent plusieurs modes de fonctionnement :

le mode auto, qui adapte la production d’eau chaude aux besoins du foyer ;

le mode manuel ;

le mode absence ;

le mode boost ou turbo qui permet de produire davantage d’eau chaude en mettant à profit l’appoint électrique.

Les chauffe-eau thermodynamiques sont-ils rentables ?

Un chauffe-eau thermodynamique ne sera rentable que s’il est payé au juste prix, 3 500 € au maximum pose comprise, et s’il est installé où il faut avec un volume correspondant à la consommation des occupants. En effet, un modèle de type L en 200 litres n’est pas très intéressant pour un couple, et encore moins pour une personne seule. Pour une famille de 4 personnes, s’il n’est pas surdimensionné (ce qui fait chuter le COP), il peut être rentabilisé en 2 à 6 ans selon nos calculs. Ces résultats sont encore plus épatants pour une famille de 5 à 6 personnes. Mais si votre consommation est faible, le calcul est moins pertinent : quand bien même vous diviseriez votre facture par 2, si elle n’est que de 330 € par an avec un cumulus classique, les économies réalisées ne compenseront pas le surcoût de l’appareil avant 10, voire 13 ans pour les modèles les plus onéreux.

Quelles sont les aides disponibles lorsqu’on installe un chauffe-eau thermodynamique ?

Écologique, grâce à son fonctionnement similaire à celui d’une pompe à chaleur, le chauffe-eau thermodynamique permet de bénéficier de plusieurs aides financières.

MaPrimeRénov’

© maprimerenov.gouv.fr

La principale aide de l'État pour la rénovation énergétique. Elle est accessible à l’ensemble des propriétaires qu’ils soient propriétaires occupants, propriétaires bailleurs ou copropriétaires. Elle peut atteindre jusqu’à 1 200 € selon votre niveau de ressources.

Les certificats d'économies d’énergie (CEE)

Ce dispositif oblige les fournisseurs d’énergie (gaz, fioul, électricité) à inciter les propriétaires à réaliser des économies d’énergie. Ils prouvent leur implication en versant une aide financière en échange des CEE des foyers ayant réalisé des travaux de rénovation énergétique. Le professionnel ayant effectué les travaux doit être reconnu garant de l’environnement (RGE).

L’écoprêt à taux zéro

Vous pouvez bénéficier de l’écoprêt à taux zéro (jusqu’à 50 000 €) et du taux réduit de TVA à 5,5 % si votre installation s’inscrit dans le cadre d’un projet de rénovation énergétique.

Les aides locales

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mairie, de votre département, ou gratuitement auprès d’un conseiller France Rénov’ pour connaître les aides disponibles dans votre région.

Démarchage à domicile : soyez vigilants ! Acheter un chauffe-eau thermodynamique à 7 000 €, parfois 9 000 € et même 11 000 €, c’est ce qui vous attend si vous cédez aux sirènes des démarcheurs à domicile, même s’ils assurent vous l’offrir pour un autre achat fait à prix d’or, du photovoltaïque le plus souvent. Une nouvelle fois, Que Choisir met en garde, il ne faut surtout pas les recevoir. Le risque est élevé dès qu’ils passent votre porte, leur talent de commercial fait des ravages. Sauf exception, personne ne résiste à leurs graphiques qui démontrent tous un intérêt financier indiscutable, pas plus qu’à leurs arguments qui prouvent la rentabilité de l’investissement, même s’il se fait au prix fort et avec un emprunt ! La stratégie est toujours la même pour un chauffe-eau thermodynamique. D’un côté, le commercial surévalue de beaucoup la consommation d’eau chaude et son coût ; de l’autre, il base tous ses calculs sur un COP théorique très supérieur au rendement réel, et le tour est joué. Après 4 à 5 h de discussions harassantes, même les plus avertis peuvent craquer. Il est certes possible d’annuler la commande pendant les 14 jours qui suivent un démarchage à domicile, mais Que Choisir déconseille vivement de prendre ce risque. L’achat sur foires et salons est l’autre démarche à éviter, les prix peuvent être aussi prohibitifs et injustifiés qu’à domicile. Mais alors qu’on a droit à un délai de rétractation quand la vente est conclue chez soi, il est impossible de faire marche arrière quand on signe sur une foire ou un salon, la vente est définitive, à moins d’un achat assorti d’un crédit.