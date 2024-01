Appelées aussi vannes thermostatiques, elles s’installent sur les radiateurs afin de régler la température de chaque pièce séparément depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Plusieurs marques en proposent : Netatmo, tado°, Irsap et quelques autres. Comment s’installent-elles ? Comment les choisir ? Et surtout, permettent-elles vraiment de faire des économies d’énergie ?

En résumé Associées à un thermostat, les têtes thermostatiques, ou vannes connectées, s’installent sur les radiateurs afin de contrôler séparément la température de chaque pièce du logement.

Elles sont compatibles avec quasiment tous les systèmes de chauffage à eau chaude, mais l’intervention d’un professionnel peut être nécessaire.

Si elles permettent de faire des économies, celles-ci ne sont toutefois pas forcément à la hauteur de ce que promettent les fabricants.

Depuis le 1er décembre 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, une aide financière est accordée aux foyers s’équipant de têtes thermostatiques.



Qu’est-ce qu’une tête thermostatique connectée ?

© netatmo.com

Alors qu’un robinet classique se contente d’allumer ou d’éteindre le radiateur, la tête thermostatique, installée sur un radiateur, permet de régler la température souhaitée, mais aussi d’allumer et d’éteindre le chauffage à distance, depuis une application pour smartphone ou bien sur un ordinateur ou une tablette. On peut même programmer depuis son téléphone des plages horaires de chauffe. On peut ainsi régler la température de chaque pièce séparément.

© mpix-foto - stock.adobe.com

Installée à la place du robinet, elle agit sur un piston situé sur le corps de vanne pour laisser passer plus ou moins d’eau chaude dans le radiateur afin d’atteindre la température demandée dans la pièce. On peut agir sur chaque vanne de la maison, soit en direct, soit à distance par le biais d’une application.

Avec quelles installations les têtes thermostatiques sont-elles compatibles ?

Les têtes thermostatiques fonctionnent avec quasiment tous les systèmes de chauffage à eau chaude. Les fabricants proposent toutefois sur leur site Internet un outil permettant de s’assurer que leur matériel sera compatible avec votre équipement.

Bon à savoir. La majorité des radiateurs électriques peuvent également être connectés grâce à des programmateurs que l’on branche sur le fil pilote, que l’on connecte à Internet et que l’on commande depuis une application.

Sur quels critères choisir une tête thermostatique connectée ?

Une vanne connectée doit avant tout être facile à utiliser au quotidien. Certaines fonctionnalités sont accessibles sur la vanne (comme modifier la température, par exemple) alors que pour d’autres, il faut passer par l’application. En général, chaque vanne est équipée d’un petit écran indiquant notamment la température demandée. L’application, elle, doit permettre d’accéder facilement aux principales fonctionnalités, comme modifier la température, éteindre ou allumer le radiateur, programmer les plages de chauffage.

En fonction du modèle, vous pourrez accéder à d’autres options qui peuvent aussi se révéler très pratiques, comme le mode hors gel, le mode boost qui permet d’augmenter la température pendant un temps donné ou la détection de fenêtre ouverte qui stoppe le chauffage quand une fenêtre est ouverte. Ceux qui ont des emplois du temps très irréguliers ont intérêt à se tourner vers un modèle disposant de plannings différenciés en fonction des semaines. Et si vous possédez une enceinte connectée, prenez un modèle compatible. Vous pourrez ainsi donner vos instructions par la voix. Le choix dépend enfin de la configuration du logement : il faut en effet que l’application soit capable de connecter toutes les vannes présentes au domicile.

Bon à savoir. Rien n’oblige à mettre des têtes thermostatiques sur tous les radiateurs de la maison.

© netatmo.com

Remplacer une tête thermostatique classique par un modèle connecté n’a rien de compliqué. Il suffit de la déclipser et de mettre l’autre à la place. En revanche, si le radiateur est équipé d’un robinet basique, l’opération est nettement plus complexe. Il faut en effet purger le circuit d’eau et changer le corps de vanne fixé au radiateur avant d’installer la nouvelle tête. L’intervention d’un professionnel est alors fortement recommandée, surtout qu’il faut ensuite installer le relais, un boîtier connecté à Internet en wi-fi chargé d’échanger avec les différentes vannes par ondes. En cas de chauffage collectif, il est branché sur une simple prise électrique, mais si le chauffage est individuel, il doit être connecté à la chaudière, ce qui est plus compliqué. Il faut enfin télécharger l’application et y connecter les différentes vannes en leur attribuant un nom et en paramétrant chacune d’entre elles (température, plages de chauffe, etc.).

Les têtes thermostatiques connectées permettent-elles de faire des économies d’énergie ?

En affinant les températures pièce par pièce, les vannes permettent d’optimiser les performances de chauffage et donc la consommation d’énergie. Néanmoins, si vous aviez déjà l’habitude de régler les chauffages, ces économies risquent d’être minimes. La meilleure façon de réduire sa facture de chauffage est de baisser la température de chauffage.

Où achète-t-on une tête thermostatique connectée ?

On en trouve dans les magasins de bricolage, dans certaines grandes surfaces spécialisées, et bien sûr sur Internet, sur les sites généralistes ou ceux des fabricants. Il est aussi possible de passer directement par un installateur agréé.

Combien coûte une tête thermostatique connectée ?

On en trouve à tous les prix, dès 15 € l’unité, mais le plus souvent entre 40 et 60 €. Il faut toutefois compter au moins 150 € pour un kit de démarrage contenant le relais et 1 ou 2 vannes ou 200 € pour un pack de 4 vannes, auxquels il faut parfois ajouter le prix de l’installation par un professionnel qui varie selon le nombre de vannes à installer et le travail à effectuer.

Puis-je bénéficier d’aides à l’installation de têtes thermostatiques connectées ?

© Angelov - stock.adobe.com

Depuis le 1er décembre 2023, une aide financière est accordée aux foyers souhaitant s’équiper d’un thermostat et de têtes thermostatiques connectées. Celle-ci s’adresse aussi bien aux propriétaires qu’aux locataires, quel que soit leur niveau de ressources. Le montant de cette aide varie selon la surface chauffée, de 260 € pour moins de 35 m2 jusqu’à 624 € pour plus de 130 m2. Seuls impératifs : la construction du logement doit avoir été achevée depuis plus de 2 ans et le système de chauffage être individuel. L’installation du thermostat doit aussi être réalisée par un professionnel agréé (1). L’aide peut être versée soit au client, soit au professionnel. Elle est cumulable avec MaPrimeRénov’ et l’éco-prêt à taux zéro. Pour l’heure, la fin de cette aide est fixée au 31 décembre 2024.

Peut-on allier des têtes thermostatiques connectées à un thermostat ? © Getty Images Tout à fait. Le fait de coupler ses vannes connectées à un thermostat connecté permet d’affiner encore plus le chauffage, et donc d’optimiser sa consommation d’énergie. Dans ce cas, le thermostat gère la température dans la pièce de vie et les têtes thermostatiques permettent de choisir une température différente dans chaque pièce du logement.

(1) Liste disponible sur ce lien.