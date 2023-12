En installant chez vous un système connecté de régulation de la température, vous ferez des économies de chauffage. Toutefois, ce type d’équipement est assez cher à l’achat. Alors, pour inciter les Français à s’équiper et ainsi réduire leurs factures d’énergie, le ministère de la Transition écologique propose une aide financière ouverte à tous et sans conditions de ressources.

L’équipement concerné

Pour bénéficier de ce « Coup de pouce pilotage connecté du chauffage pièce par pièce », il faut installer chez soi un thermostat connecté, mais aussi des systèmes de gestion de la température des radiateurs, qu’il s’agisse de têtes thermostatiques (pour les chauffages à eau) ou de régulateurs électroniques (pour les chauffages électriques).

Qui peut y prétendre ?

Cette aide s’adresse aussi bien aux propriétaires qu’aux locataires, quel que soit leur niveau de ressources. Seuls impératifs : que la construction du logement ait été achevée depuis plus de 2 ans, que le système de chauffage soit individuel et que l’installation soit réalisée par un professionnel. Elle est cumulable avec MaPrimeRénov’ et l’éco-prêt à taux zéro.

Quel montant ?

Il varie selon la surface chauffée, de 260 € pour moins de 35 m2 jusqu’à 624 € pour plus de 130 m2. Le prix d’une installation de ce genre varie selon le matériel choisi et le nombre de radiateurs à équiper, mais il peut rapidement dépasser les 1 000 €. L’aide pourra vous être adressée directement ou être déduite de la facture finale.

Comment procéder

Pour en bénéficier, il faut obligatoirement passer par un installateur agréé (1) car la mise en place de ce type d’équipement n’est pas simple. Il faut, dans certains cas, raccorder un relais à la chaudière, purger l’eau du réseau de chauffage, réaliser des branchements électriques…

Les bénéfices

Avec ces appareils, vous pourrez affiner la température de votre logement et la contrôler à distance. Vous pourrez par exemple régler la température de chaque pièce, déclencher ou stopper le chauffage et même programmer des plages de chauffe facilement, depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. En fonction du modèle choisi, vous aurez aussi accès à des fonctionnalités plus poussées, comme la détection de présence des habitants, l’arrêt du chauffage en cas de détection de fenêtre ouverte, l’anticipation de la chauffe, etc. Si ces équipements permettent de faire de réelles économies de chauffage, celles-ci risquent d’être limitées si vous avez déjà l’habitude de moduler la température de votre logement en fonction de la présence ou non de personnes à l’intérieur.

(1) Liste sur le site du ministère de la Transition écologique.