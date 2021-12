Le poêle à granulés suscite un intérêt grandissant auprès des consommateurs. Peu polluant, économique, c’est un mode de chauffage apprécié des Français, un foyer central autour duquel la vie s’organise. Ces indiscutables points forts ajoutés au crédit d’impôt expliquent la progression des ventes ces dernières années. Mais, au-delà des déclarations des fabricants, qui annoncent des rendements de plus en plus élevés, parfois surprenants pour des appareils fonctionnant au bois, et malgré les classements du label « Flamme verte » de plus en plus exigeant, qu’est-on en droit de vraiment espérer de ces dispositifs ? Sont-ils aussi performants et peu polluants qu’on nous le dit ? C’est ce que nous vous proposons de découvrir dans notre test comparatif portant sur une sélection de 32 poêles à granulés vendus de 1 000 à plus de 6 000 €.