Poêles à granulés Le protocole

Les poêles sont installés puis réglés conformément aux instructions des fabricants. Les appareils sont testés suivant la norme EN 14785 à puissances nominale (max) et réduite (min). Les émissions de polluants sont analysées. Seuls des pellets certifiés par un organisme indépendant sont utilisés. Le rendement est calculé suivant la norme.

Démarrage

La rapidité de montée en température a été mesurée en mode Éco (ou équivalent) avec une température de consigne de 20 °C et une température ambiante de 18 °C. Les relevés ont été effectués sur 3 murs situés à 1 mètre de l’appareil : en face, à gauche (– 45°) et à droite (+ 45°). Le test s’est déroulé depuis l’allumage du poêle jusqu’à l’obtention de 2 °C supplémentaires à 1 m (moyenne des 12 capteurs situés sur les murs). L’analyse des gaz, durant cet essai, nous a permis de connaître la quantité de CO rejetée ainsi que l’efficacité du poêle au démarrage. En parallèle, notre laboratoire a relevé la consommation d’électricité.

Fonctionnement en mode Éco ou équivalent

Après la phase de démarrage, le maintien à 18 °C de la température ambiante a contraint l’appareil à fonctionner en régime normal. Toujours réglé sur 20 °C en température de consigne, le poêle à granulés a été évalué sur son efficacité, ses rejets de CO, sa consommation électrique et les températures relevées à différents endroits du poêle (sur le dessus, au niveau du système d’ouverture de la porte, sur le cendrier et au niveau de l’air soufflé dans la pièce).

Confort de chauffage

Les 4 capteurs installés sur chaque mur (à 10 cm, 70 cm, 1,20 m et 1,70 m du bas du poêle) ont permis à notre laboratoire d’identifier l’endroit le plus chauffé. La vitesse de l’air soufflé à proximité du poêle a également été prise en compte.

Régulation

Pour étudier le comportement du poêle réglé avec une consigne de 20 °C, notre laboratoire a fait évoluer linéairement (0,5 °C toutes les 15 minutes) la température ambiante de 18 °C à 23 °C, puis inversement de 23 °C à 18 °C. La température des fumées, mesurée en continu durant ce test, nous a permis de déduire le régime de fonctionnement. Plus les gaz en sortie étaient chauds, plus la puissance de fonctionnement était importante. Quand la température demandée était atteinte, la baisse de la température des gaz ou l’arrêt du poêle a été observé. L’efficacité a aussi été relevée pendant l’essai.

Niveau sonore

Des experts du laboratoire ont évalué subjectivement le niveau sonore de chaque appareil en fonctionnement. Une mesure au sonomètre (à 1 m du poêle) a aussi été réalisée.

Facilité d’utilisation

Le remplissage de la trémie ainsi que le nettoyage, la navigation dans le menu de l’interface et la facilité des réglages ont été évalués par des experts du laboratoire. Ils se sont également prononcés sur la richesse des informations données dans les notices. L’installation a aussi été notée.

Attention : les modèles testés avant 2020 ont été testés suivant l’ancien protocole.