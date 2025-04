Comparatif Poêles à granulés Voir le comparatif

Pellets ou granulés ?

C’est exactement la même chose, « pellet » est simplement le terme anglais pour « granulés ». Le succès du terme anglais en France vient peut-être du fait qu’une grande partie des granulés consommés en Europe sont importés des États-Unis : le terme « pellet » peut donc apparaître sur les sacs.

Qu’est-ce qu’un pellet ou granulé ?

Les granulés sont fabriqués à partir de chutes de bois compressées à haute pression. Ils ont la forme de petits cylindres, généralement d’un diamètre de 6 à 8 millimètres et d’une longueur comprise entre 1 et 4 cm. Cette méthode de fabrication assure une densité et une efficacité optimisées. Le bois utilisé pour fabriquer ces granulés provient principalement des déchets de scierie. La transformation d’un tronc en bois d’œuvre génère en effet un volume de chutes et de sciures important (environ 50 %).

Les granulés peuvent également être fabriqués à partir des chutes d’autres industries du bois. Ainsi certains fabricants de pellets, à l’instar de Biosyl, utilisent principalement comme matière première des chutes issues de coupes d’entretien des forêts (coupes d’éclaircie, de régénération…) et assurent récupérer les arbres non calibrés pour être utilisés en bois d’œuvre. À noter que ce modèle est contesté par certaines ONG environnementales, comme Canopée qui œuvre à la protection des forêts en France et dans le monde.

Sac ou vrac ?

Plusieurs conditionnements de granulés s’offrent à vous. Ils sont à choisir en fonction de votre budget mais aussi et surtout de votre appareil de chauffage et de la place disponible chez vous. Les deux principales solutions sont les granulés en sac, d’un poids standard de 15 kg, ou les granulés en vrac. Question prix, la première option coûte plus cher (autour de 7 € TTC le sac en livraison fin 2024 contre moins de 5 € généralement en vrac).

Les granulés en sac

Les granulés en sac restent l’option conseillée pour alimenter un poêle à granulés. Ces appareils servent le plus souvent de solution de chauffage d’appoint dans la maison. La consommation de granulés est alors moindre qu’une chaudière et opter pour le format sac facilite le stockage et évite d’installer chez soi un silo (entre 1 500 € et 5 000 € suivant la taille et la structure choisie pour ce réservoir). Autre avantage : il est plus facile d’éviter les granulés de mauvaise qualité grâce aux labels indiqués sur le sac.

© davehanlon - stock.adobe.com

Attention tout de même : les sacs de pellets doivent être entreposés à l’abri de la pluie et isolés des remontées d’humidité des sols. Il faut chercher aussi à les stocker le plus proche possible du poêle, qu’il vous faudra régulièrement recharger en pellets. La manutention peut être difficile avec ces sacs de 15 kg. Des sacs plus légers (autour de 10 kg) existent également. Autre possibilité, les « pellets box », des meubles réservoirs de granulés en vrac à placer près de son poêle. C’est toujours plus joli qu’un sac plastique dans le salon.

© hcast - stock.adobe.com

Les granulés en vrac

Le choix est un peu plus délicat pour les granulés en vrac. Il faut avoir l’assurance qu’ils sont certifiés. Sinon, il n’y a aucune garantie sur le taux d’humidité, pas plus que sur la teneur en poussières, les deux ennemis jurés du poêle à granulés. Trop élevés, ils dégradent son rendement et l’encrassent à vive allure. Une fois qu’on est sûr de se faire livrer des granulés labellisés NF, DINplus ou ENplus, il faut vérifier que la livraison se fait dans les règles de l’art, autrement dit que les granulés sont intacts et le silo pas trop empoussiéré.

© Total Energies

Les granulés en vrac conviendront mieux aux chaudières à granulés destinées à chauffer toute la maison et qui consomment donc une plus grande quantité de combustible. Des silos permettent de stocker de gros volumes de granulés (jusqu’à plusieurs tonnes). Surtout, reliés à la chaudière, ces réservoirs la rechargent automatiquement en combustible par un système de vis sans fin ou par un système par aspiration, les deux techniques d’acheminement les plus courantes.

© hcast - stock.adobe.com

Ces silos peuvent être en textile, en métal, maçonnés ou en plastique. Chaque ossature a ses avantages et inconvénients (un silo textile ne conviendra pas pour une installation en extérieur par exemple). Deux points sont à étudier avec soin avec votre installateur au moment du choix du silo : son dimensionnement et son emplacement. Sur le premier, il est généralement conseillé que le réservoir puisse stocker l’équivalent de votre consommation annuelle de granulés de bois, à laquelle il faut ajouter 20 % de capacité théorique en plus. Pour couvrir les consommations d’une année d’une maison de dimensions courantes, un silo pouvant contenir de 2 à 6 tonnes de granulés est le plus souvent suffisant. Enfin, concernant l’emplacement, le silo doit être proche de la chaudière si vous souhaitez les relier par un système d’acheminement automatique du combustible mais doit aussi être placé à un endroit accessible pour une livraison par camion souffleur. Ce dernier doit pouvoir approcher à moins de 20 m de la bouche de remplissage du silo.

Quel est le prix des pellets ?

À l’instar des autres énergies, les prix des pellets connaissent des variations suivant la conjoncture. Le cours du granulé de bois est tout de même globalement plus stable que celui du gaz, du pétrole ou de l’électricité. Cela n’a pas empêché la multiplication par trois du prix des granulés entre 2022 et début 2023 au plus fort de la crise énergétique liée notamment à la guerre en Ukraine. Le prix du sac de 15 kg frisait alors les 15 €. Les prix sont retombés aujourd’hui. Au dernier semestre 2024, le prix moyen d’un sac de 15 kg de pellets était de l’ordre de 7 € TTC, voire 5 € en vrac. Le granulé reste une énergie très compétitive aujourd’hui. Son coût par kWh PCI est de 7,87 cts d’euros TTC, contre 20,16 cts actuellement pour l’électricité et autour de 12 cts pour le gaz.

Bon à savoir Acheter les sacs de granulés par palettes coûte moins cher qu’en petite quantité. Pensez aussi à comparer les prix à la tonne plutôt qu’à la palette, car les fournisseurs n’y mettent pas tous le même nombre de sacs ! Pour une réduction sur l’achat de granulés en vrac, il faut se faire livrer au minimum 3 tonnes.

Les labels de qualité

Il existe 3 labels auxquels on peut se fier :

le label français NF ;

le label allemand DINplus ;

le label européen ENplus.

Ces 3 certifications offrent toutes des garanties sur la qualité des granulés. Alignées au minimum sur les exigences de la norme européenne, elles imposent notamment un taux d’humidité inférieur à 10 % et un pouvoir calorifique minimal de 4,6 kWh/kg ; elles peuvent par ailleurs être plus exigeantes sur certains critères, comme le taux de particules fines pour DINplus ou de chlore pour NF. Dernière arrivée sur le marché, ENplus est un peu plus environnementale que ses consœurs : son référentiel exige un pourcentage de matières premières issues de forêts gérées durablement.

Les différences entre ces 3 certifications concernent aussi la périodicité des contrôles en site de fabrication. Elles assurent toutes un suivi régulier de la qualité des matières premières et de la production, mais les audits sur site ont lieu deux fois par an pour NF, seulement une fois pour DINplus et ENplus. Entre ces labels, Que Choisir recommande surtout d’aller au moins cher.

De plus en plus de producteurs

Il existe désormais une cinquantaine de producteurs de granulés en France : trouver un granulé de proximité devient donc relativement facile. Si la région Rhône-Alpes reste la mieux lotie, les fournisseurs sont mieux répartis sur le territoire. De gros efforts ont également été faits sur la qualité des granulés : 95 % du marché est passé sous certification.