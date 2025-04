ACTION UFC-QUE CHOISIR

Ensemble, obtenons le prix du pellet le plus attractif

Après l’électricité, le gaz et le fioul, l’UFC-Que Choisir, via sa filiale, la SAS Que Choisir, lance en avril 2025 un achat groupé de pellets/granulés de bois. L’objectif est simple : permettre aux consommateurs de peser sur l’offre et ainsi obtenir les meilleurs tarifs possibles, sans compromis sur la qualité.