La période de renouvellement des stocks de bois de chauffage a démarré. Face au risque de pénuries et à la flambée des prix qui n’épargne pas ce secteur, nous conseillons aux consommateurs souhaitant s’équiper sur Internet de redoubler de vigilance. Le contexte économique moribond, facteur de profits pour les escrocs, augmente la probabilité d’atterrir sur un site frauduleux. Ce type de piège n’est pas nouveau mais continue de sévir. Les témoignages sur le forum de Quechoisir.org et ceux des consommateurs sollicitant l’aide de nos associations locales le prouvent.

Les sites web en question promettent non seulement une livraison rapide mais aussi des produits à bas prix pour attirer le chaland. L’internaute paie le montant de la commande. Son compte bancaire est débité, mais il ne reçoit jamais le bois, les granulés ou autre matériel de chauffage désiré. Le soi-disant vendeur devient injoignable, laissant la victime sans recours.

Parmi les témoignages que nous avons reçus mais aussi les alertes que l’on peut dénicher en ligne lorsque l’on se renseigne, plusieurs noms de sites émergent. Certains sont désormais fermés (Anas-boisbuches.com, Laboutique-dubois.com…) mais d’autres sont encore actifs (Bois-ecologique.com, Bois-energie-plus.com…), les url affluent. Les consommateurs abusés par ces sites ont généralement effectué des commandes de plusieurs centaines d’euros, voire de plus de 1 000 €. Monsieur D. en a fait l’amère expérience, en achetant des granulés de bois de chauffage pour un montant de 1 500 € sur Bois-energie-plus.com. Il n’a jamais rien reçu, et ses demandes de remboursement ont échoué.

Car en plus de se faire escroquer, les internautes sont confrontés au refus d’indemnisation de leur banquier, qui argue généralement ne pas restituer les sommes issues d’un paiement autorisé par son client – tels un paiement en ligne ou un virement –, malgré les plaintes déposées au commissariat.

La plupart des victimes évoquent un paiement par virement bancaire. Les sites fallacieux que nous avons consultés réclament en effet un tel mode de versement, les comptes bancaires à alimenter se présentant sous des noms – de personnes ou de société – et des IBAN différents, domiciliés en France ou à l’étranger (en Espagne notamment).

Nos conseils

Vous avez commandé du bois ou des granulés de chauffage, et la livraison tarde. Au bout de 30 jours d’attente, vous êtes en droit de réclamer le remboursement de votre commande au vendeur. Malheureusement, les sites frauduleux sont généralement injoignables et s’envolent avec l’argent. Les chances pour que votre banquier accepte de vous rembourser sont faibles, mais cela ne doit pas vous empêcher de l’alerter et de lui réclamer un tel dédommagement ainsi que de déposer plainte au commissariat.

Au moment de passer commande pour du bois de chauffage, prêtez attention aux détails, car certains sites sont très bien maquillés et ne comportent pas de faute d’orthographe. Méfiez-vous des prix très concurrentiels, des multiples promotions alléchantes et des dates de livraison très proches.

Avant de confirmer votre achat sur un site inconnu, vérifiez les avis en ligne le concernant. Les adresses de contenus frauduleux font très souvent, et rapidement, l’objet d’alertes de la part des internautes abusés.

Si votre navigateur Internet vous déconseille de vous rendre sur un site, mentionnant par exemple que « des individus malveillants tentent peut-être de subtiliser vos informations personnelles... », fiez-vous à cet avertissement et rebroussez chemin.

Enfin, le paiement par virement, avec obligation de prouver la confirmation de l’opération bancaire avant de recevoir sa commande, doit vous alerter. Les parcours d’achat en ligne sur des sites de confiance ne nécessitent pas de tels procédés détournés.