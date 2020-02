Comparatif Pneus Test portant sur 148 produits

Les pneus d’une voiture se doivent de remplir pleinement leurs missions de sécurité, de confort et de performance. Et cela se complique en fonction des conditions météo. C’est pourquoi les manufacturiers proposent trois types de gommes différentes : les pneus été, les pneus hiver (conseillés en dessous des 7°C, et sur neige et verglas) et les pneus toutes saisons censés répondre à toutes les attentes. Nous testons ces 3 familles de pneus.