Élément essentiel du train de roulement, le pneu assure le contact entre la voiture et la chaussée. Il a pour mission de transmettre la force de traction qui permet d’avancer, mais aussi celle de freinage, et d’assurer l’adhérence, notamment dans les virages où il doit guider le véhicule quand le volant est actionné. Il joue enfin un rôle de confort en portant la voiture et en absorbant les irrégularités de la route. De lui dépend donc grandement la sécurité du conducteur et des passagers. Il faut le ménager, le surveiller et le remplacer régulièrement.

Quand changer de pneus ?

Les pneus sont des éléments essentiels de la sécurité du véhicule. Il faut donc en changer dès que les traces d’usure deviennent flagrantes ou qu’ils sont abîmés. Le Code de la route (article R. 314) exige que les pneumatiques présentent des sculptures en relief, ne comportent pas de déchirure sur le flanc et n’aient pas de partie de toile apparente. En outre, l’usure maximale tolérée est de 1,6 mm.

Pour vérifier la profondeur de la sculpture, les pneus possèdent des témoins d’usure placés au fond de la gravure et répartis tout autour du pneu. Ils sont localisés par les marques « TWI » gravées dans le flanc du pneu. Les témoins d’usure commencent à affleurer la surface de la bande de roulement lorsque la profondeur du profil a atteint 1,6 mm.

Pour procéder à cette vérification, il existe des jauges de profondeur que l’on peut se fournir dans tous les magasins spécialisés. On peut aussi se contenter d’introduire une pièce de 1 € dans la fente du dessin du pneumatique : si les étoiles dessinées sur le bord de la pièce sont visibles, les pneus doivent être remplacés !

Rouler avec des pneus en mauvais état peut entraîner l’immobilisation du véhicule, doublée d’une contravention de 135 €.

Bon à savoir Un pneu usé à 50 %, c'est 20 % d'adhérence en moins sur la chaussée.

Quelles sont les différentes gammes de pneus ?

Le marché du pneu se compose de 3 grandes familles : les pneus premium, les pneus quality et les pneus budget.

Les pneus premium

Ce sont les plus performants du marché. Ils sont proposés par les marques historiques comme Bridgestone, Continental, Goodyear, Hankook, Michelin, Pirelli, etc. Ils offrent les meilleures performances et le meilleur compromis entre adhérence sur sol sec et mouillé, leur tenue de route est précise même à haute vitesse, le confort optimal et le niveau de consommation réduit. En clair, ce sont eux qui disposent de la meilleure notation dans nos test et qui affichent les meilleures notes sur l’étiquette. Ce sont aussi les plus chers.

Les pneus quality

La gamme quality offre un bon rapport qualité/prix. Ces pneus sont plus accessibles que les premium. C’est l’idéal pour une conduite régulière en zone urbaine ou périurbaine. Les pneus quality assurent un bon grip, un bon niveau de confort et de sécurité au quotidien ainsi qu’une résistance à l’usure appréciable. Les marques BFGoodrich, Falken, Firestone, Kleber, Kumho, Uniroyal, etc., proposent des pneus quality.

Les pneus budget

Les pneus budget, parfois appelés « premier prix » ou « éco », sont les moins chers du marché. Ils répondent aux besoins des conducteurs soucieux de leur budget ou pour un usage occasionnel. Leur technologie est basique et ne propose généralement pas les dernières innovations. Leurs performances sont correctes sur route sèche, mais parfois justes sur chaussée mouillée. De même, le confort à l’usage n’est pas toujours au rendez-vous, notamment avec un bruit de roulement plus élevé. Les marques Barum, Fulda, Imperial, Nankang, Sava, etc., proposent des pneus budget.

Nos tests de pneus, objectifs et complets, sont le meilleur outil pour choisir le pneu qui vous convient. Un étiquetage obligatoire en magasin permet également d’avoir une idée des performances des pneus en fonction de 3 critères :

résistance au roulement ;

adhérence sur route mouillée ;

bruit de roulement.

Cette étiquette est décrite plus en détail dans notre vidéo sur les pneus. Voulu par l’Union européenne, cet étiquetage est très insuffisant mais constitue néanmoins une première indication, même s'il ne peut en aucun cas se substituer aux essais complets que nous réalisons.

Bande de roulement symétrique, asymétrique ou directionnelle ?

La bande de roulement est la partie du pneu en contact avec la route et c’est probablement la plus importante car elle assure l’adhérence et la stabilité directionnelle, donc la sécurité. Elle est constituée d’une couche de gomme collée sur la circonférence du pneu, à laquelle on donne une géométrie 3D appelée gravure, empreinte, sculpture ou profil. Elle a notamment pour tâche d’évacuer l’eau le plus rapidement possible lors du roulage sous la pluie.

La gomme, qui représente environ 80 % du poids du pneu (le reste étant constitué de renforts synthétiques et métalliques) est faite principalement de caoutchouc, naturel (provenant de l’hévéa) et synthétique. On trouve ensuite des matériaux dits de remplissage dont le noir de carbone qui sert à augmenter la résistance à l’usure et la silice qui permet d’augmenter la résistance mécanique et l’adhérence. La composition de la gomme n’est pas forcément la même selon la zone du pneu, le type de pneu (été, hiver, 4 saisons) et le type de véhicule (tourisme, utilitaire, deux-roues…). Par exemple, un pneu hiver qui doit rester souple à basse température contient plus de silice qu’un pneu été. Les pneus hiver possèdent également des lamelles réparties sur les blocs et dont le rôle est d’accrocher la neige ou le revêtement quand il est particulièrement glissant.

Il existe 3 types de bandes de roulement (ou « profils de pneus ») : symétrique, asymétrique et directionnelle.

Bande de roulement symétrique

La gravure possède une symétrie centrale et le pneu peut être monté dans n’importe quel sens : pas de côtés intérieur-extérieur comme sur les pneus asymétriques, ni de sens de roulement comme les pneus directionnels. C’est un pneu polyvalent et c’est le moins coûteux à fabriquer.

Bande de roulement asymétrique

On distingue le côté intérieur et le côté extérieur pour le montage car le premier est dédié à l’adhérence sur la pluie alors que le second est spécialement conçu pour encaisser les forces dans les virages. Les performances sont théoriquement meilleures que celles des pneus à profil symétrique, mais ils sont plus chers. La plupart des pneus été sont de ce type.

Bande de roulement directionnelle

Les pneus directionnels ne se montent et ne tournent que dans un sens. Ils permettent une meilleure évacuation de l’eau et de la neige fondue, et se destinent aux véhicules sportifs. On trouve ce profil sur certains pneus été et sur la majorité des pneus hiver.

Quel est le prix d’un pneu ?

Tout d’abord, il faut savoir que le prix dépend de la dimension du pneu et de son niveau de gamme (budget, quality ou premium). Entre un pneu pour une citadine et celui d’un SUV, le prix peut varier du simple au triple.

Par exemple, pour une Renault Clio E-Tech de 2024, nous avons relevé sur un site de vente en ligne des prix de 45,50 € à 153,20 € pour un pneu été 195/55 R16 87H. Et, pour un SUV haut de gamme comme l’Audi Q6 équipé de pneus 255/55 R19 111H, les prix s’échelonnent de 86,80 € à 274,60 €.

Où acheter et faire changer ses pneus ?

Pour faire changer ses pneus, l’automobiliste a l’embarras du choix. Il peut se tourner vers :

un concessionnaire ;

un garagiste ;

un centre auto classique ;

un centre auto discount.

En 2024, l’approvisionnement via ces canaux représentait le double de celui des achats en ligne. Pourtant, quand vient le moment de s’équiper, les sites de vente en ligne tels qu’Allopneus.com, 123pneus.fr ou 1001pneus.fr constituent une bonne option. Certes, il faut être attentif pour dénicher une gomme de qualité et trouver le type de pneu qui correspond à votre voiture, mais on peut escompter une remise de 15 % à 20 %. Parfois, il est même possible de profiter d’offres commerciales, comme le montage gratuit. Il faut veiller à ce que le site vendeur offre une solution pour le montage (par exemple, les gommes commandées sont livrées dans un garage partenaire qui se chargera ensuite de les installer).

Quelles différences entre des pneus été, hiver et toutes saisons ?

En 2024, selon le Syndicat du pneu, les parts de marché se composent de :

53 % de pneus été, ce sont les pneus par défaut ;

37 % de pneus toutes saisons, ils évitent les contraintes d’un changement de pneus 2 fois par an ;

10 % de pneus hiver, conçus pour les températures inférieures à 7 °C.

Pneu été

C’est sans doute le plus connu car c’est lui que l’on trouve généralement sur sa voiture lorsqu’on l’achète. Ce pneu est conçu pour fonctionner à des températures supérieures à 7 °C : c’est là où il est le plus performant, que ce soit sur sol sec ou mouillé. La conception des pneus été est optimisée pour garantir de très bons résultats en matière de confort, d’adhérence et de consommation de carburant.

Inconvénient : ils perdent de leur efficacité sur la neige.

Pneu hiver

Doté de nombreuses lamelles sur sa bande de roulement, le pneu hiver est conçu pour fonctionner lorsqu’il fait froid, à des températures inférieures à 7 °C. Il est particulièrement performant sur sol mouillé, enneigé et même verglacé.

Inconvénients : son efficacité baisse lorsque la chaleur augmente en été et peut engendrer un bruit de roulement plus important qu’un pneu été.

Pneu toutes saisons

Le pneu toutes saisons est un pneumatique hybride qui offre une plage de fonctionnement plus large que celle des pneus été et hiver. Lorsqu’ils sont marqués 3PMSF, ils peuvent simplifier la vie en permettant de rouler toute l’année avec les mêmes pneus, sans procéder à un changement de pneus tous les 6 mois.

Inconvénient : même si les performances des pneus toutes saisons progressent d’année en année, ils n’offrent qu’un compromis peu satisfaisant entre pneu été et pneu hiver, avec des performances globales moyennes.

En premier lieu, il convient de choisir des pneus qui respectent les critères de dimension (largeur, hauteur…) du véhicule. Le montage ne s’improvise pas : il faut toujours s’adresser à un spécialiste.

Sur un même essieu, il faut monter des pneus identiques. Et si vous ne changez que deux des quatre pneus, les pneus neufs (qui ont une meilleure adhérence) doivent être montés de préférence à l’arrière du véhicule, ce qui évitera les tête-à-queue, notamment lors des décélérations brusques en virage.

Le changement de pneus implique nécessairement un équilibrage des roues afin d’éviter les vibrations une fois que le véhicule atteint une certaine vitesse. De plus, un défaut d’équilibrage peut se traduire par une usure prématurée des amortisseurs et des rotules du train avant du véhicule. Cette opération étant très souvent incluse dans les « forfaits montage », elle est normalement réalisée sans même que le client ait à la réclamer.

Qu’est-ce que la loi Montagne ?

La loi Montagne impose, depuis 2024, l’utilisation d’un équipement spécifique hiver dans les zones montagneuses du 1er novembre au 31 mars. Cela peut être :

des dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ;

amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ; ou le port, sur au moins deux roues de chaque essieu, de pneus hiver 3PMFS (3-peak mountain snowflake). Ce marquage est visible sur le flanc du pneu et représente un flocon de neige entouré de 3 pics montagneux.

Quand contrôler la pression des pneus ?

Il est très important de vérifier la pression des pneus régulièrement : idéalement, au moins une fois par mois. A minima avant chaque long trajet, a fortiori s’il doit être réalisé sur autoroute ou en charge avec plusieurs personnes à bord et des bagages. Les pneus représentent les seuls points de contact avec la route sur une surface équivalente à une feuille de papier format A4. Autant dire qu’ils jouent un rôle essentiel dans la sécurité, la consommation et le confort.

À quelle pression faut-il gonfler ses pneus ?

Les valeurs de pression de gonflage sont indiquées :

dans le manuel d’utilisation de la voiture ;

sur une étiquette collée sur le flanc de la portière du conducteur ;

sur la trappe à carburant ou de recharge.

Sont indiquées les pressions de gonflage normales et en charge, la seconde étant généralement légèrement supérieure.

À noter qu’une mauvaise pression engendre des risques :

d’éclatement du pneu ;

d’usure prématurée ;

de surconsommation de carburant qui peut atteindre 6 % avec une baisse de pression de 1 bar (1,5 bar au lieu de 2,5 bars).

Attention, la pression des pneus doit être effectuée à froid, c’est-à-dire en ayant roulé moins de 3 km à 50 km/h maxi. Ou alors il faut que le véhicule soit arrêté depuis plus de 2 h. S’il n’est pas possible de respecter ces règles de base, en cas d’urgence, il est possible de regonfler un pneu chaud en appliquant une surpression de 0,3 bar.

À noter En hiver, en règle générale, il n’est pas conseillé d’augmenter la pression de gonflage. Sauf si vous gonflez les pneus dans un lieu chauffé et lorsque l’écart de température entre l’intérieur et l’extérieur est important. Seulement dans ce cas, il est recommandé d’ajouter 0,2 bar à la valeur de la pression prescrite.

Que faire de ses pneus usagés ?

Un décret de 2002 oblige le distributeur à « reprendre gratuitement les pneumatiques usagés dans la limite du tonnage et des types de pneumatiques qu’il a lui-même vendus dans l’année précédente ». Si, dans son enquête de mars 2007, Que Choisir constatait qu’un nombre non négligeable d’enseignes ne connaissaient pas la loi ou ne reprenaient les vieilles gommes que contre rémunération, cette pratique est désormais bien appliquée.

Que valent les pneus d'occasion ?

Nous déconseillons totalement l’usage de pneus d’occasion. En effet, il est impossible de savoir si ces pneus ont fait l’objet d’incidents qui auraient pu affecter leurs performances en termes de sécurité.