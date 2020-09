Comparatif Casques audio Test portant sur 78 casques audio

Le prix ne reflète pas toujours la qualité. Les casques audio en sont la parfaite illustration. Parce qu’ils sont très à la mode, les marques assènent un marketing agressif qui rend très visibles des casques chers et de qualité déplorable. Nous avons testé près de 60 modèles de tous formats (casques externes, intra-auriculaires, avec ou sans fil, réducteurs de bruit) et de différents constructeurs : aux grands noms du son comme Bose, Sony ou Sennheiser, nous avons confronté des marques plus confidentielles ou plus « tendance », comme Beats, Parrot ou Skullcandy. Les surprises attendues sont bel et bien au rendez-vous.