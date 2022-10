Casques audio Écouteurs ou casque, les clés pour bien choisir

Chez soi, dans les transports ou pour faire du sport, le casque audio est devenu un incontournable. Vendus entre 15 et plusieurs centaines d’euros, disponibles en différents formats et parfois armés de haute technologie, ils constituent un marché très diversifié. Quelques repères pour s’y retrouver et bien choisir son modèle.

En résumé Dans la famille des écouteurs, les modèles true wireless (deux oreillettes livrées dans leur boîtier de rangement) ont supplanté les modèles filaires. Les modèles avec embouts en silicone tiennent mieux en place dans l’oreille.

Les casques sont plus encombrants, ils offrent une expérience différente, notamment quand les oreillettes englobent l’oreille (modèles circum-auraux).

Le Bluetooth s’est naturellement imposé tant il est confortable de profiter d’une connexion sans fil entre le casque et la source audio. La plupart des fabricants de casques livrent un câble qui permet de revenir à une liaison filaire au besoin.

Autre fonction très appréciable qui tend à se répandre : la réduction active de bruit. Mais quand elle est performante, elle fait grimper le prix.

Grâce à un micro intégré, la plupart des casques et des écouteurs servent de kit mains libres pour passer des appels téléphoniques.

Les écouteurs

Les écouteurs se logent dans l’oreille. Les simples oreillettes, positionnées à l’entrée du conduit auditif, étaient très répandues quand les fabricants de smartphones avaient obligation d’en fournir dans la boîte de leurs appareils (ce n’est plus le cas depuis fin 2021).

Les écouteurs filaires sont désormais cantonnés à l’entrée de gamme, mais les oreillettes demeurent courantes pour les modèles Bluetooth true wireless, c’est-à-dire les écouteurs sans aucun fil livrés dans un boîtier de rangement, comme les Airpods d’Apple ou les Xiaomi Mi True Wireless.

Les écouteurs avec embouts silicone sont désormais nettement plus répandus. Là aussi, les modèles filaires sont aujourd’hui d’entrée de gamme. Ces écouteurs intra-auriculaires tiennent mieux en place, d’autant que les fabricants intègrent généralement plusieurs tailles d’embout. Autre avantage, ils isolent mieux des bruits extérieurs et permettent donc de limiter le volume de la musique.

Les casques

Il existe différents types de casques avec arceau.

Les casques supra-auraux

Les coussins d’un casque supra-aural reposent sur les oreilles. La taille de ce type de casque le place à mi-chemin entre le casque portable et le gros casque circum-aural, et en fait donc un bon compromis pour un usage mixte domestique et nomade.

Le plus souvent, un arceau assure le maintien sur (ou derrière) la tête. Il existe aussi des casques « clips », qui tiennent sur les oreilles grâce à de petits bras articulés calés derrière le pavillon. Ils sont appréciés des sportifs, surtout s’ils portent une casquette.

Les casques circum-auraux

Ces modèles sont souvent plutôt confortables et restituent assez bien le son. Bien que leur encombrement les destine plutôt à un usage chez soi (il faut d’ailleurs penser à vérifier la longueur du câble ou de la rallonge : comptez 3 mètres pour ne pas avoir le nez collé au téléviseur), certains consommateurs n’hésitent pas à les utiliser avec un baladeur musical.

Les coussins des casques circum-auraux enveloppent l’oreille en prenant appui sur le crâne. C’est ce qui explique leur volume, qui nuit parfois à la facilité d’ajustement du casque sur la tête. Avant d’acheter un casque, essayez-le !

Casques à conduction osseuse

Un casque d’un nouveau genre commence à se faire une place, notamment dans le monde du sport (lire aussi notre guide d’achat consacré aux écouteurs pour faire du sport). Il s’agit d’un modèle basé sur une technologie originale, la transmission du son par les os, et non plus par les tympans. Les écouteurs se placent donc au niveau du haut de la mâchoire, laissant les oreilles libres et l’utilisateur connecté avec son environnement. Et étonnamment, le son reste discret, voire inaudible, pour les personnes proches de l’utilisateur. Pour l’instant, une seul fabricant, Shokz, s’est lancé. Mais cette technologie est assez bluffante et prometteuse.

Casque ouvert ou fermé ?

Un casque ouvert dispose de petits trous qui laissent sortir le son vers l’extérieur. À l’inverse, dans un casque fermé, le son est enfermé et ne peut sortir que du côté des oreilles. Généralement, les casques haut de gamme sont ouverts, car il est difficile de reproduire un son de qualité en bouchant un des côtés du haut-parleur. Attention, ceci réduit à néant – ou presque – le degré d’isolation de l’extérieur : dans le train ou l’avion, vos voisins risquent d’apprécier moyennement de partager votre musique ! À privilégier plutôt dans le cadre d’un usage en environnement calme, et seul, autrement dit chez soi. Notez qu’une écoute prolongée, même si elle n’est pas recommandée, est généralement plus agréable avec un casque ouvert qu’avec un casque fermé.

Un casque semi-ouvert possède des ouvertures partielles pour trouver un compromis entre isolation et aération du son.

Fonction kit mains libres

Parce qu’ils sont souvent utilisés avec un smartphone, les casques et écouteurs offrent la plupart du temps une fonction kit mains libres. La musique est automatiquement coupée en cas d’appel et, pour décrocher, l’utilisateur n’a qu’à appuyer sur un bouton. Un micro lui permet de discuter.

Le Bluetooth s’impose

Le Bluetooth et sa liberté de mouvement se sont naturellement imposés dans l’univers des casques et des écouteurs. La disparition progressive des ports jack sur les smartphones et les téléviseurs, au profit du Bluetooth, encourage ce changement. Bien sûr, on trouve encore des modèles filaires en entrée de gamme. Et dans la famille des casques, certains fabricants ont gardé le fil pour certains modèles haut de gamme. Mais la majorité des casques et des écouteurs sont désormais Bluetooth. Il est donc important de jeter un coup d’œil à leur autonomie. Notez que souvent, les fabricants livrent un câble jack dans la boîte de leurs casques sans fil, pour pouvoir l’utiliser quand la batterie est vide.

Réduction de bruit : l’essayer, c’est l’adopter

Certains casques isolent mieux l’utilisateur du bruit ambiant que les autres. Mais une technologie de plus en plus répandue a fait son apparition : la réduction de bruit. Quand elle est performante, elle est extrêmement appréciable. Son principe est simple : le bruit ambiant est capté par un microphone à l’extérieur du casque puis un processeur l’analyse et l’élimine en appliquant un signal exactement opposé (ou en opposition de phase). Ainsi, les deux signaux sonores s’annulent et créent une ambiance feutrée très agréable, notamment dans le train ou dans l’avion. Les casques avec réducteur de bruit réclament également une alimentation électrique (pile ou batterie). Nos tests tendent à montrer qu’une réduction de bruit confortable et efficace exige un certain budget. Évitez les premiers prix.

Ce conseil est vrai quel que soit le type de casque que vous cherchez. Les modèles bas de gamme n’offrent pas une qualité sonore satisfaisante et s’avèrent souvent assez inconfortables. Les casques de qualité sont livrés avec une housse de rangement. Notez que pour changer le câble ou les coussinets, qui peuvent s’abîmer dans le temps, il faudra remettre la main au portefeuille (comptez par exemple entre 25 € et 35 € pour des coussinets chez Bose).