AirPods 3e génération Prise en main

Nouveau design, charge sans fil MagSafe, étanchéité… Apple a résolument boosté ses nouveaux écouteurs sans fil AirPods. Il promet aussi 1 heure d’autonomie supplémentaire par rapport à la précédente version et un son « audio spatial » avec suivi dynamique des mouvements de la tête. Premières impressions.

Cette fois, ce sont vraiment de nouveaux AirPods. Depuis leur lancement en 2016, les écouteurs sans fil d’Apple n’avaient pas changé, ou à peine. En 2019, une deuxième version intégrait l’assistant vocal Siri et un boîtier de rangement rechargeable sans fil (par induction). Aujourd’hui, avec cette troisième version disponible depuis quelques semaines, le fabricant revoit ses écouteurs en profondeur.

Principales différences entre les AirPods 2, les AirPods 3 et les AirPods Pro

AirPods 2 AirPods 3 AirPods Pro Prix 149 € 199 € 279 € Type Écouteurs Écouteurs Intra-auriculaires Audio spatial Non Oui Oui Réduction de bruit Non Non Oui Étanchéité (IPX4) Non Oui Oui

Les AirPods 2e et 3e génération et les AirPods Pro.

Ergonomie et première connexion

D’abord, leur design évolue. Avec leur tige raccourcie et leur nouveau boîtier oblong, les AirPods 3 se distinguent des AirPods 2 (toujours en vente) et se rapprochent des AirPods Pro. Un indicateur extérieur renseigne sur l’état de charge du boîtier. Comme pour tous les AirPods, et plus généralement tous les écouteurs true wireless, le boîtier des AirPods 3 permet de recharger les écouteurs. Il intègre lui-même une batterie que l’on recharge soit en branchant le boîtier au secteur, soit en le posant sur un chargeur sans fil (par induction). Désormais, il est compatible avec la technologie MagSafe d’Apple, qui optimise la position du boîtier sur le chargeur par un système d’aimants.

La connexion des AirPods 3 à un iPhone est ultrasimple. Il suffit d’ouvrir le boîtier des écouteurs à proximité du smartphone pour qu’ils se reconnaissent. Pour connecter les écouteurs à un smartphone Android, il suffit d’appuyer sur un bouton situé au dos du boîtier.

Une fois en place, ils tiennent bien dans les oreilles, mais il est difficile de dire s’ils conviendront à toutes les morphologies. Les AirPods Pro, avec leurs embouts en silicone (3 tailles livrées) qui maintiennent les écouteurs dans le conduit auditif, sont plus fermement installés. Par ailleurs, la tige des AirPods 3 est équipée de capteurs de pression. Un appui lance la musique, deux appuis permettent de passer au morceau suivant, trois de revenir en arrière, et un appui prolongé lance l’assistant vocal Siri. Ce type de commande, également disponible sur les AirPods Pro, est plus ergonomique que le simple toucher proposé sur les AirPods 2.

Pas de réduction active de bruit

Ces AirPods sont annoncés étanches à l’eau et à la transpiration. Le contraire, aujourd’hui, aurait été surprenant. Mais les AirPods 3 n’intègrent pas la réduction active de bruit, qu’on est aujourd’hui en droit d’espérer sur des écouteurs à 199 €. Les en équiper aurait réduit à néant l’intérêt des AirPods Pro qui, eux, intègrent cette technologie bluffante. N’espérez donc pas profiter confortablement de votre musique, de votre podcast ou du son de votre série dans un environnement bruyant. Dans la salle animée d’un restaurant, dans le métro, le train ou l’avion, les bruits extérieurs prennent le dessus.

Nos prochains tests en laboratoire permettront d’évaluer la qualité sonore qui, d’après nos premiers essais, semble au rendez-vous.

Audio spatial, pour un son en 3D…

Dernière nouveauté des AirPods 3 : ils intègrent la fonction « audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête » (déjà proposée sur les AirPods Pro). L’« audio spatial », c’est en quelque sorte l’appellation d’Apple pour le Dolby Atmos, un format audio immersif qui diffuse du son autour et au-dessus de l’utilisateur, en 3D. D’abord exploité au cinéma, qui s’y prête parfaitement, le Dolby Atmos s’est progressivement étendu aux home cinémas, aux barres de son, aux téléviseurs puis plus récemment aux smartphones. « Seuls les smartphones puissants, capables de gérer des algorithmes complexes, sont concernés, puisqu’ils virtualisent des haut-parleurs qui n’existent pas », explique toutefois Anaïs Libolt, responsable Dolby France. Concrètement, Apple propose dans son service de streaming Apple Musique des titres compatibles, c’est-à-dire des morceaux existants remixés en Dolby Atmos, ou bien mixés directement dans ce format. Chaque instrument, chaque voix, chaque effet sonore est ainsi destiné à parvenir aux oreilles par la droite, par la gauche ou par le haut. « L’“audio spatial” offre aux artistes la possibilité de créer des expériences audio immersives pour leurs fans, avec un son multidimensionnel », affirme Apple sur son site Internet. À l’usage, le rendu sonore est plus rond, plus enveloppant, mais la perception d’un effet 3D net avec des instruments surgissant de tous bords n’est pas évidente. « En musique, ce format offre une scène sonore plus large aux artistes, c’est un outil de création supplémentaire, qui peut s’avérer pertinent pour retransmettre la réverbération, l’acoustique d’une salle de concert, ou pour des sons électroniques en hauteur », décrypte Anaïs Libolt. On reste un peu sur notre faim après quelques écoutes.

… avec suivi des mouvements de la tête

Plus étonnante, la dimension « suivi dynamique des mouvements de la tête » promise par Apple. Grâce à des détecteurs de mouvements intégrés aux écouteurs et aux technologies dites « binaurales » (en clair, qui permettent de duper le cerveau), les sons accompagnent l’auditeur lorsqu’il tourne la tête. Cette fois, l’effet est immédiatement perceptible. Et ce n’est pas tant pour la musique que pour les films et les séries que ce son dynamique est intéressant. L’expérience est nouvelle, pas indispensable. Notez que le suivi de la tête n’est pas disponible si vous utilisez les AirPods avec un smartphone Android.