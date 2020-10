Écouteurs Lidl Silvercrest (vidéo) Pas chers… mais mauvais

Lidl frappe à nouveau ! Après les robots de cuisine et les aspirateurs balai, le discounter s’attaque aux écouteurs Bluetooth : le 19 octobre, l’enseigne commercialisera un modèle à 24,99 €, soit 7 fois moins cher que les Airpods d’Apple. Nous avons pu tester les écouteurs True Wireless de Lidl en laboratoire avant leur lancement et, sans surprise, leur qualité audio est catastrophique.

Lidl lancera dans les prochains jours des écouteurs Bluetooth True Wireless, le format popularisé par les premiers Airpods d’Apple. Ces écouteurs sans fil, livrés dans un boîtier qui permet de les ranger et de les recharger, coûtent 24,99 €. D’habitude, les prix oscillent plutôt entre 100 et 350 € dans cette famille de produits. Cette fois encore, l’enseigne fracasse les prix, comme elle l’a déjà fait avec son Silvercrest Monsieur Cuisine Connect (359 €) pour les robots de cuisine ou son aspirateur balai Silvercrest (80 €).

Mauvaise qualité audio

Nous avons pu envoyer ces écouteurs Lidl True Wireless au laboratoire pour un test avant leur commercialisation. À ce tarif, pouvait-on vraiment s’attendre à un produit performant ou innovant ? Pas vraiment. Nous n’avons donc pas été surpris des résultats de nos tests en laboratoire, notamment en ce qui concerne la qualité audio. C’est simple, elle est catastrophique. Notre jury d’écoute est unanime : le son est étriqué, coincé entre des aigus agressifs et des basses déformées par la saturation. Les écouteurs n’offrent aucune dynamique et d’une façon générale, le taux de distorsion dans les graves est tel que le son devient confus et abîmé (lire encadré « L’avis de l’expert »). Certes, notre playlist de test, volontairement composée de morceaux très variés, est impitoyable. Mais tous les casques audio testés suivent le même protocole, et rares sont les conclusions aussi mauvaises. Concrètement, ces écouteurs peuvent dépanner pour regarder une vidéo sur Internet ou écouter un podcast, mais les amateurs de musique, notamment hip-hop ou électro, n’y trouveront pas leur compte.

Les écouteurs Silvercrest reprennent le format popularisé par Apple avec ses Airpods.

Équipement de base au rendez-vous

C’est dommage, car les écouteurs de Lidl ne sont pas mauvais sur toute la ligne. Certes, les plastiques sont rudimentaires et la charnière du boîtier basique (Xiaomi, qui avait déjà cassé les prix avec ses Xiaomi True Wireless à 79 € – ils coûtent désormais 50 € – proposait mieux niveau finitions). Mais on a ici affaire à du premier prix, et l’essentiel est là. Un câble USB-C vers USB-C livré avec l’appareil permet de recharger le boîtier. Trois témoins lumineux sur le devant donnent une idée du niveau de charge et sur chaque écouteur, une LED s’allume en blanc lorsqu’il est chargé, en rouge lorsqu’il est en charge. En dessous, un bouton sert à appairer les écouteurs, c’est-à-dire à faire les présentations avec le smartphone afin que la connexion entre les deux, par la suite, soit automatique. Les écouteurs de Lidl ne sont pas étanches, mais le boîtier est compatible avec la recharge sans fil.

Les écouteurs de Lidl sont compatibles avec la recharge sans fil.

Appairage facile et bonne autonomie

C’est d’ailleurs l’appairage et l’autonomie qui ont créé la surprise. Ni avec un iPhone, ni avec un smartphone Android, ni avec un PC nous n’avons eu besoin du bouton dédié à l’appairage. Soulignons qu’il est possible d’associer les Silvercrest avec plusieurs appareils. Il a suffi d’activer le Bluetooth sur le smartphone et le PC et de placer les écouteurs dans nos oreilles pour qu’ils apparaissent à l’écran (sous le nom de « STSK 2 C3 ») et que la connexion s’établisse. Une voix, dans les écouteurs, confirme le statut (appairé, connecté, déconnecté). Dommage que l’annonce soit en anglais, surtout qu’il est impossible de changer pour du français, ni même d’ailleurs d’accéder au moindre réglage. D’habitude, ce type d’écouteurs fonctionne de pair avec une application mobile qui permet, entre autres, de personnaliser la configuration des boutons. Sur les écouteurs Lidl, impossible de changer les commandes, qui ne permettent que de passer la lecture en pause (1 appui), de passer au morceau suivant (appui prolongé) ou encore de rappeler le dernier numéro (2 appuis).

Côté autonomie, le boîtier intègre une batterie de 550 mAh qui offrirait, selon Lidl, 5 recharges complètes pour 3 heures d’écoute à chaque fois. En fait, les écouteurs font mieux ! Nous avons mesuré plus de 6 heures d’autonomie (à 80 dB) pour les écouteurs Lidl quand les Airpods d’Apple tiennent 4 h 52, les Airpods Pro 5 h 16. Une recharge complète dans le boîtier ne prend que 52 minutes, ce qui est, là aussi, un bon résultat.

Notre avis sur les écouteurs Silvercrest Lidl

Pas de réduction de bruit, pas d’assistant vocal, pas de détection automatique qui passe l’écoute en pause quand on enlève un écouteur… Les écouteurs Silvercrest sont rudimentaires. Mais les quelques fonctions proposées sont correctement réalisées. L’appairage est simple, la connexion Bluetooth stable, l’autonomie bonne. Dommage que la qualité sonore laisse vraiment à désirer. À envisager pour un dépannage, pas plus.