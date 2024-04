Écouteurs Fairphone Fairbuds

Après les Fairbuds XL et les True Wireless Earbuds, Fairphone récidive dans le domaine de l’audio avec de nouveaux écouteurs sans fil, les Fairbuds. Vendus 149 €, ils arborent un design classique et intègrent la précieuse fonction de réduction de bruit, qui permet de s’isoler des bruits ambiants. Surtout, ils sont les plus réparables du marché puisqu’il est possible de changer la batterie de chaque écouteur ainsi que celle du boîtier de charge. Prise en main avant notre test en laboratoire.

Avec ses nouveaux écouteurs sans fil, Fairphone, qui s’est fait connaître pour ses smartphones éthiques, devrait marquer les esprits. Les Fairbuds sont en effet les premiers dont les batteries ‒ celle du boîtier mais aussi celle de chacune des oreillettes ‒ sont facilement remplaçables. Le fabricant néerlandais répond ainsi à l’une des principales critiques formulées à l’encontre des écouteurs True Wireless (sans fil) : la multiplication des batteries au lithium non remplaçables alourdit considérablement leur empreinte environnementale, puisque dès que l’une défaille, l’oreillette ou le boîtier est bon pour la poubelle.

Ici, un simple tournevis cruciforme permet d’extraire la batterie du boîtier, et pour les oreillettes, nul outil nécessaire : il suffit de retirer un anneau de protection en silicone puis de lever un clapet pour atteindre la batterie. Fairphone vend des batteries en pièces détachées sur son site web, au prix de 12,95 € celle du boîtier et 9,95 € les deux pour les oreillettes. Le fabricant entend les fournir jusqu’à fin 2030.

La batterie de chacun des écouteurs, ainsi que celle du boîtier, sont facilement remplaçables.

Matériaux recyclés et garantie de 3 ans

Comme il s’y était engagé en 2021, Fairphone a par ailleurs augmenté la proportion de matériaux éthiques (provenant de pays en paix et de mines respectueuses des conditions de travail) et recyclés (or, cobalt, argent, terres rares) dans la composition du boîtier. De 30 % dans celui des Fairphone True Wireless Earbuds, elle est passée à 70 % dans le boîtier, mais aussi dans les écouteurs, de ces Fairbuds. Quant au plastique, il est entièrement recyclé.

L’engagement de l’entreprise dans les pratiques respectueuses des personnes et de la planète n’est plus à prouver, aucun fabricant de produits high-tech ne fait aussi bien. En cas de perte ou de dommage, il sera également possible, désormais, d’acheter une oreillette seule (44,95 €) ou un nouveau boîtier (ce dernier est composé de deux pièces, un support de charge à 39,95 € et une coque externe à 12,95 €). « Nous proposons aussi une garantie de 3 ans afin d’encourager les utilisateurs à prolonger la durée de vie de leurs écouteurs et réduire leur empreinte environnementale globale, puisque la principale source d’émission de carbone est associée à leur processus de fabrication », explique Fairphone.

Les Fairbuds sont disponibles en noir ou en blanc.

Design basique et mise en route intuitive

Ces engagements écoresponsables séduiront les consommateurs sensibles à la cause. Seront-ils pour autant satisfaits des écouteurs ? Leur prix joue en leur faveur : les Fairbuds sont vendus 149 €, ce qui les situe dans le ventre du marché, entre les modèles haut de gamme d’Apple ou Bose (250 à 300 €) et ceux plus accessibles de Jabra (70 €), JVC (75 €) ou encore Sennheiser (100 €). Rien de surprenant côté look, leur design est classique. Les écouteurs, livrés avec 3 tailles d’embouts en silicone afin que chacun trouve le plus adapté à ses conduits auditifs, tiennent bien en place et s’avèrent assez confortables.

Pour les appairer, il suffit de maintenir un bouton sur le boîtier pendant que le smartphone cherche les appareils Bluetooth alentour. À chaque utilisation, la connexion est ensuite automatique. Le pilotage est lui aussi classique. Retirer une oreillette pendant l’écoute passera la musique en pause ; glisser vers le haut ou le bas sur une oreillette ajustera le volume. Tapotez une fois pour la pause, deux fois pour passer à la chanson suivante, trois fois pour la piste précédente. Si votre téléphone sonne, tapotez une fois pour accepter l’appel, ou glissez vers le bas pour le refuser. Enfin, en maintenant la pression sur l’oreillette droite, on active la réduction active de bruit.

À gauche, les Fairbuds dans leur boîtier, plus imposant que celui des Airpods Pro d’Apple, à droite.

Réduction de bruit

Cette fonction, qui permet de s’isoler des bruits ambiants dans les transports ou dans un restaurant, est très appréciée. Réservée aux écouteurs et casques haut de gamme il y a quelques années, elle est désormais proposée sur de nombreux modèles. Mais la qualité de cette fonctionnalité techniquement complexe n’est pas toujours au rendez-vous. Lors de nos tests de casques audio en laboratoire, nous l’évaluons avec des bruits continus, des bruits cycliques ainsi qu’au restaurant, et les résultats sont assez variables. En attendant que les Fairbuds passent sur le banc d’essai, nous avons pu la mettre à l’épreuve en travaillant (au sein d’une rédaction assez animée par moments !), lors d’un voyage en train, dans le métro ainsi que lors d’une séance en salle de sport. Nos premières impressions ? On a vu pire ! La réduction de bruit isole efficacement ; elle s’est même révélée plutôt satisfaisante sur la durée (sur les mauvais modèles, la fonction peut devenir inconfortable).

Qualité sonore en suspens

Rien de grossier non plus du côté de la qualité sonore, qui nous est apparue correcte lors de notre prise en main sur différents styles de musique. Mais les choses se gâtent lorsqu’on les compare à d’autres, en l’occurrence aux Airpods Pro d’Apple, au son plus net, plus cristallin. Nos tests en laboratoire devraient préciser les points de faiblesse des Fairbuds. Notez qu’une application Android et iOS accompagne l’usage des écouteurs (la même que celle qui permettait déjà de gérer le casque Fairbuds XL). Elle permet d’accéder à un égaliseur pour modifier le rendu sonore, de consulter l’état des batteries et de mettre à jour le micrologiciel des écouteurs. Enfin, Fairphone annonce une autonomie de 26 h en lecture (en comptant les recharges offertes par le boîtier), ce que nous mesurerons également en laboratoire.

L’appli Fairbuds est assez succincte ; elle permet de consulter l’état des batteries, mais pas de personnaliser les touches de commandes, par exemple.

En conclusion

Ces écouteurs modulables et réparables vendus 149 € permettent de s’équiper sans se ruiner et d’envisager une utilisation sur des années grâce à la garantie de 3 ans et les batteries remplaçables. Ce ne sont pas les meilleurs écouteurs du marché, mais la qualité sonore est correcte et la réduction de bruit honorable. En bonus, la possibilité de les connecter à deux appareils simultanément (pratique si vous passez d’une réunion en visio sur ordinateur à l’écoute de musique sur smartphone, par exemple). Ces écouteurs sont aussi certifiés IP54, ce qui permet de les utiliser sans crainte lors d’activités sportives ou sous la pluie.