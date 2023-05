Casque Fairphone Fairbuds XL Premières impressions

Le néerlandais Fairphone, connu pour ses smartphones équitables, se lance dans les casques audio. Le Fairbuds XL est fait de matériaux recyclés, de « cuir » végan, et intègre la réduction active de bruit. Le fabricant vante par ailleurs la modularité de son appareil : 8 pièces, de la batterie aux coussinets, sont remplaçables en cas d’usure. Mais à 249 €, le Fairbuds XL se frotte à des modèles haut de gamme aux performances exceptionnelles. Tient-il la comparaison ?

Nouvelle étape pour la marque Fairphone. Après les smartphones et les écouteurs intra-auriculaires True Wireless Earbuds, le néerlandais se lance dans les casques audio avec les Fairbuds XL. Premier constat : Fairphone se distingue déjà de la concurrence par la couleur, puisque le modèle est vert. Un assez joli vert moucheté, qui change des indétrônables noir et gris anthracite de Bose, Bower & Wilkins, JBL ou encore Sennheiser. Notez que le Fairbuds XL est également proposé en… noir. En fait, Fairphone s’est inspiré des couleurs de son dernier smartphone, le Fairphone 4. Il a d’ailleurs choisi les mêmes matériaux, notamment pour la coque, constituée de polycarbonate recyclé. Le Fairbuds XL contient aussi de l’or, de l’aluminium et de l’étain recyclé. Quant au bandeau supérieur et aux coussinets, ils sont constitués de « cuir » végan (cela ressemble à du cuir, mais ce sont des matières plastiques ou végétales). Enfin, la housse de rangement est fabriquée en polyester et Nylon recyclés. Depuis sa création, en 2013, c’est son dada : Fairphone se bat pour proposer des produits high-tech les plus équitables possibles. Le fabricant s’attache aussi à la dimension sociale de son activité et assure qu’il versera 0,55 dollar par casque vendu pour améliorer les conditions de travail des ouvriers.

Un casque modulaire…

Fidèle à son concept de réparabilité maximale, Fairphone propose un casque « modulaire », c’est-à-dire dont on peut remplacer certains composants, comme il le fait depuis l’origine avec ses smartphones. Par exemple, les coussinets (11,90 € la paire). Rien d’étonnant à ce stade, des coussinets de rechange sont disponibles chez d’autres fabricants (34,95 € pour une paire adaptée au casque Bose QuietComfort 45, 29,90 € pour une paire destinée au Sennheiser Wireless Momentum 4). Mais vous pourrez aussi remplacer la mousse intérieure de ces coussinets (14,95 €), et surtout la batterie (19,95 €), le câble audio qui joint une oreillette à l’autre (14,95 €), les haut-parleurs (39,95 € le gauche, 79,95 € le droit), le bandeau de maintien sur la tête (19,95 €), sa protection supérieure (19,95 €) et sa base (19,95 €). Voilà un bel effort du côté de la durabilité. Reste à savoir si le Fairbuds XL assure question confort et surtout qualité audio.

Un petit tournevis cruciforme permet de démonter le Fairbuds XL. Huit de ses composants, des coussinets au bandeau de maintien, sont remplaçables.

… et haut de gamme

Déjà, le Fairbuds XL est un casque au goût du jour. Il intègre une norme très récente de Bluetooth, le 5.1, économe en énergie, et compatible avec les codecs AAC, SBC et surtout APTX HD pour une bonne qualité audio. Enfin, il intègre la technologie de réduction active de bruit, qui permet de s’isoler dans un environnement par un procédé d’annulation des bruits. C’est ce qui justifie le tarif du casque qui, à 249 €, se positionne dans la fourchette haute du marché. Il est aussi compatible avec les assistants vocaux de Google, Amazon (Alexa) et Apple (Siri) pour décrocher lors d’un appel ou piloter sa musique à la voix. Avec un poids annoncé de 315 g, le Fairbuds XL est un peu lourd (292 g pour le Momentum de Sennheiser, 262 g pour le Noice Cancelling 700 de Bose ), et une fois en place, ça se ressent. Heureusement, la douceur du bandeau de maintien et des coussinets relève le confort général.

Le Fairbuds XL plié dans sa housse.

Des commandes intuitives

Fairphone propose une application qui permet de varier les profils de son. C’est là la seule utilité de cette appli, du moins dans la préversion proposée lors de notre prise en main. Elle n’est pas indispensable pour appairer le casque à son smartphone, une opération qui ne présente par ailleurs aucune difficulté. Pour piloter l’appareil, Fairphone propose un petit joystick et un bouton. Le premier permet d’allumer le casque (pression de 3 secondes), de connaître le niveau de la batterie (2 appuis), mais aussi d’adapter le volume et de changer de piste. Ce joystick est bien positionné et hypermaniable, ne laissant aucune équivoque possible sur la prise en compte des actions demandées grâce à de discrets mais efficaces avertissements sonores. Le bouton sert à activer ou désactiver la fonction de réduction active de bruit. Un mode intermédiaire, « son ambiant », laisse passer les bruits environnants. Dans un bureau partagé, dans le métro, dans la rue, au restaurant, la différence entre ces modes est parfaitement perceptible. En outre, une fois la réduction de bruit activée, le casque procure un confortable cocon bien isolé.

Le casque se pilote à partir d’un petit joystick et d’un bouton.

Qualité sonore au rendez-vous ?

Apprécier la qualité sonore d’un casque est un exercice délicat. D’abord parce que la qualité sonore dépend de la source de musique (qualité d’encodage des fichiers numériques), mais aussi parce qu’elle recèle une dimension subjective. En variant les styles et les sources, ce casque nous a semblé offrir une qualité sonore correcte, plutôt agréable à l’oreille. C’est en le comparant à d’autres casques, notamment au Noise Cancelling 700 de Bose, que les chosent se corsent un peu. Les mêmes titres apparaissent plus cristallins, plus clairs, et le son est globalement plus enveloppant. Nos tests en laboratoire permettront de mesurer précisément toutes les performances. On mesurera aussi l’autonomie du casque : le fabricant annonce 30 h, mais elle nous a semblé un peu plus courte.

Notre avis

En résumé, on salue l’initiative de Fairphone de proposer un casque écoresponsable, du moins aussi écoresponsable que possible, dans un contexte où ce produit est hyperpopulaire (548 millions de casques audio ont été vendus en 2021). Les consommateurs sensibles à la durabilité des équipements seront séduits. Mais il faut accepter de débourser 249 €, un tarif aujourd’hui réservé aux meilleurs casques du marché.