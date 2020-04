© Motortion Films/Shutterstock Comparatif Climatiseurs splits Test portant sur 27 climatiseurs splits

L'installation d'un climatiseur split – dont la console rafraîchissante est fixée au mur tandis que le moteur est à l'extérieur du logement – peut être intéressante lorsqu'une clim mobile ne suffit pas. Les splits sont en effet plus silencieux, moins encombrants et globalement plus efficaces que les clims mobiles. Mais ce gros achat ne peut pas se faire à la légère, car il nécessite des travaux d'installation réalisés par un professionnel et, surtout, un budget important : 2 000 € en moyenne pour un kit comprenant unités extérieure et intérieure. Notre test comparatif de climatiseurs splits réversibles (faisant chauffage en hiver et clim en été) vous aidera à faire le bon choix, sans sueurs froides.