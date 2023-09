Pompes à chaleur air-eau

À l'approche de la saison froide, le choix d'une pompe à chaleur air-eau de qualité devient essentiel. Notre test comparatif, inédit en Europe, passe au crible 7 pompes à chaleur de grandes marques : Ariston, Atlantic, Bosch, Daikin, Panasonic et Toshiba. Nous avons mis ces systèmes à l'épreuve de diverses températures pour vous présenter une analyse complète de leurs performances, de leur efficacité énergétique et de leur facilité d’installation et d’usage. Nos résultats vous permettront de faire le meilleur choix pour cet investissement crucial pour votre maison.