© radekcho - stock.adobe.com Pompes à chaleur air-eau Le grand flou des caractéristiques

Du fait de l’engouement des Français pour ce mode de chauffage, les pompes à chaleur air-eau sont de plus en plus présentes dans les magasins et les prospectus. Mais à moins d’être un spécialiste, il est parfois difficile de connaître leur puissance thermique, variable selon le lieu d’habitation.

Moins polluantes que les chaudières au bois ou au fioul et moins énergivores que les radiateurs électriques, les pompes à chaleur (PAC) air-eau sont devenues, en quelques années, les stars de la rénovation énergétique. En France, 170 390 PAC air-eau ont été posées en 2020, puis 253 140 en 2021. Et leurs ventes ont encore bondi de 30 % au cours de l’année 2022 selon Uniclima, le syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques. À titre de comparaison, en 2016, il s’en était seulement écoulé 74 475 unités.

Ce succès les a mises sur le devant de la scène, chez les chauffagistes, dans les magasins de bricolage, sur les sites des fabricants ou les catalogues promotionnels. Mais ne comptez pas sur ces derniers pour effectuer un choix éclairé, tant l’information qui y est fournie peut être parcellaire.

Pour choisir une pompe à chaleur, il faut en effet tenir compte, entre autres, de sa puissance. En simplifiant, on peut dire qu’une unité de 6 à 10 kW est nécessaire pour une maison de 100 m2.

Le problème, c’est que la puissance de chauffage d’une pompe à chaleur varie en fonction de la région où elle est installée. Plus le climat est froid, plus la pompe à chaleur peine à extraire des calories de l’air extérieur et plus sa puissance thermique est faible. Par exemple, la PAC Toshiba Estia que nous avons testée affiche une puissance thermique nominale de 8 kW pour les climats chauds et tempérés et de 7 kW dans les zones de climat froid. Cette information est disponible sur l’étiquette énergie du produit.

Extrait de l’étiquette énergie de la PAC air-eau Toshiba Estia, qui montre qu’elle est moins puissante en zones froides.

La situation se complique avec certaines pompes à chaleur, dont les valeurs sont inversées : elles sont annoncées comme plus puissantes quand le climat est froid. C’est le cas de la PAC Ariston Nimbus Plus 80 S Net R32, dont l’étiquette annonce une puissance de 5 kW dans les zones chaudes, 8 kW dans les zones tempérées et 12 kW en cas de climat froid. Le secret ? Un appoint électrique compense les pertes de puissance dues aux températures extérieures très basses. Il est regrettable que la présence de cet appoint électrique ne soit pas indiquée sur l’étiquette énergie (et parfois, pas non plus sur les brochures commerciales) car quand il prend le relai, le consommateur perd l’avantage de la technologie pompe à chaleur.

La PAC air-eau Ariston Nimbus a une meilleure puissance thermique dans les zones froides, grâce à un appoint électrique.

La puissance thermique selon les zones climatiques doit obligatoirement être indiquée sur l’étiquette énergie. Mais celle-ci est bien souvent visible uniquement après l’achat, puisqu’elle se trouve sur l’emballage du produit. Pour un choix éclairé, un niveau équivalent d’information devrait être accessible sur les brochures commerciales ou les sites des fabricants, mais ce n’est pas toujours le cas. Sur le site d’Atlantic, la pompe à chaleur Alféa Extensa est disponible à l’achat avec des puissances allant de 5 kW (pour 7 538 €) à 10 kW (11 997 €). Mais pour quelle zone climatique ces puissances sont-elles valides ? Nous n’avons pas trouvé l’information… Autre exemple : dans un catalogue promotionnel, le distributeur Clim+ annonce des puissances et même un coefficient de performance (COP) sans préciser dans quelles conditions il a été calculé.

Dans ce catalogue, la pompe à chaleur Toshiba Estia est annoncée avec un coefficient de performance de 4,9 mais sans indication sur la zone climatique concernée.

Dans ces conditions, les consommateurs se voient obligés de se référer à la documentation technique des constructeurs, parfois difficilement accessible, pour effectuer une synthèse des produits qui pourraient être adaptés à leurs besoins. Ce défrichage de l’information les oblige bien souvent à se tourner vers des professionnels pour l’ensemble de leur processus de choix. Certes, la présence d’un professionnel qualifié est fortement recommandée pour bien définir ses besoins, et elle est obligatoire pour l’installation de PAC bi-bloc qui impliquent la manipulation de fluides frigorigènes. Pour autant, il serait appréciable que les consommateurs puissent aussi, de leur côté, comparer aisément les produits afin de se lancer dans un projet d’installation très coûteux.