Google, Netatmo, Somfy, Bosch, Honeywell, tado°… plusieurs marques commercialisent des thermostats connectés. Comment fonctionnent ces appareils permettant de contrôler la température de son domicile à distance ? Comment les choisir ? Et surtout, permettent-ils vraiment de faire des économies d’énergie, comme l’affirment les fabricants ? On vous dit tout.

En résumé Un thermostat connecté permet de commander à distance le chauffage de son logement et de programmer des plages horaires.

Il est compatible avec la majorité des systèmes de chauffage, qu’il soit à eau ou électrique, individuel ou collectif. L’intervention d’un professionnel peut être nécessaire.

Si les économies générées sont réelles, elles ne sont pas forcément à la hauteur de ce que promettent les fabricants.

Depuis le 1er décembre 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, une aide financière est accordée aux foyers s’équipant d’un thermostat connecté et de têtes thermostatiques.

Qu’est-ce qu’un thermostat connecté ?

Installé à la place du thermostat classique, il permet de régler la température de son logement ou bien de déclencher ou d’arrêter le chauffage à distance, depuis son smartphone, une tablette connectée ou un ordinateur. Pratique pour chauffer la maison avant un retour de week-end ou au contraire éteindre un chauffage qu’on aurait laissé allumé. Il permet en outre de programmer facilement des plages horaires de chauffage.

Bon à savoir. À partir du 1er janvier 2027, tous les logements (existants ou neufs) devront être équipés d’un thermostat, connecté ou non.

Les appareils les plus simples s’appuient sur les plages horaires et les températures programmées par les occupants pour déclencher ou non le chauffage. D’autres intègrent des capteurs ou des systèmes de géolocalisation des smartphones afin de mieux connaître les habitudes des occupants et de ne chauffer le logement qu’en leur présence. Les plus perfectionnés prennent même en compte d’autres éléments, comme la température extérieure ou la vitesse de montée en température du logement pour optimiser les réglages et ainsi limiter la consommation d’énergie.

Avec quels types de chauffage les thermostats connectés sont-ils compatibles ?

Chauffage à eau

Il est possible, dans la très grande majorité des cas, d’équiper son logement d’un thermostat, connecté ou non. Chaque fabricant propose sur son site Internet un outil permettant de vérifier la compatibilité du thermostat avec sa chaudière. Au moment de l’installation, un relais devra être installé et connecté à Internet. C’est ce boîtier qui, en communiquant par ondes avec le thermostat, déclenche l’allumage et l’arrêt de la chaudière.

Chauffage électrique

Si votre installation est composée de radiateurs électriques à fils pilotes, un thermostat déporté, connecté ou non, pourra alors prendre la main sur leur fonctionnement. De plus en plus de radiateurs électriques sont d’ailleurs connectables, c’est-à-dire qu’ils peuvent se connecter à une box reliée à Internet. Les ordres sont ainsi émis à distance par les serveurs des boîtiers, qui sont eux-mêmes programmés par les utilisateurs via leur application.

Sur quels critères choisir un thermostat connecté ?

Vérifiez avant tout avec quels thermostats votre appareil de chauffage est compatible. Puis dirigez-vous vers un modèle facile à utiliser au quotidien. Que ce soit sur l’appareil lui-même ou depuis l’application, les principales fonctionnalités doivent être accessibles facilement, qu’il s’agisse de modifier la température, de programmer les plages de chauffe, de signaler une absence ou encore d’enclencher le mode hors gel.

D’autres options peuvent aussi se révéler pratiques, comme :

la détection des individus qui adapte la température en fonction de la présence ou non de personnes dans le logement ;

l’anticipation de chauffe qui permet d’atteindre la bonne température exactement à l’heure souhaitée ;

ou encore le signalement de perte de connexion.

Opter pour un thermostat mobile permet de le déplacer dans la pièce de son choix, et donc de choisir la température de référence. Pour ceux qui ont des emplois du temps très irréguliers, opter pour un appareil proposant des plannings différents selon la semaine est une bonne idée. Enfin, si vous possédez une enceinte connectée, il peut être opportun d’opter pour un thermostat compatible. Vous pourrez ainsi commander votre chaudière par la voix.

Pour une première installation, mieux vaut faire appel à un professionnel qui branchera le relais et le connectera au wi-fi du domicile. Si le relais est branché sur une simple prise électrique en cas de chauffage collectif, il doit être connecté directement à la chaudière pour un chauffage individuel, ce qui est plus délicat. Un professionnel vous aidera en outre à trouver le meilleur emplacement pour le thermostat (en général la pièce de vie), téléchargera l’application sur votre téléphone et configurera l’installation.

​​​​​​Un thermostat connecté permet-il vraiment de faire des économies d’énergie ?

Si les économies de 30 à 50 % annoncées par certains fabricants sont réelles, elles ne valent que pour ceux qui laissaient jusque-là leurs radiateurs chauffer toute la journée. Si vous aviez déjà l’habitude de baisser la température pendant vos périodes d’absence, les économies seront bien moindres. Pour autant, le fait d’ajuster les périodes de chauffe et de simplifier les changements de température permet d’optimiser sa consommation d’énergie. La meilleure façon de réduire sa facture de chauffage est de baisser la température.

Où achète-t-on un thermostat connecté ?

Les magasins de bricolage commercialisent plusieurs références de thermostats connectés et les conseils associés. Certaines grandes surfaces spécialisées en proposent également. Bien sûr, il est aussi possible de l’acheter sur Internet, sur les sites généralistes ou ceux des fabricants. La plupart des fabricants proposent en option des prestations d’installation.

Combien coûte un thermostat connecté ?

Il faut compter de 60 à 250 €, auxquels il faut généralement ajouter entre 150 et 300 € pour l’installation (source Ademe).

Puis-je bénéficier d’aides à l’installation d’un thermostat connecté ?

Oui. Depuis le 1er décembre 2023, une aide financière est accordée aux foyers s’équipant d’un thermostat connecté et de têtes thermostatiques. Celle-ci s’adresse aussi bien aux propriétaires qu’aux locataires, quel que soit leur niveau de ressources. Le montant de cette aide varie selon la surface chauffée, de 260 € pour moins de 35 m2 jusqu’à 624 € pour plus de 130 m2. La construction du logement doit toutefois avoir été achevée depuis plus de 2 ans et le système de chauffage être individuel. L’installation du thermostat doit aussi être réalisée par un professionnel agréé (1). L’aide peut être versée soit au client, soit au professionnel. Elle est cumulable avec MaPrimeRénov et l’éco-prêt à taux zéro. Pour l’heure, la fin de cette aide est fixée au 31 décembre 2024.

Peut-on associer des têtes thermostatiques avec un thermostat ? © bosh-smarthome.com Coupler son thermostat à des têtes thermostatiques (ou vannes) connectées permet d’affiner le chauffage, et donc d’optimiser sa consommation d’énergie. Le thermostat gèrera la température globale du logement alors que les têtes thermostatiques permettront d’adapter la température dans chaque pièce. Mieux vaut opter pour des vannes et des thermostats de même marque. Vous pourrez ainsi contrôler l’ensemble depuis la même interface.

(1) Liste disponible sur ce lien.