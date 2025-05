Google va arrêter la commercialisation de ses thermostats connectés Nest. Le géant américain n’assurera plus non plus les mises à jour de sécurité pour ses modèles les plus anciens. Dans ce contexte, Que Choisir déconseille l’achat de ces appareils.

C’est la douche froide pour les pionniers des thermostats connectés ! Premier modèle vendu par Google en Europe, le Nest Learning Thermostat (2e génération) leur offrait, moyennant 200 €, la possibilité de gérer leur chaudière depuis leur smartphone (baisser les températures en un clic, etc.) et de réaliser ainsi de menues économies d’énergie. Une révolution. Mais, patatras, le 25 octobre prochain, soit un peu plus d’une décennie après son lancement, cet objet que l’on disait « connecté » et « intelligent » se transformera en thermostat lambda. « Vous ne pourrez plus le contrôler à distance depuis votre téléphone ou avec Google Assistant, mais vous pourrez toujours régler la température et modifier les horaires directement sur le thermostat », précise Google dans un communiqué publié la semaine dernière. Pourquoi ? Parce que Google va arrêter de fournir des mises à jour pour ce modèle de thermostat. Ces correctifs seraient « de plus en plus difficiles » à concevoir au vu de l’âge avancé du matériel. Bref, ce thermostat est obsolète. La firme de Mountain View propose, en guise de dédommagement, une réduction de 50 % sur l’achat d’un thermostat connecté… d’une marque concurrente (Tado).

« Jusqu’à épuisement des stocks »

Un choix étrange, mais facilement explicable : Google annonce, au passage, se retirer du marché européen des thermostats connectés. Les raisons techniques invoquées sont pour le moins déroutantes : « Les systèmes de chauffage en Europe sont uniques et présentent des exigences matérielles et logicielles variées, ce qui complique leur adaptation à la diversité des foyers. C’est pourquoi […] nous ne lancerons plus de nouveaux thermostats Nest en Europe », assure Google. Quelles sont donc ces exigences matérielles insurmontables qui nécessiteraient l’arrêt de la commercialisation de ce type de produits présents sur le marché depuis 10 ans ? Contacté, le service de presse français de la marque n’a pas, à l’heure où nous écrivons ces lignes, répondu à notre interrogation. « Le Nest Learning Thermostat (3e génération, 2015) et le Nest Thermostat E (2018) continueront d’être vendus en Europe jusqu’à épuisement des stocks », explique le communiqué de Google. Que risque-t-on à les acheter ? « Ces modèles continueront de recevoir des mises à jour de sécurité et vous pourrez les contrôler via les applications Nest et Home », poursuit-il. Pendant combien d’années ? Mystère. Face à ces évolutions, au flou entourant les futures mises à jour et au coût de ces objets (plus de 200 €), Que Choisir – qui avait jusqu’ici plutôt bien noté ces appareils lors de nos tests de thermostats connectés – revoit son jugement et déconseille désormais l’achat des thermostats connectés de la marque Google Nest.