Installer un thermostat programmable chez soi, pour contrôler à distance votre chauffage, permet jusqu’à 15 % d’économies d’énergie, selon l’Agence de la transition écologique (Ademe). À la clé, des baisses de facture qui peuvent dépasser les 200 € par an. « Encore faut-il que ces boîtiers connectés ne coûtent pas tout aussi cher en piles ! » lance Lucie, très mécontente de son appareil Netatmo.

Lors de notre dernier test de thermostats connectés, ce produit s’en était plutôt bien sorti (15,5/20). Mais ce que remet en cause la Bordelaise, ce ne sont pas tant les performances que la capacité de ce thermostat, fabriqué en Chine, à tenir dans le temps. Depuis novembre, Lucie doit remplacer les trois piles AAA du boîtier tous les 3 jours ! « Quelle que soit la marque, il n’en faut pas plus pour que le boîtier les épuise, peste-t-elle. Forcément, le boîtier n’assure plus la liaison avec la chaudière. En clair, on n’a plus de chauffage. »

© Netatmo Le thermostat de Netatmo nécessite 3 piles pour fonctionner.

Obsolescence programmée ?

Lucie a contacté Netatmo via l’assistance en ligne, seule façon de joindre l’entreprise filiale du groupe français Legrand. « Mais leurs réponses n’ont pas du tout été à la hauteur », estime-t-elle. Elle en serait restée là si elle n’avait pas découvert que de nombreux autres particuliers étaient également confrontés à ce problème de consommation excessive de piles de leur thermostat Netatmo. Sur le forum en ligne de la marque (ici ou ici), des dizaines de plaintes s’accumulent en effet. « Inadmissible pour un thermostat vendu tout de même 179 € », estime Aurélie, dunkerquoise, dont le thermostat use les piles en moins d’une semaine depuis octobre. Plus rageant encore, cette usure excessive survient après le changement des piles d’origine fournies avec l’appareil. Souvent au bout de 2 années, « alors que la garantie d’égale vient d’expirer », constate Richard qui en vient à soupçonner, comme Lucie, un cas d’obsolescence programmée.

Sans surprise, Benoît Caudy, responsable des produits de la gamme énergie Netatmo, et Stéphanie Chardon, directrice qualité de Legrand, s’en défendent et rejettent en bloc « toute crise de qualité » sur les produits Netatmo. « Dans nos enquêtes annuelles de satisfaction menées auprès de nos clients, notre thermostat a une note supérieure à 4/5 », affirment-ils. Mais quid du taux de défaillance ? « On ne le communique pas en externe, comme nos concurrents », répond Stéphanie Chardon.

Pas qu’un problème de piles

« S’il n’y avait que ce problème de piles ! » embraient Aurélie et Lucie. Toutes deux ont connu d’autres couacs avec le thermostat Netatmo, dont un au moins semble aussi récurrent : « L’écran du thermostat devient tout noir, racontent-elles. Il n’affiche plus la température ambiante et la seule façon alors de piloter le chauffage est de passer par l’application du smartphone. » En avril dernier, Stéphane, un internaute, a alerté Netatmo de ce même couac via le forum en ligne. Là encore, son témoignage a suscité plusieurs dizaines d’autres similaires.

« Comme tous les objets connectés, les thermostats sont des produits complexes, tente de justifier Stéphane Chardon. Les défauts que les utilisateurs constatent peuvent sembler similaires mais avoir des causes bien différentes. » « Une certitude, poursuit la directrice qualité de Legrand : nous cherchons continuellement à améliorer notre produit et nous appelons nos clients à continuer de nous transmettre leurs difficultés. »

Des mises à jour automatiques des thermostats sont faites régulièrement, confirme Richard. L’une d’elles, en fin d’année dernière, s’est d’ailleurs traduite par une modification de l’affichage des données sur l’écran du thermostat. « La température n’est plus donnée à 0,1 °C près, mais à 0,5, explique-t-il. Sans doute pour tenter de réduire la consommation de piles. Pour l’instant, rien n’a changé me concernant. » En dehors de ces mises à jour, Lucie et Aurélie ont l’impression que Netatmo ne se foule guère. « Très vite, ils en arrivent à la conclusion que le thermostat est défectueux et nous proposent alors de le leur renvoyer pour réparation, explique la Bordelaise. Mais puisque, bien souvent, les appareils ne sont plus sous garantie, ça vous coûte 44 €. »

Système D, faute de mieux

Dur à avaler quand l’appareil a été acheté quelques années plus tôt. Alors, certains clients lésés se débrouillent pour pallier eux-mêmes ces défauts. Comme Ghislaine de Gueugnon (Saône-et-Loire) : « J’ai acheté 7,90 € un adaptateur pour piles qui permet de brancher le thermostat à une prise de son domicile. » Lucie se refuse à de tels bidouillages : « Ces problèmes récurrents sont liés à des défauts de fabrication. C’est à Netatmo de prendre ses responsabilités et de remplacer gratuitement les appareils défectueux. »