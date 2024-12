Si vous vous chauffez au gaz ou au fioul, thermostats et vannes thermostatiques connectés vous permettent de régler la température depuis votre smartphone.

Thermostats et vannes connectés

Gaz, électricité, fioul… Nos factures ont pris un gros coup de chaud ces dernières années ! Selon l’Agence de la transition écologique (Ademe), chaque ménage français consacre environ 1 720 € par an aux énergies (hors carburant). Loin devant la production d’eau chaude, l’éclairage ou la cuisson, le chauffage engloutit l’essentiel (66 %) de ce budget. C’est donc, si l’on veut réaliser des économies, le premier poste à comprimer. Qu’il s’agisse d’isoler par l’extérieur, de changer des fenêtres ou d’installer une pompe à chaleur, les opérations les plus efficaces pour préserver son pouvoir d’achat sont aussi, bien souvent, les plus lourdes.

Si la perspective de faire des travaux vous rebute, pas de panique, il vous reste quelques options sur la table. La première ? Baisser – un peu – le chauffage. Il suffit de diminuer la température du logement de 1 °C afin d’alléger sa consommation d’énergie de 7 %, affirme l’Ademe. Autre solution : la « chasse au gaspi ». Mettre les radiateurs en position hors gel lorsque l’on part de chez soi, couper ceux de la salle d’eau, limiter le chauffage le soir… une série de petites mesures utiles et faciles à mettre en œuvre, sous réserve que vous ayez posé un thermostat programmable. Vous lui dites quand et comment chauffer, et le tour est joué. Encore trop rébarbatif pour