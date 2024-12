« L’énergie la moins chère est celle qu’on ne consomme pas ! », martèle l’Agence de la transition écologique (Ademe). En théorie, tout le monde sait qu’il faut éteindre les lumières ou baisser le chauffage quand on s’absente. En réalité, c’est plus compliqué, notamment parce que le nombre d’appareils dans chaque foyer a beaucoup augmenté. Résultat : en dépit de l’amélioration de leur efficacité énergétique, la facture d’électricité ne diminue guère, selon l’Ademe. Les sommes en jeu sont pourtant importantes. Selon Hello Watt, conseiller en énergie et en rénovation énergétique, en 2024, les factures mensuelles d’électricité se situent entre 21 et 80 € pour un studio, avoisinent 150 € pour un appartement et sont comprises entre 335 et 580 € pour une maison.

Contrôler sa consommation d’électricité

Les appareils fonctionnant 24 sur 24, gourmands, se sont également multipliés. Citons les box internet, les climatiseurs mobiles ou encore les caméras de vidéosurveillance. Aussi, lors de l’achat, mieux vaut choisir les plus économes, affichant A ou A+ sur leur étiquette énergie. On peut, en outre, contrôler sa consommation, en particulier si l’on a un compteur Linky. Avec